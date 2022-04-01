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Вступление

На протяжении очень долгого периода времени Лаборатория использовала, можно сказать, привычный подход к измерению производительности центральных процессоров. Кто не в курсе, напомню, данный ресурс появился в сентябре 2001 года, и с того времени многочисленные авторы используют одну и ту же методологию при тестировании процессоров.

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Каковы основные составляющие процессорной производительности? Одни скажут, что это мегагерцы с гигагерцами; вторые скажут, что важна производительность на такт… Ведь в истории процессорной индустрии известны случаи, когда процессор с более низкой частотой был быстрее конкурента, который к тому же опережал его на целый гигагерц.

Для отдельной категории лиц эти параметры не нужны совсем, для них важно лишь время, за которое будет выполнена задача, и технические характеристики их не волнуют. Странно, почему тогда на коробках ЦП не пишут о производительности в процессоро-часах либо мегагерца-секундах.

Если обратиться к феномену оверклокинга (вы находитесь на сайте Overclockers.ru), то производительность в самой сути этого феномена считалась как вложенный рубль на итоговое количество дополнительно полученных мегагерц. Иными словами, добавлялась еще и ценовая составляющая.

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Оверклокинг давно не такой, каким он был раньше. Оно и понятно, с развитием технологий производители процессоров внедрили функции оверклокинга и авторазгона в конечные продукты. Сейчас самым «хайповым» параметром производительности выступает объем кэш-памяти третьего, а лучше второго и третьего уровней вместе взятых.

Оба конкурирующих чипмейкера на данном этапе времени вкладывают все силы в увеличение его объема в мегабайтах. Так может критерий производительности необходимо считать в единицах объема информации – мегабайтах, а не мегагерцах? Если резюмировать все классические, современные и физико-технические характеристики, то получается, что на производительность влияют следующие факторы:

Частота процессора, выраженная в мегагерцах;

Оперативная производительность на такт;

Время, требуемое для решения поставленной задачи;

Стоимость решения для выполнения поставленной задачи;

Объем кэш-памяти всех уровней процессора.

Все эти характеристики производитель не приводит на коробке, но часть, конечно же, присутствует.

Времена меняются, как меняются и сами подходы к измерению производительности. Настало время совершить революцию и вместо этих пяти факторов использовать самый современный и технологичный, который прост в понимании и легко измерим.

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Лаборатория Overclockers.ru первая в Рунете представляет своим читателям новый метод измерения производительности CPU. Отныне для всех статей нашего портала будет использоваться этот метод.

Всем блогерам также рекомендовано переходить на него, чтобы распространить эту идею как можно шире… Вполне возможно, все зарубежные медиаресурсы и даже сами производители будут писать на коробке процессоров только одну величину, отражающую квинтэссенцию чистой производительности.

Новая методика

Небольшой спойлер. С этой универсальной величиной все знакомы с раннего детства. Её можно встретить на многих товарах и особенно на продуктах питания. Так что теперь, если ты молод, юн и неопытен, твоя бабушка будет в состоянии выбрать тебе правильный процессор, ведь она лучше ориентируется в весе, граммах и килограммах. А вот дедушку не советую отправлять в Регард, ДНС или Ситилинк за новеньким «Райзеном» с 3 или 4D кэшем, ведь дедушка больше специализируется по литрам. А вес и объем всё же разные понятия.

Убираем спойлер. Новый критерий производительности быстродействия центральных процессоров будет измеряться в граммах на основании их собственного веса! Да, все оказалось очень просто и, что самое главное – наглядно. Планируя поход в магазин за продуктами, мы смотрим на желтые ценники (хотя они могут быть, белыми, синими и красными) и сравниваем стоимость продукта за один килограмм веса или литра в зависимости от потребностей, но килограммами и граммами мы оперируем гораздо чаще.

Думаю, всем понятна фраза: «Ванечка, сходи, пожалуйста, в магазин и купи два кило докторской». В этом случае Ваня не купит вязанку дров или две банки паштета, он купит ровно два килограмма колбасы, а тётя Валя четко отвесит нужный ему кусок на электронных или сенсорных весах, сделает вакуумную упаковку и наклеит поверх ценник.

Выбор процессора будет таким же легким и непринужденным как повседневные покупки продуктов. Прочитав очередной обзор или сравнение процессоров на нашем сайте, где квалифицированные авторы взвесят все популярные процессоры и протестируют их производительность по новой методике, конечному пользователю нужно будет лишь запомнить массу процессора и произвести взвешивание понравившегося экземпляра в магазине. Итоговый результат в граммах будет результатом главного и осознанного выбора.

Выбор процессора еще никогда не был таким простым и понятным. Приоткрою немного завесу тайны: компания Intel разрабатывает мобильное приложение для телефонов с NFT и сенсорным экраном, благодаря которому мобильный телефон превращается в мини-весы, и если положить процессор на экран телефона, приложение с точностью до одного грамма сообщит итоговый вес CPU. Это приложение можно будет использовать и не по назначению. Например, покупая на рынке арбуз, теперь можно не опасаться, что вас обвесят.

Просто положите арбуз на экран телефона и вы увидите на экране аппарата вес нетто с точностью до одного грамма. Используйте «Intel Net Weight» дома, на работе, на рынке и на даче!

Контрольное взвешивание

Задача данной статьи – показать новую методику в действии. Поэтому мне пришлось достать как ретро, так и современные процессоры и произвести их контрольное взвешивание. Для проведения эксперимента использовались одни и те же весы, температура в комнате была постоянная, взвешивание проводилось в светлое время суток. Моделей ЦП для тестов набралось несколько десятков с различными характеристиками и для разных сокетов.

Для понимания развития процессорной индустрии я решил взять временной диапазон как можно шире. Вас ждут процессоры, которые пережили даже моль, такие как Intel 8086 в DIP упаковке, первые Pentium в керамической упаковке, в пластике, с золотыми и металлическими крышками (IHS), без крышек с голыми кристаллами, двухъядерные, четырех-, шести-, восьми-… и даже 28-ми ядренный флагман в конструктиве LGA 3647 – Intel Xeon W-3175X.

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Как видите, список внушительный. Но моя задача не просто взвесить процессоры, отдельным пунктом будет идти определение количества моделей CPU, необходимое для набора массы в 1 кг.

Важными параметрами, согласно новой методике, будут считаться такие величины, как масса граммов на одно ядро процессора, граммов на один мегагерц и количество мегагерц на один грамм чистого процессорного веса. Как видите, ничего сложного. С апреля месяца этого года компания Intel будет печатать на боксовых упаковках ЦП новую величину – вес нетто самого процессора, чтобы потребителю было проще ориентироваться в новых реалиях.

А для покупателей ОЕМ процессоров всё станет намного проще. Уже представляю как на выходе из DNS, Регарда или Ситилинка можно будет встретить контрольные весы, стоящие на тумбе с табличкой «Уходя, не забудь взвесить купленный процессор!», а рядом будет работать пожилая бабушка на полставки с рынка, которая за 500 рублей проведет контрольное взвешивание и поставит печать в гарантийный талон, добавив таким образом еще один год расширенной гарантии. Но смотрите, чтобы она вас не обвесила ??

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Тестовый стенд

Взвешивание происходило на ровной поверхности, для этого использовались обычные кухонные весы марки «Redmond» Crystal Series (модель RS-724-E). Это сенсорные весы, способные обеспечить точное взвешивание в диапазоне от 5 г до 5 кг с точностью до одного грамма. Итоговый результат взвешивания отображается на большом жидкокристаллическом дисплее.

Можете зайти на сайт производителя и прочесть сугубо положительные отзывы о данном продукте. Для наглядности приведу пару примеров:

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Я использовал данную модель и в течение пары часов взвешивал различные процессоры и всегда получал один и тот же результат. Так что данную модель можно смело рекомендовать к приобретению, а ваша мама вам скажет «Спасибо», ведь для дома и кухонных дел это вполне полезное устройство. Вот так высокие технологии приходят в ежедневную обыденность.

Пора перейти к тестам процессоров по новой методике тестирования производительности!

Результаты тестирования

Масса процессора в граммах

Больше – лучше? Возможно, но это не точно



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Отличный тест, показывающий расстановку процессорных сил, начиная с моделей прошлого века и заканчивая днями сегодняшними. Первые процессоры в DIP исполнении с пластиковым корпусом были самыми легковесными. Затем после оснащения керамическими корпусами их масса возросла вдвое. Все помнят массивные Intel Pentium Pro на Socket 8? Они до сих пор кажутся монструозными процессорами всех времен и народов, но ситуация изменилась.

Современные процессоры обогнали старичков-долгожителей и по размерам, и по массе. Хотя за десятилетия техпроцесс уменьшился и процессоры лишились ножек, а ведь последние также внесли свою долю.

Все цифры в графиках реальны, ниже будут фото, подтверждающие данные факты. Если не брать в расчет экстремальных представителей наподобие 28-ми ядерного Intel Xeon W-3175X для LGA 3647, то Pentium Pro в керамике с золотой крышкой является безоговорочным лидером.

Но у процессорного ветерана одно ядро, а у представителя современности их уже 28, так что важный параметр «Грамм на одно ядро» у них, естественно, будет отличаться.

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Если посмотреть на график, то золотая середина находится в пределах 30 г. Керамический корпус дает заметную прибавку к итоговой массе, как и наличие позолоченной крышки. Не так давно использовавшиеся процессоры в конструктиве LGA 775 характеризируются одинаковым весом, модельный ряд и количество ядер не влияют на этот параметр. Он всегда стабильный и составляет 22 г.

Более современные процессоры в исполнении LGA 1155 немного тяжелее – 27 г. А один из флагманов – Core i7-5960X Extreme Edition, принадлежащий к LGA 2011 v3 перешагнул за 50-граммовый барьер. И чем дальше, тем тяжелее.

Мне бы хотелось, чтобы процессоры весили от полукилограмма, тем самым они лучше бы отдавали тепло своей защитной крышке. Наиболее легковесным является гигагерцовый Pentium-III на ядре Сoppermine в исполнении Socket 370.

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Хотя в эту категорию подойдут и все остальные процессоры без теплораспределительной крышки. 9 г – это вес текстолита, металлических ножек и кремниевого ядра. Как говорится – ничего лишнего. А вот такой же Сoppermine, но с теплораспределительной крышкой весит уже 23 г.

Получается, сама крышка и герметик с термоинтерфейсом весят 14 г, что больше, чем основная масса процессора. Если вы думаете, что CPU мало весят, то вы ошибаетесь. Подтверждением этого факта выступает следующее фото.

Тринадцать процессоров весят почти один килограмм.

Настало время перейти к следующему параметру производительности 2.0, а именно – сколько и каких процессоров помещается в однокилограммовый пакет!

Количество процессоров на один килограмм

Меньше – лучше



Результаты данного теста отличаются на порядок. От десятков до сотен процессоров. А как выглядит килограмм в реальности? Половина килограмма выглядит приблизительно так:

Целый килограмм занимает куда больше места:

А два уже еле помещаются на весах, хотя места ещё хватает.

Подбираемся к самым важным критериям производительности. Сколько же приходится граммов на одно процессорное ядро?

Граммов на одно процессорное ядро

Меньше – лучше



Вот тут уже интереснее. Флагман по количеству ядер и массе – Intel Xeon W-3175X с LGA 3647 демонстрирует очень интересные цифры. Одно ядро этого 28-ми ядерного процессора весит 4.04 г, а одно ядро 8-ми ядерного Core i7-5960X Extreme Edition – 6.5 г. Любое ядро любого четырехъядерного флагмана на LGA 775 весит 5.5 г.

И далее, чем больше ядер у процессора, тем меньше масса каждого его ядра. Это замечательный показатель, означающий, что производители идут верным путем.

Граммов на один мегагерц

Меньше – лучше



В данном тесте цифры очень маленькие, но в лидерах неожиданно оказывается керамический Pentium с частотой 66 МГц, который устанавливался в Socket 4. Он обогнал даже пластиковый Intel 8086-2, что является очень хорошим достижением.

В аутсайдерах – Athlon XP 3200+. Здесь компания AMD находится в роли догоняющего. Вот жалко, нет у меня ни одного представителя Ryzen, тогда ситуация могла бы измениться.

Количество мегагерц на один грамм

Больше – лучше



А здесь, пожалуй, самые интересные цифры. AMD Athlon XP 3200+ является лидером, благодаря своему легкому весу и использованию рейтинговой системы, которая приравнивает виртуальные мегагерцы к реальным своего конкурента – процессорам Intel.

Разница между реальной и виртуальной тактовой частотой составляет один гигагерц, который, как гласит народная мудрость – на дороге не валяется. Хотя ему на пятки наступает еще один интересный «камушек» – Intel Pentium Extreme Edition 965 с частотой 3733 МГц, который на момент расцвета LGA 775 был на грани его производительности.

Средним является значение 60 мегагерц на один грамм производительности. Нельзя сказать, что значение выше или ниже этой цифры чем-то лучше или хуже. Но при выборе процессора необходимо ориентироваться именно на такую «золотую середину» в 60 МГц на грамм веса.

Заключение

С завтрашнего дня все обзоры новинок AMD и Intel будут выходить с использованием данной методики. А чтобы самостоятельно и правильно выбрать новый процессор, необходимо следовать простым правилам. Чем тяжелее процессор, тем больше у него должно быть ядер.

Не покупайте модели с малым весом, даже если вам обещают большую производительность и много ядер. Отправной точкой берите 60 МГц на 1 г процессорной массы. Если эта цифра больше, то не критично, а если меньше, стоит задуматься и детально изучить ту модель CPU, которую вам советуют. Одно ядро современных процессоров весит в диапазоне от 4 до 6 г. Чем ниже эта цифра, тем лучше. Всячески избегайте тяжелых ядер. Вот и все рекомендации.

Методика производительности видеокарт также будет скоро меняться, но масса современных видеокарт достигает уже нескольких килограммов, и критерием производительности с большей долей вероятности будут кубические сантиметры занимаемого в корпусе ПК пространства.

Впрочем, весь автомобильный мир завязан на «кубиках», так что скоро будем меряться в комментариях, чья видеокарта способна разогнаться до 3000-5000 см3, а кто неспешно гоняет на 0.9 см3.

Максим Романов aka Max1024