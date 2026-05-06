Следственный комитет по Ленинградской области поделился новостью о необычном случае мошенничества 16-летним подростком

Кризис памяти подстегнул рост стоимости видеокарт, что отразилось на количестве махинаций с ними. Так весьма необычным случаем мошенничества поделился Следственный комитет по Ленинградской области.

Источник изображения: ChatGPT

По версии следствия, 16-летний подросток выкупил у индивидуального предпринимателя (ИП) пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области). После чего, он воспользовался сим-картами зарегистрированными на неустановленных лиц для совершения заказов с оплатой при получении. В итоге он оформил покупку нескольких видеокарт примерно на миллион рублей. Получать дорогостоящие комплектующие он должен был в собственном ПВЗ.

Молодой человек решил не оплачивать свой заказ, а выкрасть его из собственного ПВЗ. Он дождался поступления товара, после чего тайно забрал видеокарты. Часть из них он оставил себе, а остальное продал. Дело направлено в суд. Возможно отягчающим обстоятельством станет использование сим-карт зарегистрированных на неустановленных лиц и использование чужих аккаунтов в мобильном приложении маркетплейса.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).