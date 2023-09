Согласно доступной информации, разработчики игр получили возможность ознакомиться с новой консолью нового поколения Switch 2 от компании Nintendo, которую планируют выпустить в следующем году

По данным Eurogamer, на выставке Gamescom несколько участников смогли оценить демонстрационный образец Switch 2, в котором были показаны ожидаемые технические улучшения.

В демонстрационном видео была представлена игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild с улучшенным разрешением и частотой кадров по сравнению с оригинальной консолью Switch. Как сообщается VGC, также был представлен движок Unreal Engine 5, включая впечатляющую игровую сцену The Matrix Awakens, которая вызвала восторг игрового сообщества еще до релиза Xbox Series X и PS5.

Для тех, кто ищет высокопроизводительную консоль Switch, чтобы насладиться захватывающим геймплеем, особенно интересным фактом является использование технологии повышения качества изображения на основе искусственного интеллекта DLSS, которая доступна только на видеокартах Nvidia. Также были улучшены трассировка лучей и визуальные эффекты, не уступающие современным консолям.

Нет точных данных о технических характеристиках, но предположительно, демонстрационное устройство Switch 2 является примером того, что планирует использовать Nintendo. Официального подтверждения о выпуске консоли Switch в ближайшем будущем, а также информации о характеристиках и спецификациях пока нет.

Nintendo продолжает бить рекорды продаж: недавно Switch 2017 года опередила по продажам в США популярность Wii.