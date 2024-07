В настоящее время устройства серии Galaxy S24 используют пользовательский интерфейс One UI 6.1, основанный на операционной системе Android 14

Многие любят и признают успех Samsung за её One UI, который представляет собой надежный пользовательский интерфейс Android с множеством функций настройки. В настоящее время устройства из серии Galaxy S24 работают на One UI 6.1, основанном на Android 14. По некоторым слухам компания уже занимается разработкой One UI. И на тестировании Geekbench появился Galaxy S24+, который работает на One UI 7 Android 15.

Однако это не означает, что Samsung сразу выпустит обновление One UI 7. Возможно, компании потребуется некоторое время, возможно, до 2025 года, чтобы представить новую версию.

Тесты Geekbench показали, что Galaxy S24+ набрал 2114 баллов в одиночном тесте и 6616 баллов в многопоточном тесте под управлением One UI 7. Эти результаты указывают на то, что компания активно работает над версией One UI 7 для устройств серии Galaxy S24.