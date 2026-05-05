Игроки отмечают рост популярности стратегий с призываемыми существами из-за изменений в механике классов

В тринадцатом сезоне Diablo 4 сборки с миньонами вышли на первый план. GameRant проанализировал текущую ситуацию и выявил 3 класса, которые лучше всего реализуют потенциал призываемых существ. Балансные изменения затронули варвара, некроманта и чернокнижника. Переработка дерева умений и новые легендарные предметы усилили позиции этих героев в текущей мете.

Варвары используют уникальные штаны «Поддержка Арреата». Этот предмет усиливает призываемых древних воинов и открывает новые варианты для миньон‑сборок. Легендарный аспект «Прародитель» повышает урон умений, призывающих Древних. «Смелый вождь» сокращает перезарядку боевых кличей, что позволяет чаще поддерживать армию союзников.

Изображение: Blizzard Entertainment

Некроманты выиграли от переноса умений создания миньонов из Книги мёртвых в основное дерево прокачки. Улучшения «Гаргантуа» для голема и «Ковен» для скелетов-магов расширяют возможности армии. Уникальные предметы «Хватка смерти» и «Подземная корона» повышают лимит призываемых существ. Кольцо «Договор костей» увеличивает их мощь при гибели соратников.

Изображение: Blizzard Entertainment

Изображение: Blizzard Entertainment

Изображение: Blizzard Entertainment

Чернокнижники полагаются на навык «Бомбардировка», который обрушивает на врагов поток взрывающихся демонов и становится основой миньон‑сборок. Улучшение «Призыв адского дракона» даёт дополнительную волну демонов после проведения ритуала, фактически обеспечивая второе срабатывание умения. «Осколок Легиона» призывает великих демонов за счет убийств, не расходуя дополнительные ресурсы. Уникальные предметы «Пылающий клинок зрения» и «Раскол Эйгрома» усиливают взаимодействие с меньшими демонами и помогают поддерживать постоянный поток приспешников на поле боя.

Эти сборки заметно упрощают прохождение высших уровней сложности «Мучения». Миньоны принимают на себя большую часть урона и наносят мощный массовый урон по площади. Игроки могут гибко настраивать экипировку и умения под удобный стиль боя. Численное превосходство на поле сражения становится одной из ключевых сильных сторон в актуальном патче.