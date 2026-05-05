Блогер
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
За год число жалующихся на нехватку сотрудников компаний сократилось почти в два раза

Исследование от аудиторской компании Б1, с результатами которого ознакомилось издание Forbes, рассказало о снижении степени проблемы российских компаний с кадрами. Согласно полученным отзывам, нехватку сотрудников сейчас испытывают до 35% компаний вместо 61% годом ранее. Уровень безработицы находится на низкой отметке, взять новых сотрудников даже при желании особо некуда, поэтому многим компаниям приходится увеличивать зарплаты уже имеющемуся персоналу. При этом эксперты ожидают, что в нынешнем году темпы их роста будут замедляться.

В целом дефицит кадров является актуальным для 81% компаний против 95% в 2025 году. Им приходится повышать эффективность работы уже имеющихся сотрудников за счёт обучения, аутсорса или искусственного интеллекта, если это возможно. Обучением персонала занимаются 58% компаний, а часть работы отдаёт на аутсорс каждая вторая принявшая участие в исследовании компания. Увеличивать эффективность через приём на работу новых сотрудников предпочитают 23% компаний вместо 33% годом ранее. Ищут в первую очередь кадры высокой квалификации, а не людей на начальные должности.

Изображение: Gemini

Если говорить об аутсорсе, три из четырёх компаний готовы передать сторонним фирмам IT-поддержку. Бухгалтерию и другие финансовые операции могут отдать на аутсорс 65% компаний, а 46% готовы отдать профессионалам кадровое делопроизводство.

Примерно о том же говорят сведения от Банка России. По результатам наблюдений за апрель, степень обеспеченности сотрудниками у предприятий сейчас находится на уровне 2023 года. Одновременно с этим обеспеченность компаний кадрами сейчас минимальная с 2022 года. В первую очередь работников не хватает в сельском хозяйстве и электроэнергетике, негативные тенденции с персоналом наблюдаются в сфере транспортировки и хранения.

В целом в экономике планы по найму персонала в текущем квартале минимальные с третьего квартала 2020 года. Это неудивительно, поскольку компании планируют начать экономить даже на имеющихся у них работниках. Если в последнем квартале 2025 года только 12% компаний собирались начать экономить на своих сотрудниках, то сейчас таких 25%. В том числе компании могут прибегнуть к увольнениям, отпускам без сохранения заработной платы или переводу на неполный рабочий день.

#россия #работа #forbes #трудоустройство #занятость #персонал
Источник: forbes.ru
