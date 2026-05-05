«Телемост» от Яндекса стал полноценным мессенджером с видеозвонками, чатами и группами. Пользователи отмечают удобство для групповых совещаний, хотя главный минус — пока мало активных участников.

Яндекс превратил свой сервис «Телемост» в полноценный мессенджер, добавив чаты, группы и видеозвонки. Приложение доступно бесплатно и может стать альтернативой как заблокированным зарубежным мессенджерам, так и отечественному MAX.

По умолчанию открывается вкладка со звонками. Там можно начать видеозвонок, подключиться к уже существующему или запланировать встречу на будущее. Для собеседника без приложения достаточно отправить ссылку — он сможет зайти через браузер без ввода номера, по аналогии с Zoom или FaceTime.

Отдельная вкладка «Чаты» позволяет переписываться с другими участниками «Телемоста». Поддерживаются текст, голосовые сообщения, стикеры, фотографии, видео и файлы. Есть функция пометки важных сообщений, но пока отсутствуют «кружочки» (короткие видео-сообщения).

Главный недостаток нового сервиса — пока небольшое количество пользователей. Если популярность вырастет, у «Телемоста» есть все шансы занять заметное место на рынке. Те, кто уже опробовал приложение, особенно хвалят его за удобство при проведении групповых совещаний.