Игры серии Grand Theft Auto традиционно сперва выходят на консолях, а затем, спустя определённое время, которое может затянуться на год и больше, добираются и до персональных компьютеров. В наши дни наблюдать за этим, учитывая, что в категорию игрового ПК вполне может уложиться система среднего ценового диапазона, и доля ПК-геймеров неуклонно растёт, максимально странно, но у издателей на этот счёт есть своё сформированное мнение.

Так, глава владеющей Rockstar Games компании Take-Two Interactive Штраус Зельник в ходе разговора с журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером ответил на вопрос последнего о причинах, по которым Grand Theft Auto продолжают опаздывать с релизом на персональные компьютеры.

По словам Зельника, игры масштабов Grand Theft Auto подразумевают, что в первую очередь необходимо удовлетворить потребности ключевой аудитории, так называемого ядра. Проще говоря, именно пользователей консолей в Take-Two считают «ядром» серии Grand Theft Auto.

Насколько такое представление о «ядре» франшизы актуальное, вопрос, конечно, дискуссионный, но что-то нам подсказывает, что в Take-Two просто выработали сомнительную традицию и никак не могут от неё отказаться. Напомним, что шестая номерная часть этой культовой серии выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 19 ноября этого года. Когда она доберётся до компьютеров, пока неизвестно.