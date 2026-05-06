Inthenews
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Боевик о выживании вторую неделю подряд возглавляет глобальный рейтинг стримингового сервиса

Фильм Netflix “Вершина” (Apex) с Шарлиз Терон (Charlize Theron) и Тэроном Эджертоном (Taron Egerton) стал одним из самых заметных релизов платформы в конце апреля. В течение первой недели проката картина уверенно возглавляла глобальный топ-10, заняв первое место в чартах 82 стран и показав высокие результаты по количеству просмотров среди аудитории стримингового сервиса.

                                                                     Изображение: Netflix

Режиссёром ленты выступил Балтасар Кормакур (Baltasar Kormákur), продюсированием занималась компания Chernin Entertainment. Сюжет фильма рассказывает об опытной скалолазке в исполнении Шарлиз Терон, чьё одиночное восхождение превращается в борьбу за выживание. Она становится мишенью для опасного преследователя, роль которого исполнил Тэрон Эджертон, вынуждая героиню использовать все свои навыки, чтобы выжить, оказавшись один на один с врагом в безлюдной местности.

На втором месте рейтинга расположился анимационный фильм Netflix и Skydance Animation «Swapped» с Майклом Б. Джорданом (Michael B. Jordan) и Джуно Темпл (Juno Temple). Проект дебютировал с результатом 15,5 миллиона просмотров, установив рекорд для анимационных лент на платформе. Традиционно подобные релизы демонстрируют устойчивый зрительский интерес на протяжении длительного периода.

Источник: deadline.com
