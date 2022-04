Оглавление

Вступление

В прежние годы существования рубрики апрель был одним из самых насыщенных месяцев, но в этот раз выбирать почти не из чего. Впрочем, ситуация все равно далека от катастрофической: мы наконец-то поймаем за хвост вечно убегающую RPG о злобном короле Артуре, вернемся во вселенную Vampire: The Masquerade и повидаемся с Чуваком из Postal.

О том, как скоротать несколько вечеров, поведает наша традиционная статья.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Жанр Экшен Разработчик TT Games Издатель Warner Bros. Interactive Entertainment Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch Дата выхода 5 апреля 2022 года

Начиная с середины 2000-х TT Games подмяла под себя весь рынок проектов по лицензии Lego. «Бэтмен», «Властелин колец», «Мстители», «Парк юрского периода», «Пираты Карибского моря» - какие только знаменитые бренды не прошли через руки британской компании! Со «Звездными войнами» ей тоже доводилось работать – собственно, путешествие по миру пластиковых кирпичиков с этого и началось (LEGO Star Wars: The Video Game). Однако LEGO Star Wars: The Skywalker Saga по амбициям заткнет большинство, если не все прежние работы студии.

Авторы вместо отдельных кинолент решили охватить все фильмы разом. Три трилогии можно изучать в любом порядке, но внутри них последовательность картин все-таки придется соблюдать. Каждый эпизод саги разрезан на пять миссий, причем чаще всего их прохождение займет меньше времени, чем просмотр фильма, - все ради максимального разнообразия. Но и тем, кому наскучат сцены вроде поиска Люка, угодившего в пещеру к вампе, найдется занятие – в свободном режиме путешествовать по двум десяткам планет далекой-далекой галактики в поисках секретов и разнообразных испытаний.

Поскольку во вселенной «Звездных войн» чего только не бывало, нам предстоит опробовать множество занятий в самых разных декорациях: и взрывать неприятелей, сидя в X-Wing, и размахивать световым мечом, и расстреливать имперских штурмовиков из бластеров, и прыгать по платформам, и решать головоломки. Разумеется, не обошлось и без грозных боссов – разборки с Дартом Вейдером или Кайло Реном проходят в несколько этапов и вызывают наибольшие трудности.

Не стоит ждать от LEGO Star Wars: The Skywalker Saga уровня технического исполнения, сопоставимого с фильмами в их времена, – старые консоли камнем тянут графику вниз. Но главное в игре все же стиль, а не трассировка лучей, и он соблюден так, чтобы нравиться и детям, и их родителям. А благодаря «кооперативу» это может быть лучшая семейная покупка на ближайшее время.

Postal 4: No Regerts

Жанр Шутер Разработчик Running With Scissors Издатель Running With Scissors Платформы PC Дата выхода 22 апреля 2022 года

Running With Scissors перестала пытаться сделать хоть что-то оригинальное еще в конце девяностых, когда были отменены сразу ее три проекта. С тех пор все, чем занимаются Винс Дези и компания, - ставят отвязного Чувака во все более затруднительные и дурацкие ситуации и предлагают нам помочь ему из них выбраться максимально эффектными и аморальными способами.

После кошмарной Postal 3, которая, даже по словам ее авторов, вообще не должна была рождаться (хотя и RWS при ее создании была лишь ассистентом), разработчики пошли самым простым путем: сперва смастерили аддон к Postal 2, а затем ремейк оригинала. Зато в 2022 году они намерены расширить серию сразу двумя проектами. Postal: Brain Damaged, запихнув героя в сумасшедший дом, попробует «закосить» под шутеры старого образца, а вот у Postal 4: No Regerts планы более амбициозные. Для начала – выйти из «Раннего доступа», в котором она висит с 2019-го.

«Четверка» с ходу отменяет события Postal 3 и прямо продолжает сюжет дополнений к Postal 2. Чувак вместе с псом Чампом покидает уничтоженный ядерным взрывом Парадиз и на трейлере разъезжает по Аризоне, пока какие-то негодяи, воспользовавшись мимолетной слабостью героя, не угоняют транспорт. Теперь мужчине, оставшемуся в одном халате, приходится искать способы заработать на жизнь в оказавшемся неподалеку Эденсине – практически копии города из «двойки». Ради пары баксов Чувак выступит тестировщиком виртуальной реальности, поучаствует в гонках, подсобит мафиозному боссу с выдвижением в мэры и наведет шороху в казино.

Как и прежде, ради достижения цели все средства хороши. Можно действовать по старинке: насадить кошку на пистолет вместо глушителя, ввалить негодяям лопатой, окатить бензином из канистры и поджечь. А можно опробовать и новые средства – например, запустить в толпу заминированных голубей или натравить свору прикормленных псов. Если вам много лет не хватало именно таких развлечений, да еще и под комментарии Джона Сент-Джона (Duke Nukem), Postal 4: No Regerts наверняка заполнит пробел. Но широкой публике подобное едва ли посоветуешь.

King Arthur: Knight’s Tale

Жанр Тактика/RPG Разработчик NeocoreGames Издатель NeocoreGames Платформы PC Дата выхода 26 апреля 2022 года

Только за 2022 год King Arthur: Knight’s Tale пережила два переноса. Сперва ее выход из «Раннего доступа» был запланирован на февраль, но вдруг съехал на месяц дальше, а менее чем за 3 недели до часа икс сдвинулся снова - на конец апреля. Дополнительное время венгерские разработчики обещали потратить на улучшение кампании, добавление новых материалов и шлифовку локализации, и, будем надеяться, новых срочных задач у них не возникнет.

NeocoreGames сейчас известна в первую очередь по серии «дьяблоидов» The Incredible Adventures of Van Helsing, однако самым сильным ее проектом можно назвать первую часть King Arthur: The Role-Playing Wargame. События новинки разворачиваются именно в мире старой дилогии стратегий. Король Артур и его незаконнорожденный сын Мордред, сойдясь тогда в финальном бою, нанесли друг другу смертельные раны, но в Knight’s Tale их противостояние продолжается благодаря живительному колдовству. Вот только сам владыка Англии стал опасен для человечества, а его отпрыск должен остановить осатаневшего отца – с нашей поддержкой.

Королевство лежит в руинах и кишит нечистью, в связи с чем ключевой для Мордреда задачей оказывается восстановление Камелота и возвращение к Круглому столу разбредшихся по миру рыцарей. Культовый замок – это база, на которую за определенную мзду заедут и торговец оружием, и лекарь, и священник, укрепляющий характеристики через благословение. Отсюда отряд под руководством нашего избранника выбирается на одну из полусотни миссий, не предполагающих сохранений. Забредя куда не надо в поисках ценного «лута», можно получить такую оплеуху, что бойцы следующие несколько заданий проведут на больничной койке, а уж смерть здесь и вовсе окончательная.

Основная часть игры – это пошаговые сражения, причем довольно навороченные. Помимо стоимости действий надо учитывать множество модификаторов и тактических особенностей: от «честного» расчета линии обзора до системы увечий и бонусов в зависимости от направления атаки. Но и отыгрыш ролей в King Arthur: Knight’s Tale не забыли: дилемм на пути к финалу обещают немало, а со старательно прописанными рыцарями можно рассориться до кровной вражды. И если все сработает так, как надо, нас ждет не один десяток увлекательных часов.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Жанр Шутер Разработчик Sharkmob Издатель Sharkmob Платформы PC, PlayStation 5 Дата выхода 27 апреля 2022 года

Пока долгожданная Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 страдает в производственном аду и убивает последние надежды сделавших предзаказ, сам бренд «Маскарада» без дела не лежит. За последние годы мы получили две средненькие визуальные новеллы (Coteries of New York и Shadows of New York), ждем скорый выход «повествовательной RPG» Swansong от авторов неплохой The Council, а уже в апреле должны сыграть в Bloodhunt – «королевскую битву» с участием Носферату и других вампирских кланов.

Кровопийцы издавна соблюдают свод правил, позволяющих не раскрывать свое существование людям, а нарушителей «Камарилья», самая могущественная организация, разносит в пыль. Но некоторым фракциям жить по законам и дальше совсем неохота. Так называемые анархи предают сородичей и разжигают между себе подобными настоящую войну, а заодно привлекают внимание ватиканских инквизиторов, мечтающих истребить всю клыкастую братию. Наш клан (на выбор их для начала три) выступает как представитель «Камарильи» и должен всех смутьянов утихомирить максимально радикальным способом.

События разворачиваются в закрытом районе Праги, где вампиров, выясняющих между собой отношения, инквизиторы постепенно сгоняют на небольшой пятачок при помощи смертельно опасного красного газа. Как и принято в Battle Royale, облако подступает по часам, кто не успел отбежать в безопасное место – погиб. Улепетывающих недругов удобно обрабатывать из автоматов, пулеметов и других пушек разного достоинства (правда, их цвет влияет лишь на запас амуниции, а не величину урона), а также применять к ним специальные навыки.

И особенно хорошо устранять нарушителей порядка удается тем, кто выходит на охоту втроем за разные классы персонажей – конечно, взаимодополняющие. Прокачка «архетипов» основывается как на убийстве соперников, так и на помощи соклановцам. Пригодится и человеческая кровь, благо не все люди успели покинуть район до наступления заката: укусив холерика, вампир получает бонус к урону, меланхолика – быстрее восстанавливает перезарядку способностей. И если клыки у вас уже зачесались, ждать бесплатного (но с микротранзакциями) пиршества осталось недолго.

На сдачу

MLB The Show 22 – для нового выпуска главного бейсбольного симулятора авторы заметно доработали коллекционный карточный режим Diamond Dynasty (5 апреля 2022 года; PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Chinatown Detective Agency – пиксельный point&click-детектив, в котором для расследования дел нужно использовать сведения из реального мира (7 апреля 2022 года; PC).

Forgive Me Father – оформленный под комикс ретрошутер, вдохновленный творчеством Лавкрафта (7 апреля 2022 года; PC).

Athanasy – визуальная новелла про скрытый под землей последний оплот человечества и про математика, сующего свой нос в самые мрачные уголки города (14 апреля 2022 года; PC, Mac).

CrimeSight – сетевой детектив с режимом PvP, посвященный противоборству двух искусственных интеллектов в особняке, где вот-вот случится убийство (14 апреля 2022 года; PC).

Teardown – проект о главе компании, занимающейся сносом зданий, который из-за проблем с финансами вынужден промышлять воровством, на пути к цели разрушая все, что ему захочется (21 апреля 2022 года; PC).

Velone – двумерная головоломка про спасение планеты от последствий контакта с астероидом (21 апреля 2022 года; PC).

Metal Tales: Overkill – «рогалик» про металлиста, отстреливающегося из гитары от проклятых бестий (22 апреля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Skabma: Snowfall – приключения юного скандинавского оленевода, разыскивающего источник и способ излечения жуткой болезни (22 апреля 2022 года; PC).

The Serpent Rogue – приключенческий экшен про алхимика, чьи зелья и искусство приручения зверей должны принести победу над скверной (26 апреля 2022 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch).

Dorfromantik – градостроительная стратегия с деревенским колоритом (28 апреля 2022 года; PC).

Kapital: Sparks of Revolution – экономическая стратегия про управление городом в условиях кризиса и массового недовольства то дворян, то рабочих (28 апреля 2022 года; PC).

Александр Кошта aka Top