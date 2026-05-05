Samsung представила сенсорный OLED-дисплей, который измеряет частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Для этого пользователю достаточно приложить палец к экрану.

На выставке SID Display Week 2026 в США Samsung показала несколько новых технологий для экранов. Среди них — дисплеи, которые не просто отображают картинку, а следят за здоровьем владельца.

Сенсорный OLED-дисплей работает за счёт света, который излучает экран. Свет отражается от кожи пользователя, а встроенные датчики улавливают отраженный сигнал. Так смартфон определяет пульс и артериальное давление. Больше не нужны умные часы или отдельные медицинские приборы для быстрой проверки состояния.

Компания также представила технологию Flex Chroma Pixel. Она выдает яркость до 3000 нит и покрывает 96% цветового диапазона BT.2020. При этом энергоэффективность выше, чем у обычных решений. Samsung ориентирует эту разработку на будущие премиум-устройства.

Еще одна новинка — Flex Magic Pixel. Технология ограничивает углы обзора экрана. Сообщения или медицинские данные не увидят окружающие, но сам пользователь не заметит ухудшения картинки.

Дополнительно Samsung продемонстрировала растягивающийся Micro LED-дисплей для автомобилей и улучшения в эффективности EL-QD-экранов.