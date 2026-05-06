Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Находка позволяет лучше узнать историю воинской элиты региона во времена Великого переселения народов

В норвежском городе Санднес местный житель нашёл золотую деталь от меча возрастом 1500 лет под упавшим во время бури деревом. Под корнями дерева обнажилась почва, и любопытный норвежец решил исследовать её, за что и был вознаграждён.

Ценность находки определили археологи из Археологического музея Ставангерского университета. В их руках оказалось богато украшенное золотое изделие, которое в своё время могло быть нужным мечу высокого статуса. Оно датируется первой половиной 500-х годов. В норвежской истории данный промежуток времени известен как период Великого переселения народов.

Изображение: Аннет Грасли, археологический музей, Университет Ставангера

Подобных предметов во всей Северной Европе известно всего 17, и в Рогаланде это первая находка подобного рода. Местоположение, износ и декор делают её ещё более ценной для понимания политической обстановки в Западной Норвегии полтора тысячелетия назад.

Ширина детали составляет около 6 см, высота 2 см, толщина — несколько сантиметров, а весит она 33 г. Деталь связана с престижными мечами, владельцы которых занимали высокие посты в обществе. Владелец этого меча мог быть лидером в районе Хове в начале VI века.

Узор. Изображение: Аннет Грасли, археологический музей, Университет Ставангера

На детали видны сильные следы износа, что говорит о частом использовании меча. Также её конструкция указывает на развитие металлообработки в тот период. Тонкие золотые бусины когда-то повторяли линии узора, создавая мерцающий эффект на поверхности. Также на детали обнаружены крошечные стилизованные животные. Их тела тянутся вдоль всей длины изделия, в узор вплетены рельефные передние и задние ноги. Именно этот стиль позволяет датировать деталь первой половиной VI века.

Археологи полагают, что золотое изделие было специально помещено в трещину в скальной породе. Это могло быть оставленное по религиозным причинам подношение.

Изображение: Аннет Грасли, археологический музей, Университет Ставангера

Это напоминает о двух более ранних находках в болотах ниже Риарена. В XIX веке во время вспашки были обнаружены серебряные шейные кольца, украшенные золотом. В 1907 году на соседней ферме Хёйланд был найден необычно большой римский бронзовый котёл. Этот сосуд был изготовлен недалеко от Рейна около 300 года н. э. Это наводит историков на мысль о том, что в этой местности в те времена находился центр власти.

#археология #норвегия #викинги
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter