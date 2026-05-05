Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
В 1985 году инженер Уильям Фриман предложил концепцию трёхсторонней молнии, но его идею отклонили. Спустя 40 лет её воплотили с помощью 3D-печати.

Идея трёхсторонней молнии появилась еще в середине 1980-х, когда инженер компании Polaroid Уильям Фриман предложил использовать её для перевода объектов из гибкого состояния в жесткое. Тогда проект ограничился чертежами и патентом, а прототип десятилетиями лежал в гараже.

Изображение: Tech Xplore

Теперь исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) вернулись к этой концепции в контексте разработки предметов с регулируемой жесткостью. Специалисты создали программное обеспечение, которое позволяет пользователю задать длину и форму трёх полос, выбрать траекторию движения молнии (прямую, дугообразную, спиральную или скрученную) и автоматически сгенерировать модель Y-образной молнии для 3D-печати из пластика.

Скриншот видео Jiaji Li

Готовое устройство похоже на три гибких «щупальца»: в разомкнутом виде оно свободно изгибается, а при протягивании бегунка полосы соединяются в более жёсткий стержень. В демонстрации команда использовала такую молнию для ускоренной установки палатки, а также для мягкого ортеза на запястье, который можно ослаблять днём и затягивать ночью. Ещё один пример — четвероногий робот, который меняет длину ног за счёт застёгивания и расстёгивания секций.


Чтобы проверить ресурс, исследователи напечатали элементы из разных типов пластика – PLA и TPU – и прогнали их через многократные циклы сгибания и застегивания. PLA — жесткий и прочный пластик, который хорошо держит форму и выдерживает более высокие нагрузки, но хуже переносит сильные изгибы. TPU, напротив, более мягкий и эластичный: он легче деформируется, зато лучше справляется с повторяющимися сгибами и растяжением. Тесты показали, что конструкция выдерживает около 18 тысяч циклов, а запас прочности во многом обеспечивает упругая геометрия, перераспределяющая нагрузку.

#3d-печать #мягкая робототехника #регулируемая жесткость #трехсторонняя молния
Источник: techxplore.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Sony выплатит $7,8 млн пользователям PlayStation Network по коллективному иску
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
Samsung: Дефицит оперативной памяти может усугубиться в 2027 году
Глава Take-Two назвал причину выхода GTA 6 на консолях раньше запуска на ПК
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Intel Arc Pro B70 сравнили с RTX 5060 Ti и Arc B580 в целом ряде популярных игр

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter