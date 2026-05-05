breaking-news
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Тесты проводились в разрешении 1080p.

Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает тестировать процессоры прошлых поколений — в свежем видеоролике он сравнил игровую производительность 4-ядерного 8-поточного Core i7-4790K, разогнанного до 4,6 ГГц и работающего совместно с оперативной памятью DDR3-1866 объёмом 32 ГБ, и Core i7-13700F, имеющего 16 ядер (8P+8E) и 24 потока, в паре с 32 ГБ ОЗУ DDR5-6000.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Тестовая сборка, оснащённая видеокартой GeForce RTX 4070 Super, в разрешении 1080p добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

  • Marvel Rivals (высокие настройки, Lumen/SSR выкл., TAAU): Core i7-4790K – 63 fps/36 fps, Core i7-13700F – 156 fps/97 fps
  • ARC Raiders (высокие настройки, TSR): Core i7-4790K – 89 fps/59 fps, Core i7-13700F – 182 fps/143 fps
  • Baldur's Gate 3 (пресет Ultra, TAA): Core i7-4790K – 63 fps/36 fps, Core i7-13700F – 148 fps/82 fps
  • Crimson Desert (высокие настройки, RT выкл.): Core i7-4790K – 66 fps/41 fps, Core i7-13700F – 122 fps/96 fps
  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra): Core i7-4790K – 54 fps/32 fps, Core i7-13700F – 120 fps/88 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки RT, TAA): Core i7-4790K – 72 fps/51 fps, Core i7-13700F – 152 fps/62 fps

В целом, Core i7-13700F заметно опережает Core i7-4790K во всех представленных играх, обходя более старую модель по средней частоте кадров от 85 % в Crimson Desert до 148 % в Marvel Rivals. При этом Core i7-4790K в паре с RTX 4070 Super обеспечивает высокие показатели fps без заметных просадок даже в современных играх.

#core i7-4790k #core i7-13700f
Источник: youtube.com
