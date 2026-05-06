Находка позволяет лучше узнать историю воинской элиты региона во времена Великого переселения народов

В норвежском городе Санднес местный житель нашёл золотую деталь от меча возрастом 1500 лет под упавшим во время бури деревом. Под корнями дерева обнажилась почва, и любопытный норвежец решил исследовать её, за что и был вознаграждён.

Ценность находки определили археологи из Археологического музея Ставангерского университета. В их руках оказалось богато украшенное золотое изделие, которое в своё время могло быть нужным мечу высокого статуса. Оно датируется первой половиной 500-х годов. В норвежской истории данный промежуток времени известен как период Великого переселения народов.

Изображение: Аннет Грасли, археологический музей, Университет Ставангера

Подобных предметов во всей Северной Европе известно всего 17, и в Рогаланде это первая находка подобного рода. Местоположение, износ и декор делают её ещё более ценной для понимания политической обстановки в Западной Норвегии полтора тысячелетия назад.

Ширина детали составляет около 6 см, высота 2 см, толщина — несколько сантиметров, а весит она 33 г. Деталь связана с престижными мечами, владельцы которых занимали высокие посты в обществе. Владелец этого меча мог быть лидером в районе Хове в начале VI века.

На детали видны сильные следы износа, что говорит о частом использовании меча. Также её конструкция указывает на развитие металлообработки в тот период. Тонкие золотые бусины когда-то повторяли линии узора, создавая мерцающий эффект на поверхности. Также на детали обнаружены крошечные стилизованные животные. Их тела тянутся вдоль всей длины изделия, в узор вплетены рельефные передние и задние ноги. Именно этот стиль позволяет датировать деталь первой половиной VI века.

Археологи полагают, что золотое изделие было специально помещено в трещину в скальной породе. Это могло быть оставленное по религиозным причинам подношение.

Это напоминает о двух более ранних находках в болотах ниже Риарена. В XIX веке во время вспашки были обнаружены серебряные шейные кольца, украшенные золотом. В 1907 году на соседней ферме Хёйланд был найден необычно большой римский бронзовый котёл. Этот сосуд был изготовлен недалеко от Рейна около 300 года н. э. Это наводит историков на мысль о том, что в этой местности в те времена находился центр власти.