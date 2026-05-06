Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Pitfalls
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Следственный комитет по Ленинградской области поделился новостью о необычном случае мошенничества 16-летним подростком

Кризис памяти подстегнул рост стоимости видеокарт, что отразилось на количестве махинаций с ними. Так весьма необычным случаем мошенничества поделился Следственный комитет по Ленинградской области. 

Источник изображения: ChatGPT

По версии следствия, 16-летний подросток выкупил у индивидуального предпринимателя (ИП) пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области). После чего, он воспользовался сим-картами зарегистрированными на неустановленных лиц для совершения заказов с оплатой при получении. В итоге он оформил покупку нескольких видеокарт примерно на миллион рублей. Получать дорогостоящие комплектующие он должен был в собственном ПВЗ.

Молодой человек решил не оплачивать свой заказ, а выкрасть его из собственного ПВЗ. Он дождался поступления товара, после чего тайно забрал видеокарты. Часть из них он оставил себе, а остальное продал. Дело направлено в суд. Возможно отягчающим обстоятельством станет использование сим-карт зарегистрированных на неустановленных лиц и использование чужих аккаунтов в мобильном приложении маркетплейса.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

#россия #видеокарта #мошенничество #ленинградская область #подростки #пвз
Источник: t.me
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter