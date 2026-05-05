Новая конструкция, тихие вентиляторы, высокая производительность и наличие переключателя режимов.

Компания be quiet! представила воздушные процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 флагманского уровня, сообщает TechPowerUp. Как утверждается, в новых системах охлаждения используется совершенно новая оптимизированная конструкция и фирменные практически бесшумные вентиляторы.

Двухбашенный процессорный кулер Dark Rock Pro 6 рассчитан на охлаждение процессоров с тепловыделением до 300 Вт, в его конструкции используется семь тепловых трубок диаметром 6 мм, которые отводят тепло от процесса через медное никелированное основание.

Кулер оснащается двумя вентиляторами Silent Wings PWM типоразмера 120 и 135 мм, объёмная подача воздуха достигает 79,48 кубических футов в минуту (CFM). В вентиляторах используются гидродинамические подшипники и 6-полюсные электродвигатели. Крепятся вентиляторы к деталям кожуха, который фиксируется на радиаторе. Расположение фронтального вентилятора можно регулировать по высоте, что в совокупности с вырезом в передней башне обеспечивает широкую совместимость с модулями памяти различной высоты. Общий уровень шума на 75% от максимальной скорости вращения вентиляторов составляет 20,2 дБА, на максимальной скорости (1900…2000 об/мин) — 32,4 дБА.

Среди прочих особенностей упоминается покрытие с керамическими частицами, алюминиевые детали в отделке, наличие физического переключателя режимов тишина и производительность. В тихом режиме вентиляторы останавливаются, когда сигнал ШИМ ниже 40%. Размеры кулера 147 x 140 x 169 мм, общий вес составляет 1,34 кг.

Однобашенный кулер Dark Rock 6 является преемником моделей Dark Rock Slim и Dark Rock 5, рассчитан на охлаждение процессоров с тепловыделением до 220 Вт. В конструкции кулера используется шесть тепловых трубок. В комплект входит 135-мм вентилятор с объёмным расходом воздуха до 52,94 CFM при скорости вращения до 2000 об/мин. Уровень шума на скорости 75% составляет 23,2 дБА, на полной скорости — 31,1 дБА.

Как и его старший брат, Dark Rock 6 получил физический переключатель режимов работы, медное никелированное основание, покрытие с керамическими частицами и алюминиевые элементы в отделке. Кулер не мешает модулям оперативной памяти. Размеры Dark Rock 6 составляют 77,4 x 139 x 162 мм, весит кулер 1,01 кг.

Оба кулера комплектуются системой креплений, совместимой с сокетами Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1150, 1151 и 1155, сокетами AMD AM4 и AM5. Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 поступят в продажу 19 мая, в TechPowerUp назвали зарубежные цены — 129,90 и 109,90 долларов США соответственно.