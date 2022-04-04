Оглавление

Вступление

Мы часто рассматриваем очень производительные геймерские устройства, которые востребованы далеко не всеми. Люди же чаще используют устройства для рутинной повседневной работы. Приходишь в офис и садишься за своё рабочее место, а если работа разъездная, то получаешь какой-нибудь ноутбук или планшет. От того, насколько он шустрый и неприхотливый, часто зависит настроение его обладателя.

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Лично я уже понял, что без хорошего объёма памяти и SSD-диска тяжело бывает даже загрузить операционную систему. С одной стороны, это очень даже удобно: нажал кнопку включения, заварил кофе, съел пару бутербродов, посмотрел в окно, вздремнул минут 15, и вот-вот уже обед, а система ещё не загрузилась. Мне доводилось сталкиваться с такими конфигурациями много раз. Необходимо лишь медленный HDD и желание Windows обновиться. А после обновления работать уже сложнее, поскольку 4 Гбайт памяти становится мало и диск на 5400 об/мин (это ещё очень быстрый, бывает на 4200) может оказаться слабым звеном.

Сегодня в корпоративном сегменте ещё встречаются модели с подобными накопителями, но далее мы рассмотрим более совершенную и многофункциональную модель, которая совмещает ноутбук и планшет. Она называется ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402).

Насколько для этих целей подходит данная модель и как она в эксплуатации, мы постараемся разобраться в данном материале. Заодно посмотрим, что нового и интересного есть в таких бизнес-моделях для повседневной эксплуатации.

Технические характеристики

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Модель ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402) Тип устройства Ноутбук-трансформер Процессор Intel Core i7-1195G7;

Intel Core i5-1155G7 Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 48 ГБ DDR4-3200) Встроенная память SSD: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 14.0 дюйма с тачскрином, анти-глянцевое покрытие;

LED-подсветка, FHD (1920 x 1080), с цветовым охватом 100% sRGB и 85% поверхности относительно корпуса, поддержка стилуса Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 63 Вт*ч Размеры 323.4 x 223.1 x 18 мм Масса 1.38 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики устройства смотрятся современно и актуально. Они не передают всех нюансов, но отдельные моменты стоит отметить. Например, тут используется специальное покрытие экрана, которое существенно снижает эффект отражения, при этом поверхность не матовая потому, что используется тачскрин.

Также здесь установлены не совсем обычные модели процессоров, и мощность даже младшего ЦП составляет 28 Вт, а не 15 Вт как обычно. Понятно, что это отражается на производительности устройства, и она очень хорошая, а чтобы она была ещё лучше, предусмотрена возможность использовать сразу два накопителя SSD в массиве.

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Ещё раз посмотрите на массу и вспомните, что это трансформер. Теперь становится понятно, что это не заурядная модель, а ноутбук с хорошими характеристиками, просто пустые цифры не до конца передают все его достоинства.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны находится логотип производителя и надпись «In search of incredible» («В поисках невероятного»).

На противоположной поверхности есть стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания.

Под ноутбуком скрыта ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней находится часть комплекта поставки, а ещё под ней размещены различные инструкции и диск.

Также есть блок питания 19 В, 3.42 А. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но этого достаточно. Полная зарядка длится около 2.5 часов.

Внешний вид и корпус

Что касается дизайна, то по сути перед нами классическая модель со своими фишками. Скосы есть только на нижней панели, а сверху ноутбук похож на кирпич. Упор сделан на надёжность и механическую защиту, поэтому верхняя крышка и нижний поддон изготовлены из алюминиевого сплава. Цвет тёмно-серо-синий, но под разными углами и при разном освещении он меняется. Поверхность верхней крышки матовая и несколько маркая.

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Толщина устройства немного больше, чем у похожих моделей, но виной этому трансформация. Она не даётся бесплатно и поэтому корпус получился достаточно тонкий и прочный для этого форм-фактора. Рамка экрана и топкейс изготовлены из пластика.

Крышка поднимается с усилием. Петли плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится. Со временем механизм может разработаться, но в компании уверяют, что тестировали его долго и упорно.

Сверху находится HD камера с микрофонами и специальной сдвижной шторкой.

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Крышка открывается на 360° и поэтому ноутбук считается трансформером. Однако особенность не только в этом потому, что ещё есть тачскрин, а ориентация экрана может быть разной, значит есть датчик положения устройства.

На верхней панели размещен логотип ASUS, который выделен серебристым зеркальным покрытием.

На левой грани можно увидеть два разъёма Thunderbolt 4 (через которые можно заряжать устройство), RJ-45, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-А, индикатор активности диска, индикатор заряда, индикатор включения и «качельку» для регулировки громкости.

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На правой грани находим выступ стилуса, кнопку включения, слот для карт памяти MicroSD, один порт USB 2.0, разъём для гарнитуры и отверстие для замка кенсингтона.

Поддон изготовлен из алюминия. На нём есть две резиновые ножки и длинная полоска. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Модель компактная, особое внимание уделено времени автономной работы и поэтому много места занимает аккумулятор. Можно видеть достаточно крупную материнскую плату, а вот система охлаждения не сильно развита.

Это обусловлено тем, что процессоры здесь устанавливаются экономичные (по сравнению с настольными аналогами). Дискретного видеочипа нет вовсе.

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Система охлаждения соответствует процессору и уровню его тепловыделения, поэтому только одна трубка и один радиатор с вентилятором турбинного типа. Ветродуи самые современные, с большим количеством мелких лопастей n-blade и самоочисткой от пыли. Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков реализована система самоочистки.

Модуль памяти закрыт тонкой металлической крышкой похожей на экран. Есть ли смысл здесь что-то экранировать? Здесь инженерам ASUS виднее.

Беспроводной модуль не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём.

Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, но на качество звука это не влияет. Звук стандартен для недорогой модели.

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Аккумулятор на 63 Вт*ч. Это средний показатель, но нет дискретного видео и процессор не очень мощный. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Предусмотрены возможности апгрейда. Можно заменить память, SSD M.2 и даже установить второй. Также ничего не мешает заменить радиомодуль.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не совсем маленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Технологии NumberPAD тоже нет. Топкейс изготовлен из пластика. В нём есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний крупный и удобный. Он находится внизу по центру.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.5 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура неплохая, используется обычная белая подсветка с тремя уровнями яркости.

Экран

Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 1980 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Применена матрица Innolux N140HCE-EN2.

Такие экраны поддерживают охват цветового пространства sRGB и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки». Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась до 85%. Производитель заявляет о 100% соответствия цветовому пространству sRGB. Это похоже на правду даже в штатном режиме.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 394 0.231 1228 50 183 0.088 1224 0 19 0.015 1222

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Изначально у экрана есть всё очень даже неплохо с калибровкой.

В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран.

Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка. Какие-либо параметры производительности здесь не настраиваются. При этом можно выбрать один из профилей работы вентиляторов.

Ещё есть режимы функционирования аккумулятора. Здесь можно настроить так, чтобы он был заряжен максимально или работал в щадящем режиме для аккумулятора. Для настройки изображения тоже есть профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к каким-то пресетам под определённые задачи. Есть настройки приоритезации трафика для определённых целей, включая режим «Игры».

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, поскольку ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 63 Вт*ч. Показатель не самый высокий, но надо учитывать, что используются экономичные модели процессоров.

Полная зарядка устройства занимает 2 часа 25 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, хватит на весь рабочий день. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает более 9 часов.

Нагрев устройства умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений – Prime95 и Furmark – температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в предназначенном для этого месте.

Спереди видны места, где расположен вентилятор, и там осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2200 об/мин в нагрузке. Шум составляет 36.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402) – это современный универсальный трансформер, который ориентирован на корпоративный сегмент со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами.

Экран тут пока ещё не OLED, но зато цветопередача у него неплохая и он изначально добротно настроен, и ещё это IPS панель хорошего качества. Поскольку устройство может быть планшетом, то экран должен был быть глянцевым, но здесь исключение. Используется антиглянцевое покрытие. Дисплей не на 100% матовый, но и не блестит как стекло. Получается нечто среднее. Тачскрин точный, и в целом к экрану никаких претензий нет.

Трансформер компактный и лёгкий, поэтому батарея не очень ёмкая и почти максимальная для габаритов этого корпуса. Небольшой запас есть, и скорее всего есть модификации с более ёмким аккумулятором. Большим плюсом является возможность модернизации и расширения. Это особенности корпоративной модели, поскольку в данном сегменте принято гибко конфигурировать базовую модель, её можно оснащать на любой вкус и финансовые возможности.

В плане производительности требовать от такой конфигурации чего-то особенного нельзя. Это чисто офисный вариант, который можно использовать в разъездах, благо габариты и масса позволяют. А что с автономностью? В офисных приложениях результат составляет более 9 часов, а это значит, что работать можно весь день, а перед уходом достаточно поставить на зарядку, чтобы можно было активно пользоваться на следующий день.

Нагрев и шум достаточно умеренные, причём мне показалось странным, что производитель решил использовать не 15 Вт процессор, а почти вдвое мощнее. Он показывает производительность на уровне настольного Intel Core i7-7700K, но при интенсивной работе нагрев будет заметен. Тем более что для кодировки видео есть более подходящие устройства. Механизм раскладывания работает чётко, а сам производитель обеспечивает расширенную поддержку и трехлетнюю гарантию.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402) получает награду:

Выражаем благодарность: