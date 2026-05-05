Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Новая конструкция, тихие вентиляторы, высокая производительность и наличие переключателя режимов.

Компания be quiet! представила воздушные процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 флагманского уровня, сообщает TechPowerUp. Как утверждается, в новых системах охлаждения используется совершенно новая оптимизированная конструкция и фирменные практически бесшумные вентиляторы.

Источник изображения: be quiet! (и далее)

Двухбашенный процессорный кулер Dark Rock Pro 6 рассчитан на охлаждение процессоров с тепловыделением до 300 Вт, в его конструкции используется семь тепловых трубок диаметром 6 мм, которые отводят тепло от процесса через медное никелированное основание.

Кулер оснащается двумя вентиляторами Silent Wings PWM типоразмера 120 и 135 мм, объёмная подача воздуха достигает 79,48 кубических футов в минуту (CFM). В вентиляторах используются гидродинамические подшипники и 6-полюсные электродвигатели. Крепятся вентиляторы к деталям кожуха, который фиксируется на радиаторе. Расположение фронтального вентилятора можно регулировать по высоте, что в совокупности с вырезом в передней башне обеспечивает широкую совместимость с модулями памяти различной высоты.  Общий уровень шума на 75% от максимальной скорости вращения вентиляторов составляет 20,2 дБА, на максимальной скорости (1900…2000 об/мин) — 32,4 дБА.

Среди прочих особенностей упоминается покрытие с керамическими частицами, алюминиевые детали в отделке, наличие физического переключателя режимов тишина и производительность. В тихом режиме вентиляторы останавливаются, когда сигнал ШИМ ниже 40%. Размеры кулера 147 x 140 x 169 мм, общий вес составляет 1,34 кг.

Однобашенный кулер Dark Rock 6 является преемником моделей Dark Rock Slim и Dark Rock 5, рассчитан на охлаждение процессоров с тепловыделением до 220 Вт. В конструкции кулера используется шесть тепловых трубок. В комплект входит 135-мм вентилятор с объёмным расходом воздуха до 52,94 CFM при скорости вращения до 2000 об/мин. Уровень шума на скорости 75% составляет 23,2 дБА, на полной скорости — 31,1 дБА.

Как и его старший брат, Dark Rock 6 получил физический переключатель режимов работы, медное никелированное основание, покрытие с керамическими частицами и алюминиевые элементы в отделке. Кулер не мешает модулям оперативной памяти. Размеры Dark Rock 6 составляют 77,4 x 139 x 162 мм, весит кулер 1,01 кг.

Оба кулера комплектуются системой креплений, совместимой с сокетами Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1150, 1151 и 1155, сокетами AMD AM4 и AM5. Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 поступят в продажу 19 мая, в TechPowerUp назвали зарубежные цены — 129,90 и 109,90 долларов США соответственно.

#системы охлаждения #be quiet!
Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Sony выплатит $7,8 млн пользователям PlayStation Network по коллективному иску
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Samsung: Дефицит оперативной памяти может усугубиться в 2027 году
Глава Take-Two назвал причину выхода GTA 6 на консолях раньше запуска на ПК
Канада готовит миссию POET для поиска землеподобных экзопланет около ультрахолодных карликовых звёзд

Популярные статьи

Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter