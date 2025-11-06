Приложения My Nintendo Store предлагает приятные бонусы за покупку определенных товаров

Nintendo сделала шаг навстречу своим потребителям, представив приложение Nintendo Store для устройств на базе iOS и Android. Теперь приобретать игры, приставки и другие товары напрямую у Nintendo стало намного проще. Более того, пользователи получили возможность отслеживать общее время, проведенное в играх, начиная с Nintendo 3DS и Wii U.

My Nintendo Store предлагает бонусы за покупку определенных товаров, например, брелок при приобретении Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2. Кроме того, за каждую покупку начисляются баллы, которые можно обменять на различные награды, такие как магниты, плакаты или блокноты. Приложение также предоставляет push-уведомления о скидках и появлении новых товаров.

Еще одной полезной функцией приложения является регистрация на мероприятия, проводимые Nintendo. Но самое интересное заключается в возможности отслеживать время, проведенное в различных играх Nintendo, причем не только на Switch и Switch 2, но и на 3DS и Wii U, при условии использования одной и той же учетной записи Nintendo.

Стоит отметить, что Nintendo прекратила сбор данных для Wii U и 3DS в феврале 2020 года, поэтому в приложении отображаются данные, собранные только до этой даты. Приложение предоставляет подробную информацию о времени, проведенном в каждой игре, вплоть до ежедневной статистики.