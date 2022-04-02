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Вступление

После первых тестов платформы Intel LGA 1700 я стал ждать бюджетных решений, но лишь в начале февраля 2022 года смог взять новенький процессор Intel Core i3-12100F и материнскую плату ASUS Prime H610M-A D4. Всё это стоило около 8 000 рублей за каждую позицию. Конечно, цены изменились, но это всё равно одни из самых доступных и адекватных по цене вариантов для создания сборки на новой платформе Intel. Чипсет Intel H610 скромен и обеспечивает поддержку нового поколения процессоров, а уже что касается периферии, то выбирать особо не приходится.

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На самом деле я ожидал, что будет хуже, но всё оказалось не так уж плохо и в целом функционал приемлемый. Почему я выбрал именно ASUS? Как ни странно, но какого-то выбора не было. В первую очередь на рынке оказался почти весь модельный ряд материнских плат этой компании на чипсете Intel H610. И самым доступным предложением была ASUS Prime H610M-K D4. Мне посчастливилось найти плату чуть подороже, но действительно на ступеньку повыше.

ASUS Prime H610M-A D4 – это тоже бюджетная модель и характеристики её не блещут, но выглядит она лучше, есть небольшой радиатор на транзисторах, три видеовыхода и даже два слота M.2. Думаю, нужно рассмотреть плату более детально.

Что ещё можно было отрезать или убрать, чтобы сделать устройство максимально недорогим? Справится ли эта плата с процессором Intel Core i5-12600K, что можно разогнать и как на этом можно работать? Очень много вопросов, с которыми обязательно разберемся.

Упаковка и комплектация

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Prime – это основная линейка компании ASUS и поэтому она так называется. Устройства, которые в неё входят, представляют массовый сегмент, но бывают исключения вроде юбилейных модификаций для коллекционеров. Моделями этой линейки фирма живёт и процветает.

В этом поколении устройств изменилось само оформление упаковки. Больше нет тёмного мрачного фона, а есть спокойный серый цвет. При этом также демонстрируется сама плата. Изображение занимает всю левую половину, а справа находится логотип производителя и наименование модели. Всё крупными белыми символами, а по нижнему краю находится, пожалуй, рекордное количество разных значков.

Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели ASUS Prime H610M-A D4, а в правом верхнем углу знакомый логотип AURA Sync. Уважаемые читатели/покупатели будьте внимательны! Этот логотип просто свидетельствует о поддержке RGB-подсветки и возможности её синхронизации через ASUS Armoury Crate, но это не означает, что подсветка есть на самой плате, а также не говорит о том, что поддерживается ARGB 5В. В частности, здесь подсветки на плате нет, но есть поддержка RGB 12В и ARGB 5B.

По центру находится два изображения платы. Одно прямо сверху, а другое под углом, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа от изображений находится подробная спецификация устройства, разбитая на группы. В самом низу расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей платы.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим, что на дне находится весь комплект поставки. Здесь он как раз соответствует линейке Prime.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Быстрая установка;

Гарантийная информация;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Заглушка задней панели.

Комплект скромный, но это такой творческий минимализм, который наблюдается во всей линейке Prime.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mАТХ. Как правило, платы такого формата самые доступные, а ещё они компактные и не занимают много места. Здесь размеры не совсем стандартные и плата чуть меньше. Её габариты составляют 244 х 211 мм.

Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это выражается в тёмно-коричневой печатной плате и серебристых радиаторах.

Пластикового кожуха над разъёмами задней панели нет. Об это можно было догадаться, обнаружив в комплекте заглушку задней панели. Радиатор сбоку здесь приятная случайность. На некоторых модификациях их просто нет, ни сбоку, ни сверху.

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Плата достаточно жёсткая, при всей её лёгкости. Принтов на плате прилично и они удачно сочетаются с радиаторами, смонтированными на плате.

С обратной стороны платы элементов практически нет. Как ни странно, нет даже принтов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8. Разгона нет и поэтому удивляться не приходится.

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Видно, что производитель сделал все возможное для данного ценового класса. Не сказано даже про ASUS ProCool.

C индикацией тут уже классическая проблема. Приходится работать вслепую, но так даже интереснее. Нужно лишь больше времени, чтобы осознать, что устройство зависло. В общем-то, оно и не должно виснуть, если не баловаться с разгоном памяти.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено всего два слота серого цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режима работы от DDR4-3200 со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но смысла в этом мало. Максимальный допустимый объём 64 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 6+1+1. Три фазы находятся сверху, пять – сбоку. Скромные показатели для материнской платы под разъем LGA 1700.

На каждую из 6 фаз приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два транзистора Vishay SiRA14B и SiRA12B. Они могут обеспечивать нагрузку до 30 А.

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Драйверы распаяны неподалёку, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется новая микросхема с фирменной маркировкой Digi+ ASP2100. Он распаивается на разных недорогих моделях плат. Например, я уже его видел на ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4.

ASUS Prime H610M-А D4 позиционируется как универсальное бюджетное решение. Разгон здесь не планируется даже теоретически. Подсистема питания выглядит неподготовленной для использования флагманских процессоров. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов почти ничего не отводит. Только на этой модификации присутствует небольшой радиатор в левой части, но сверху всё равно ничего нет, и там транзисторы могут нагреться. Он крепится двумя винтами с обратной стороны. Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используется чёрная терморезинка толщиной около 1 мм.

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Остался только радиатор чипсета.

Он крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. Радиатор маленький, но с хорошим оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такой же серебристый как верхний. Сверху находится надпись ASUS.

В качестве термоинтерфейса используется розовая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel H610.

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Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA, и все они расположены по нижнему краю платы.

Рядом с основным коннектором питания находится колодка USB 3.2 Gen1 а ниже по правому краю ещё одна для TPM-модуля. Поскольку своей подсветки на плате нет, производитель не пожалел разъёмов для её поддержки и внизу по правому краю есть три таких. Два RGB 12В и один ARGB 5В.

Ещё в правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить четыре порта SATA3. Далее следуют две колодки USB 2.0 и контакты ClrCMOS.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели и звуковые конденсаторы. В качестве звукового кодека используется чип Realtek ALC897.

Между двумя слотами PCI-e, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяна микросхема сетевого контроллера Intel I219-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим два слота расширения: один PCI-e x16 и один PCI-e x1.

Только верхний слот PCI-e x16 получает свои линии непосредственно от процессора. Причём это PCI-e 4.0. Оставшийся слот обеспечивается чипсетом и работает в режиме Gen3.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся два разъёма M.2 для установки накопителей. Верхний работает в режиме PCI-e x4 Gen3, а нижний PCI-e x2 Gen3.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма PS/2 для мыши или клавиатуры;

Четыре разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Type-А Gen2;

Три аудиоразъёма типа minijack;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход D-Sub.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime H610M-A D4 Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel H610 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте DDR4-3200 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H610; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4+ 1x PCI-e x2 Gen3 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Intel I219-V Аудио Realtek ALC897– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4x USB 2.0 (Intel H610) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H610) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel H610) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x PS/2;

1 x HDMI;

1 x DP;

1 x D-Sub;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ-45;

3 x 3.5 мм Jack Размеры, мм 244 x 211 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, просто появились некоторые особенности в новой платформе. Делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

В меню этой платы все эти пункты присутствуют номинально, но ничего не работает. Устанавливаешь коэффициент производительных ядер на 50, а он сбрасывается на 45. Устанавливаешь память выше режима DDR4-3200, и система не загружается. Причём, очевидно, что это софтлок. На это намекает сама BIOS, когда ты пытаешься выставить профиль XMP. Он сразу устанавливает частоту на максимально допустимую для процессора. В данном случае это DDR4-3200. Тайминги можно менять.

Сохранен список внесённых изменений перед выходом из меню настроек.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS Prime H610M-A D4, версия BIOS 1004;

Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3700 / 3600/4900 МГц база/турбо);

Кулер: Deepcool AK620;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston Predator;

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка стенда не вызывает сложностей. Всё устанавливается как обычно, с совместимостью вопросов нет. После сборки запускаем систему и смотрим на подсветку, которая по умолчанию отсутствует. Это на материнской плате её нет, а ленты никто не отменял.

В штатном режиме температура процессора далека от максимальной. Intel Core i5-12600K холоднее флагмана (в отличие от моделей Core i5-10600K и Core i5-11600K, которые грелись как печки).

Оперативная память не разгоняется и работает в режиме DDR4-3200, но можно снизить тайминги.

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

3DMark Time Spy:

Теперь посмотрим на работу накопителя в Crystal Disk Mark 8.0.1.

Результаты следующего теста Prime95 снимались при помощи тепловизора.

Штатные радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме работы.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Нельзя сказать, что ASUS Prime H610M-A D4 это шедевр, но плата определённо стоит своих денег. Чудес ждать не стоит, но очень хорошее соотношение функциональности и цены заслуживает внимания. Традиционно в этом классе производители экономят на всём. Комплекта поставки почти нет. Индикатора работы устройства тоже. Однако на плате присутствует несколько разъёмов для подключения RGB-лент двух разных типов. И я был удивлён, когда увидел их количество. Всё работает и к этой части нет никаких нареканий.

Есть куча современных интерфейсов и даже PCI-e x16 Gen4. Ещё есть два слота M.2. Они работают не на полную катушку, но здесь не предусмотрены радиаторы для охлаждения быстрых накопителей. Нет PCI-e 5.0 и DDR5, но сейчас можно заметить, что распространение этих двух новых стандартов идёт не так быстро, и есть предпосылки, того, что оно может затянуться, а сейчас можно использовать интерфейсы предыдущего поколения.

Данная материнская плата не предназначена для разгона и наблюдается та же картина, что и на Intel H510, когда разгон памяти упирается в максимальную допустимую частоту для модели. У Intel Core i5-12600K это оказалось DDR4-3200. Поэтому установка частот 3300, 3600 и 4000 не работает и это какой-то программный ограничитель, поскольку превышение этого порога просто подвешивает систему. Она не загружается. Такая же ситуация была с моделью на Intel H510.

Что касается нагрева, то он достаточно умеренный. При этом стоит сказать, что плата не рассчитана на использование процессоров с индексом «K». Очевидно, что 125 Вт она вытягивает, но вот 150-170 Вт оборачиваются нагревом транзисторов, причём именно верхних, без радиатора. Справедливости ради, мало кто использует такие процессоры вместе с такими платами, а с обычными ЦП проблем возникнуть не должно, и это я увидел своими глазами при использовании Intel Core i3-12100F. В целом вышла отличная бюджетная плата, и я даже не знаю к чему тут можно придраться.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: