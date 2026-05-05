Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Игроки отмечают рост популярности стратегий с призываемыми существами из-за изменений в механике классов

В тринадцатом сезоне Diablo 4 сборки с миньонами вышли на первый план. GameRant проанализировал текущую ситуацию и выявил 3 класса, которые лучше всего реализуют потенциал призываемых существ. Балансные изменения затронули варвара, некроманта и чернокнижника. Переработка дерева умений и новые легендарные предметы усилили позиции этих героев в текущей мете.

Варвары используют уникальные штаны «Поддержка Арреата». Этот предмет усиливает призываемых древних воинов и открывает новые варианты для миньон‑сборок. Легендарный аспект «Прародитель» повышает урон умений, призывающих Древних. «Смелый вождь» сокращает перезарядку боевых кличей, что позволяет чаще поддерживать армию союзников.

                                                           Изображение: Blizzard Entertainment

Некроманты выиграли от переноса умений создания миньонов из Книги мёртвых в основное дерево прокачки. Улучшения «Гаргантуа» для голема и «Ковен» для скелетов-магов расширяют возможности армии. Уникальные предметы «Хватка смерти» и «Подземная корона» повышают лимит призываемых существ. Кольцо «Договор костей» увеличивает их мощь при гибели соратников.

                                                             Изображение: Blizzard Entertainment

                                                            Изображение: Blizzard Entertainment

                                                        Изображение: Blizzard Entertainment

Чернокнижники полагаются на навык «Бомбардировка», который обрушивает на врагов поток взрывающихся демонов и становится основой миньон‑сборок. Улучшение «Призыв адского дракона» даёт дополнительную волну демонов после проведения ритуала, фактически обеспечивая второе срабатывание умения. «Осколок Легиона» призывает великих демонов за счет убийств, не расходуя дополнительные ресурсы. Уникальные предметы «Пылающий клинок зрения» и «Раскол Эйгрома» усиливают взаимодействие с меньшими демонами и помогают поддерживать постоянный поток приспешников на поле боя.

Эти сборки заметно упрощают прохождение высших уровней сложности «Мучения». Миньоны принимают на себя большую часть урона и наносят мощный массовый урон по площади. Игроки могут гибко настраивать экипировку и умения под удобный стиль боя. Численное превосходство на поле сражения становится одной из ключевых сильных сторон в актуальном патче.

#diablo 4 #blizzard entertainment #миньон-билды
Источник: gamerant.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
В России создали проект уникального дирижабля с несущим винтом для малой авиации
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Ретро-игровые консоли TheC64 Handheld и The Spectrum Handheld поступят в продажу осенью 2026 года
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter