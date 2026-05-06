Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Тестовая сборка была снабжена процессором Ryzen 5 5600X.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает тестировать видеокарты прошлых поколений с патчем для Linux, выпущенным разработчиком Valve и позволяющим повысить быстродействие видеоадаптеров, особенно с ограниченным объёмом видеопамяти — в новом видеоролике Radeon RX 580 8 ГБ была протестирована как в Windows 11, так и в Linux-дистрибутиве CachyOS.

Источник фото: ComputerBase

Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3866, в разрешении 1440p продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Alan Wake 2 (низкие настройки, качество текстур Ultra, FSR 2 Ultra Performance): Windows 11 – 16 fps/11 fps, CachyOS – 35 fps/30 fps
  • God of War Ragnarök (пресет Ultra, FSR 3.1 Quality): Windows 11 – 22 fps/18 fps, CachyOS – 32 fps/27 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, очень высокое качество текстур, PICO Performance): Windows 11 – 28 fps/18 fps, CachyOS – 37 fps/28 fps
  • Samson (настройки Performance, качество текстур Ultra, TSR Performance): Windows 11 – 30 fps/26 fps, CachyOS – 37 fps/33 fps
  • Horizon Zero Dawn Remastered (средние настройки, высокое качество текстур, FSR 3.1 Quality): Windows 11 – 36 fps/26 fps, CachyOS – 42 fps/35 fps
  • Resident Evil Requiem (настройки Normal, высокое качество текстур, FSR 3.1 Quality): Windows 11 – 44 fps/40 fps, CachyOS – 50 fps/45 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (высокие настройки, очень высокое качество текстур, FSR 3.1 Quality): Windows 11 – 38 fps/33 fps, CachyOS – 43 fps/38 fps
  • Black Myth: Wukong (высокие настройки, качество текстур Cinematic, TSR 66 %): Windows 11 – 27 fps/23 fps, CachyOS – 30 fps/25 fps
  • Ghost of Tsushima (очень высокие настройки, FSR 3.1 Quality): Windows 11 – 30 fps/19 fps, CachyOS – 33 fps/29 fps
  • Silent Hill 2 Remake (высокое качество текстур, низкое качество теней, эффектов и TSR, среднее качество шейдеров): Windows 11 – 41 fps/30 fps, CachyOS – 44 fps/34 fps

В целом, во всех представленных играх Linux-дистрибутив обеспечил более высокие значения частоты кадров для RX 580 8 ГБ по сравнению с Windows 11 — увеличение fps варьировалось от 7 % в Silent Hill 2 Remake до 119 % в Alan Wake 2. Кроме того, в ряде случаев в ОС от Microsoft наблюдались неиграбельные показатели fps, тогда как CachyOS позволила поддерживать необходимые значения частоты кадров без заметных просадок.

Источник: youtube.com
