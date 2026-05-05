Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Поэтому игры серии сначала и выходят на них, а затем на ПК.

Игры серии Grand Theft Auto традиционно сперва выходят на консолях, а затем, спустя определённое время, которое может затянуться на год и больше, добираются и до персональных компьютеров. В наши дни наблюдать за этим, учитывая, что в категорию игрового ПК вполне может уложиться система среднего ценового диапазона, и доля ПК-геймеров неуклонно растёт, максимально странно, но у издателей на этот счёт есть своё сформированное мнение.

Источник изображения: Rockstar Games.

Так, глава владеющей Rockstar Games компании Take-Two Interactive Штраус Зельник в ходе разговора с журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером ответил на вопрос последнего о причинах, по которым Grand Theft Auto продолжают опаздывать с релизом на персональные компьютеры.

По словам Зельника, игры масштабов Grand Theft Auto подразумевают, что в первую очередь необходимо удовлетворить потребности ключевой аудитории, так называемого ядра. Проще говоря, именно пользователей консолей в Take-Two считают «ядром» серии Grand Theft Auto.

Насколько такое представление о «ядре» франшизы актуальное, вопрос, конечно, дискуссионный, но что-то нам подсказывает, что в Take-Two просто выработали сомнительную традицию и никак не могут от неё отказаться. Напомним, что шестая номерная часть этой культовой серии выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 19 ноября этого года. Когда она доберётся до компьютеров, пока неизвестно.

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #rockstar north #grand theft auto vi
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter