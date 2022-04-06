Оглавление

Вступление

Платформа Intel 12-Gen получилась противоречивой. Компания попробовала в ней реализовать ядра разного уровня производительности и мощности. Кто-то уверяет, что это было неизбежно, кто-то считает, что именно с архитектурой x86 это работает криво, а кто-то продолжает думать о том, что раньше было лучше. Истина где-то между, и каждый для себя решает сам, изучив предварительно разные материалы, но есть очевидные вещи, которые лежат на поверхности. Например, увеличился уровень производительности одного ядра. Здесь речь именно про блок быстрых ядер, а не энергоэффективных.

реклама

Также в некоторых моделях произошли изменения с энергопотреблением. Во флагманской оно стало немного выше и про 125 Вт, которые указаны в спецификациях можно забыть. Да, его тоже можно вставить в эти рамки, ограничив по питанию, но в обычном состоянии теперь речь идёт про 241 Вт. Изменилось крепление процессорного кулера, а точнее расстояние точек крепления. Некоторые отмечают, что теперь есть проблемы с прижимом, но решается всё это простыми шайбами. Что касается нагрева, то он заметен в основном у двух флагманских моделей, где по 8 производительных ядер и это не удивительно потому, что несмотря на уменьшившийся техпроцесс они не стали холоднее потому, что чудес не бывает. Ещё в новой платформе добавился контроллер памяти DDR5 и контроллер шины PCI-e 5.0. Первый не сильно влияет на нагрев процессора, а вот про второй пока мы с уверенностью этого сказать не можем потому, что ещё нет устройств, чтобы проверить его на максимальной нагрузке.

Исходя из всего этого, жидкостное охлаждение является наиболее разумным и актуальным при работе с новой платформой потому, что не любой башенный кулер может справиться с охлаждением флагмана, а AIO-системы очень разномастные и их эффективность сильно колеблется в зависимости от модели, поэтому даже ориентируясь на размер радиатора нельзя с уверенностью сказать, что она будет хорошая и эффективная. Другое дело кастомные системы, где пользователь сам выбирает каждый компонент и можно улучшать эффективность. Возможно, именно поэтому для материнских плат последнего поколения на флагманском чипсете существует много модификаций для установки моноблока и работы с кастомной СЖО.

Я уже рассматривал несколько моделей разных производителей и в основном они были ориентированы на самый высокий сегмент, а сегодня на тестировании оказалась модификация среднего уровня на флагманском чипсете, а если рассматривать по линейки продукции, то окажется, что она вообще начального уровня. Удивлены? Между тем всё именно так, а плата называется MSI MAG Z690 Torpedo EK X.

Попробуем рассмотреть поближе и протестировать это необычное устройство. Нам снова обещают много фаз питания, хорошее охлаждение и приемлемую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как устройство проявляет себя в работе.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Упаковка и комплектация

Оформление немного отличается от других плат серии MSI MAG. MAG – это MSI Arsenal Gaming. Это линейка наиболее доступных устройств для геймеров, которые хотят получить современное качественное устройство, но не готовы переплачивать за лишний функционал.

Спереди мы видим всё тот же знакомый фон, который стилизован под металлическую поверхность, однако в правой части есть крупное изображение устройства, чего я не встречал на других упаковках плат из этой же серии. В левом верхнем углу находится эмблема серии MSI Gaming, а в самом низу крупными символами указано наименование модели.

Чуть ниже мелким шрифтом нас сходу пугают, что в комплекте вы не увидите процессора, охлаждающей жидкости и прочих фитингов. И вообще это не самостоятельное устройство и для него необходима система жидкостного охлаждения. С последним тезисом я не вполне согласен, и я это объясню позднее. Сверху есть группа значков от Intel в правом верхнем углу. Там же затесался логотип компании EKWB на оранжевом фоне.

реклама

С обратной стороны всё более-менее похоже на обычное оформление, просто в левую часть добавили ключевые характеристики на нескольких языках. В правой половине находится изображение материнской платы, а по сторонам от неё расположены значки с подписями, которые описывают ключевые особенности устройства. Ниже находится спецификация оборудования и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Поскольку коробка крупнее, чем обычно, то сверху есть пластиковая ручка для транспортировки. Млата с комплектом не очень лёгкая и с ручкой нужно обращаться аккуратно иначе она может остаться в руках, а коробка отстыковаться.

После вскрытия упаковки в первую очередь мы видим лист из вспененного полиэтилена, который лежит сверху. Под ним есть каркас из такого же материала, где упакована сама материнская плата и моноблок.

На дне коробки находится остальной комплект поставки. Он не очень большой, но солиднее, чем у некоторых плат потому, что тут ещё нужно крепление и вспомогательные элементы для установки моноблока.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

Купон на скидку в магазине EKWB.

Диска нет. Однако, больше всего меня смутило отсутствие инструкции по монтажу моноблока. Её пришлось искать на сайте EKWB. Там всё подробно описано и есть нюансы, которые необходимо знать заранее. Без инструкции к сборке лучше не приступать.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Моноблок СЖО;

Монтажный комплект моноблока;

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Флешка;

Комплект термопрокладок.

реклама





Комплект не роскошный, но и не скромный, есть всё необходимое для работы.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Плата является копией MSI MPG Z690 Torpedo, но с другими радиаторами на транзисторных сборках, которые дружат с комплектным моноблоком.

Кстати, именно поэтому моноблок всё время хочется назвать просто водоблоком потому, что он связан с радиаторами силовых элементов обычными термопрокладками. В целом меня немного удивляет это решение и сложно представить, что высококлассные инженеры и технологи не могут точно высчитать высоты и зазоры так, чтобы контактные поверхности радиаторов идеально совпадали с основанием моноблока. Однако сразу появляется возможность для модификаций, ведь можно использовать пасту и медную пластину.

реклама

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов не очень много и все они в основном сзади, причём информационного характера.

Это флагманская модель в своей линейке. Пластикового кожуха слева нет, но есть радиатор, который выполняет его функцию.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов. С подсветкой на плате вообще не очень, а точнее никак. Можно использовать только внешние устройства.

реклама

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

реклама

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного и тёмно-синего цветов. C двух сторон используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5-4800 – 6600+(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Семь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1200.

реклама

На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87992. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Monolithic Power Systems MP2960.

MSI MAG Z690 Torpedo EK X позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий.

реклама

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в тёмный серо-синий цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в тёмный серо-синий цвет. Сверху указаны чёрные цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в тёмный серо-синий цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

В данном случае реализовано шесть портов SATA. Четыре распаяны по нижнему краю, а ещё два выведены вбок справа. В этом месте печатной платы находится вырез.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора и колодку для TPM модуля.

Левее расположены четыре порта SATA, две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Оба ARGB LED 5B, а рядом контакты сброса BIOS, что не очень удобно.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

На этой плате мы видим четыре слота расширения: три - PCI-e x16 и один - PCI-e x1. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Три могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Gen1;

Три разъёма USB 3.2 Gen2

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Ещё можно упомянуть индикатор POST-кодов, который находится в правом верхнем углу.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3; Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления, остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет.

Хороший инструментарий для разгона размещен в одном разделе, что очень удобно. Сама структура меню не поменялась, для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает без нареканий.

Предусмотрен список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь несколько изменений или что-то меняешь по ошибке.

Ещё системная плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. И стоит отметить два пункта предустановок для оперативной памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой содержит шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MAG Z690 Torpedo EK X, версия BIOS A.13;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: EKWB Quantum Power Kit D-RGB P240;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston Fury Beast;

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы проходит в обычном режиме, и сначала я устанавливаю моноблок на процессор. Здесь он по сути является водоблоком. Дело в том, что тепло от транзисторных сборок отводят два радиатора, а уже на них сверху монтируется моноблок, который соединяется с ними через термопрокладки толщиной 2 мм.

Идея монтажа хорошая и во многом классическая. Сначала с обратной стороны устанавливается пластина, а сверху закручиваются втулки. Их вкручивать не очень удобно, и кто-то будет использовать винты с головкой под шестигранник, который вкручивается сверху. Могу посоветовать делать это аккуратно, иначе что-то может пойти не так.

Далее ножницами нарезаем терморезинки, снимаем с них плёнки и приклеиваем на радиаторы.

Наносим термопасту и дальше монтируем моноблок сверху. Он отлично устанавливается, одевается на втулки, а вот дальше начинается аттракцион. Нужно установить пружину и затем стянуть её винтом с шестигранной головкой сверху. В чём проблема? Винты короткие, а пружины длинные и жёсткие. Штатным шестигранником из комплекта поставки сделать это сложно. Точнее, после годов тренировки у мастера 80-го уровня это может получиться. Лучше использовать другой инструмент, чтобы не терять время.

Нужна отвёртка с битой под такой шестигранник. У меня она была, и поэтому всё прошло хорошо. Однако после демонтажа становится понятно, что когда давишь сильно на один угол, то паста начинает расходиться из-под него и это немного меняет картину её распределения по поверхности.

В целом прижим отличный, по центру можно выделить полосу шириной 1 см. В этой области как раз находится кристалл и поэтому всё нормально, хотя хотелось бы лучше.

Дальше собираю систему СЖО, подключаю в контур материнскую плату и можно начинать работу.

Систему я уже разогнал, поскольку в штатном режиме её использовать мало смысла, а далее приступил к тестированию.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

Cinebench R23:

Теперь оценить работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил Prime95 и взял в руки тепловизор. Что ж, к температурным показателям не придраться.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG Z690 Torpedo EK X – это интересная материнская плата, которая более универсальна, чем другие похожие устройства, и вот почему. Начнём с того, что на транзисторных сборках изначально установлены хорошие радиаторы, которые позволят отвести тепло даже без посторонней помощи. Иными словами, новинку можно спокойно использовать без моноблока и никаких проблем не будет. Понятно, что такое временное решение может работать долгое время. А позже можно обзавестись кастомной СЖО и далее использовать моноблок, а до этого легко обходиться другим кулером.

Это одна из ключевых особенностей модели MSI, и на мой взгляд это отличное решение, которое предоставляет определённую свободу пользователю, который и так уже заплатил за моноблок. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это компромисс и если уж решать вопрос отвода тепла от силовых элементов, то нужно напрямую задействовать возможности водоблока и осуществить отвод тепла с максимальной эффективностью. Поэтому такой подход больше подходит именно как временное решение или какой-то постепенный этап перехода на жидкостное охлаждение.

Что касается функциональности, то она полностью совпадает с MSI MAG Z690 Torpedo, и это не удивительно. Всё абсолютно такое же, а основные отличия смещены в сторону использования моноблока. Есть специальное крепление, другие радиаторы и сам моноблок. Он хорош и мне понравилась сама конструкция, но есть вопросы к тому, как это реализовано. Направляющие шпильки не очень удобно закручивать. Возможно, мне просто попался не самый удачный образец.

В целом мы могли убедиться, что это отличная материнская плата для создания сборки среднего уровня на новой платформе Intel LGA 1700. Среднего потому, что это рассчитано не на бюджетный сегмент, а в топе есть модели посолиднее.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG Z690 Torpedo EK X получает награду:

Выражаем благодарность:

Выражаем благодарность: