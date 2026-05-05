Модель, которая раньше была доступна только для корпоративных клиентов, теперь доступна для всех. Компания Mobile Inform Group объявила о начале продаж российского защищённого смартфона MIG A65 в розницу.

Ключевая особенность устройства — операционная система «Ред ОС М», которая не содержит сервисы Google и поддерживает российские инструменты для криптографической защиты данных.

MIG A65 создан для работы там, где обычные смартфоны выходят из строя. Корпус защищён по стандарту IP68 — аппарат не боится ни пыли, ни длительного погружения в воду. Устройство выдерживает падения с высоты до полутора метров и сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. В зависимости от комплектации смартфон может оснащаться встроенным 2D-сканером для считывания штрихкодов и маркировок.

Устройство оснащено 6,56-дюймовым экраном с разрешением 1612×720 пикселей. За быстродействие отвечает процессор MediaTek Helio G99 (MT6789) в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от модификации объём встроенного хранилища может составлять 128 или 256 ГБ.

Камеры представлены тройным модулем на тыльной стороне: основной сенсор на 48 мегапикселей, а также модули на 8 и 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Ёмкость аккумулятора составляет 5800 мА·ч.

Среди поддерживаемых беспроводных технологий — NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Для удобства эксплуатации в полевых условиях предусмотрены две программируемые аппаратные кнопки: их можно настроить на быстрый запуск часто используемых приложений или функций.

Смартфон работает под управлением «Ред ОС М» — отечественной операционной системы, построенной на ядре Linux и предназначенной для использования в государственных и корпоративных структурах с высокими требованиями к информационной безопасности. Сервисы Google в системе отсутствуют. Приложения устанавливаются через предустановленный магазин RuStore.