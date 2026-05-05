Премьер-министр Михаил Мишустин подписал комплекс мер по профилактике «негативных социальных явлений» среди детей и молодежи.

Новые меры затрагивают школы, колледжи, вузы, молодежные объединения и работу силовых структур. Власти РФ хотят заранее выявлять подростков, готовящих нападения, и одновременно сократить распространение материалов, которые могут подталкивать к подражанию. Документ появился на фоне резонансных нападений в учебных заведениях и дискуссий о влиянии интернет-контента на подростков. В нем собрали меры, которые затрагивают школу, вузовскую среду, молодежные объединения и работу правоохранительных органов.

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

План, рассчитанный до 2030 года, включает 41 мероприятие. Росмолодежь и региональные власти должны развивать кибердружины и медиапатрули, которые ищут в соцсетях, мессенджерах и на видеоплатформах публикации про травлю, суицид, наркотики и нападения на школы и передают сведения профильным ведомствам. Параллельно силовые структуры обязаны вести работу по выявлению подростков, которые готовят противоправные действия и могут влиять на обстановку в регионе.

Читайте: В России запустят федеральный эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках





Отдельный блок касается «Движения первых» и других детских и молодежных объединений: им поручили профилактическую работу с участниками, в том числе с теми, кто состоит на различных учетах. Для преподавателей и студентов вузов планируют дополнительные занятия и разъяснительные мероприятия.

Минпросвещения, МВД, Росмолодежь и Росгвардия должны предложить порядок, который позволит быстро ограничивать тиражирование в региональных СМИ и популярных интернет‑сообществах материалов о вооруженных нападениях и сценах жестокости с участием несовершеннолетних. Росмолодежь вместе со специализированным центром мониторинга займется методической и технической поддержкой по отслеживанию и блокированию «деструктивной информации» в сети.