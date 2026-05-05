Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Ранее модель была доступна только корпоративным клиентам. Аппарат с процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятором 5800 мА·ч и защитой IP68 выдерживает падения с 1,5 м.

Модель, которая раньше была доступна только для корпоративных клиентов, теперь доступна для всех. Компания Mobile Inform Group объявила о начале продаж российского защищённого смартфона MIG A65 в розницу.

Ключевая особенность устройства — операционная система «Ред ОС М», которая не содержит сервисы Google и поддерживает российские инструменты для криптографической защиты данных.

Изображение: m-infogroup.ru

MIG A65 создан для работы там, где обычные смартфоны выходят из строя. Корпус защищён по стандарту IP68 — аппарат не боится ни пыли, ни длительного погружения в воду. Устройство выдерживает падения с высоты до полутора метров и сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. В зависимости от комплектации смартфон может оснащаться встроенным 2D-сканером для считывания штрихкодов и маркировок.

Устройство оснащено 6,56-дюймовым экраном с разрешением 1612×720 пикселей. За быстродействие отвечает процессор MediaTek Helio G99 (MT6789) в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от модификации объём встроенного хранилища может составлять 128 или 256 ГБ.

Камеры представлены тройным модулем на тыльной стороне: основной сенсор на 48 мегапикселей, а также модули на 8 и 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Ёмкость аккумулятора составляет 5800 мА·ч.

Среди поддерживаемых беспроводных технологий — NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Для удобства эксплуатации в полевых условиях предусмотрены две программируемые аппаратные кнопки: их можно настроить на быстрый запуск часто используемых приложений или функций.

Смартфон работает под управлением «Ред ОС М» — отечественной операционной системы, построенной на ядре Linux и предназначенной для использования в государственных и корпоративных структурах с высокими требованиями к информационной безопасности. Сервисы Google в системе отсутствуют. Приложения устанавливаются через предустановленный магазин RuStore.

#россия #смартфон #google #импортозамещение #телефон #российские разработки #mediatek helio g99 #ред ос #mig a65
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
Sony выплатит $7,8 млн пользователям PlayStation Network по коллективному иску
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter