В мастерской Greenhill Forge создали механический водонагреватель, в котором вода греется прямо в медной спирали под действием вихревых токов от вращающихся магнитов — без топлива и электрического ТЭНа.

Энтузиаст из мастерской Greenhill Forge разработал компактный механический водонагреватель, который производит тепло с помощью магнитных полей и медной трубки — без сжигания топлива и без электрического ТЭНа. Устройство основано на принципе вихревых токов. Два вращающихся диска с магнитами создают переменное магнитное поле, которое наводит токи в медном диске-змеевике, и металл нагревается.

Сердце системы — плоская спираль из медной трубки толщиной около 8 мм, запаянная в единый контур. Внутри трубки протекает вода. Магнитные роторы (по одному с каждой стороны) вращаются вокруг этой спирали, генерируя вихревые токи прямо в стенках трубки. Тепло не рассеивается, а сразу передаётся проточной воде. Никакого промежуточного преобразования в электричество — нагрев происходит напрямую. За движение жидкости отвечает маломощный циркуляционный насос (10 Вт, 600 литров в час).

В испытаниях (привод — от аккумуляторной дрели) система показала прямую зависимость тепловой мощности от скорости вращения: при 400 об/мин нагрев 1,5 литра воды с с 8°C до 24°C за три минуты дал тепловую мощность около 575 Вт. На выходе вода достигала 28°C. Поскольку выделение тепла растёт пропорционально квадрату оборотов, при 2000 об/мин в идеальных условиях можно получить почти 14,5 кВт тепла.

Такой нагреватель идеально подходит для автономных систем с ветряком или малой гидроэлектростанцией — механическая энергия идёт сразу в тепло, без потерь на преобразование. Нет выхлопа, нет запаса топлива, нет электрического ТЭНа, которому свойственно выходить из строя. Недостаток — нужен надёжный механический привод и аккуратная сборка: даже небольшое биение ротора снижает КПД.