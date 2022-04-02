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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4

Перед нами системная плата форм-фактора mATX, которая стоит своих денег и заслуживает внимания благодаря очень хорошему соотношению функциональности и цены.
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Оглавление

Вступление

После первых тестов платформы Intel LGA 1700 я стал ждать бюджетных решений, но лишь в начале февраля 2022 года смог взять новенький процессор Intel Core i3-12100F и материнскую плату ASUS Prime H610M-A D4. Всё это стоило около 8 000 рублей за каждую позицию. Конечно, цены изменились, но это всё равно одни из самых доступных и адекватных по цене вариантов для создания сборки на новой платформе Intel. Чипсет Intel H610 скромен и обеспечивает поддержку нового поколения процессоров, а уже что касается периферии, то выбирать особо не приходится.

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На самом деле я ожидал, что будет хуже, но всё оказалось не так уж плохо и в целом функционал приемлемый. Почему я выбрал именно ASUS? Как ни странно, но какого-то выбора не было. В первую очередь на рынке оказался почти весь модельный ряд материнских плат этой компании на чипсете Intel H610. И самым доступным предложением была ASUS Prime H610M-K D4. Мне посчастливилось найти плату чуть подороже, но действительно на ступеньку повыше.

ASUS Prime H610M-A D4 – это тоже бюджетная модель и характеристики её не блещут, но выглядит она лучше, есть небольшой радиатор на транзисторах, три видеовыхода и даже два слота M.2. Думаю, нужно рассмотреть плату более детально.

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Что ещё можно было отрезать или убрать, чтобы сделать устройство максимально недорогим? Справится ли эта плата с процессором Intel Core i5-12600K, что можно разогнать и как на этом можно работать? Очень много вопросов, с которыми обязательно разберемся.

Упаковка и комплектация

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Prime – это основная линейка компании ASUS и поэтому она так называется. Устройства, которые в неё входят, представляют массовый сегмент, но бывают исключения вроде юбилейных модификаций для коллекционеров. Моделями этой линейки фирма живёт и процветает.

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В этом поколении устройств изменилось само оформление упаковки. Больше нет тёмного мрачного фона, а есть спокойный серый цвет. При этом также демонстрируется сама плата. Изображение занимает всю левую половину, а справа находится логотип производителя и наименование модели. Всё крупными белыми символами, а по нижнему краю находится, пожалуй, рекордное количество разных значков.

Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели ASUS Prime H610M-A D4, а в правом верхнем углу знакомый логотип AURA Sync. Уважаемые читатели/покупатели будьте внимательны! Этот логотип просто свидетельствует о поддержке RGB-подсветки и возможности её синхронизации через ASUS Armoury Crate, но это не означает, что подсветка есть на самой плате, а также не говорит о том, что поддерживается ARGB 5В. В частности, здесь подсветки на плате нет, но есть поддержка RGB 12В и ARGB 5B.

По центру находится два изображения платы. Одно прямо сверху, а другое под углом, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа от изображений находится подробная спецификация устройства, разбитая на группы. В самом низу расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей платы.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим, что на дне находится весь комплект поставки. Здесь он как раз соответствует линейке Prime.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Быстрая установка;
  • Гарантийная информация;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Заглушка задней панели.

Комплект скромный, но это такой творческий минимализм, который наблюдается во всей линейке Prime.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mАТХ. Как правило, платы такого формата самые доступные, а ещё они компактные и не занимают много места. Здесь размеры не совсем стандартные и плата чуть меньше. Её габариты составляют 244 х 211 мм.

Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это выражается в тёмно-коричневой печатной плате и серебристых радиаторах.

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Пластикового кожуха над разъёмами задней панели нет. Об это можно было догадаться, обнаружив в комплекте заглушку задней панели. Радиатор сбоку здесь приятная случайность. На некоторых модификациях их просто нет, ни сбоку, ни сверху.

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Плата достаточно жёсткая, при всей её лёгкости. Принтов на плате прилично и они удачно сочетаются с радиаторами, смонтированными на плате.

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С обратной стороны платы элементов практически нет. Как ни странно, нет даже принтов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8. Разгона нет и поэтому удивляться не приходится.

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Видно, что производитель сделал все возможное для данного ценового класса. Не сказано даже про ASUS ProCool.

C индикацией тут уже классическая проблема. Приходится работать вслепую, но так даже интереснее. Нужно лишь больше времени, чтобы осознать, что устройство зависло. В общем-то, оно и не должно виснуть, если не баловаться с разгоном памяти.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено всего два слота серого цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режима работы от DDR4-3200 со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но смысла в этом мало. Максимальный допустимый объём 64 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 6+1+1. Три фазы находятся сверху, пять – сбоку. Скромные показатели для материнской платы под разъем LGA 1700.

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На каждую из 6 фаз приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два транзистора Vishay SiRA14B и SiRA12B. Они могут обеспечивать нагрузку до 30 А.

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Драйверы распаяны неподалёку, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется новая микросхема с фирменной маркировкой Digi+ ASP2100. Он распаивается на разных недорогих моделях плат. Например, я уже его видел на ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4.

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ASUS Prime H610M-А D4 позиционируется как универсальное бюджетное решение. Разгон здесь не планируется даже теоретически. Подсистема питания выглядит неподготовленной для использования флагманских процессоров. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

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Тепло от транзисторов почти ничего не отводит. Только на этой модификации присутствует небольшой радиатор в левой части, но сверху всё равно ничего нет, и там транзисторы могут нагреться. Он крепится двумя винтами с обратной стороны. Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используется чёрная терморезинка толщиной около 1 мм.

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Остался только радиатор чипсета.

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Он крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. Радиатор маленький, но с хорошим оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такой же серебристый как верхний. Сверху находится надпись ASUS.

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В качестве термоинтерфейса используется розовая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel H610.

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Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA, и все они расположены по нижнему краю платы.

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Рядом с основным коннектором питания находится колодка USB 3.2 Gen1 а ниже по правому краю ещё одна для TPM-модуля. Поскольку своей подсветки на плате нет, производитель не пожалел разъёмов для её поддержки и внизу по правому краю есть три таких. Два RGB 12В и один ARGB 5В.

Ещё в правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Рядом можно обнаружить четыре порта SATA3. Далее следуют две колодки USB 2.0 и контакты ClrCMOS.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели и звуковые конденсаторы. В качестве звукового кодека используется чип Realtek ALC897.

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Между двумя слотами PCI-e, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяна микросхема сетевого контроллера Intel I219-V с технологией ASUS LANGuard.

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На этой плате мы видим два слота расширения: один PCI-e x16 и один PCI-e x1.

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Только верхний слот PCI-e x16 получает свои линии непосредственно от процессора. Причём это PCI-e 4.0. Оставшийся слот обеспечивается чипсетом и работает в режиме Gen3.

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Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся два разъёма M.2 для установки накопителей. Верхний работает в режиме PCI-e x4 Gen3, а нижний PCI-e x2 Gen3.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъёма PS/2 для мыши или клавиатуры;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Type-А Gen2;
  • Три аудиоразъёма типа minijack;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход D-Sub.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime H610M-A D4
Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel H610
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте DDR4-3200 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H610; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4+ 1x PCI-e x2 Gen3
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Intel I219-V
Аудио Realtek ALC897– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4x USB 2.0 (Intel H610)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H610)
USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel H610)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x PS/2;
1 x HDMI;
1 x DP;
1 x D-Sub;
4 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ-45;
3 x 3.5 мм Jack
Размеры, мм 244 x 211
Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, просто появились некоторые особенности в новой платформе. Делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

В меню этой платы все эти пункты присутствуют номинально, но ничего не работает. Устанавливаешь коэффициент производительных ядер на 50, а он сбрасывается на 45. Устанавливаешь память выше режима DDR4-3200, и система не загружается. Причём, очевидно, что это софтлок. На это намекает сама BIOS, когда ты пытаешься выставить профиль XMP. Он сразу устанавливает частоту на максимально допустимую для процессора. В данном случае это DDR4-3200. Тайминги можно менять.

Сохранен список внесённых изменений перед выходом из меню настроек.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS Prime H610M-A D4, версия BIOS 1004;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3700 / 3600/4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: Deepcool AK620;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston Predator;
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка стенда не вызывает сложностей. Всё устанавливается как обычно, с совместимостью вопросов нет. После сборки запускаем систему и смотрим на подсветку, которая по умолчанию отсутствует. Это на материнской плате её нет, а ленты никто не отменял.

В штатном режиме температура процессора далека от максимальной. Intel Core i5-12600K холоднее флагмана (в отличие от моделей Core i5-10600K и Core i5-11600K, которые грелись как печки).

Оперативная память не разгоняется и работает в режиме DDR4-3200, но можно снизить тайминги.

AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R23:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

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Теперь посмотрим на работу накопителя в Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Результаты следующего теста Prime95 снимались при помощи тепловизора.

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Штатные радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме работы.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

Нельзя сказать, что ASUS Prime H610M-A D4 это шедевр, но плата определённо стоит своих денег. Чудес ждать не стоит, но очень хорошее соотношение функциональности и цены заслуживает внимания. Традиционно в этом классе производители экономят на всём. Комплекта поставки почти нет. Индикатора работы устройства тоже. Однако на плате присутствует несколько разъёмов для подключения RGB-лент двух разных типов. И я был удивлён, когда увидел их количество. Всё работает и к этой части нет никаких нареканий.

Есть куча современных интерфейсов и даже PCI-e x16 Gen4. Ещё есть два слота M.2. Они работают не на полную катушку, но здесь не предусмотрены радиаторы для охлаждения быстрых накопителей. Нет PCI-e 5.0 и DDR5, но сейчас можно заметить, что распространение этих двух новых стандартов идёт не так быстро, и есть предпосылки, того, что оно может затянуться, а сейчас можно использовать интерфейсы предыдущего поколения.

Данная материнская плата не предназначена для разгона и наблюдается та же картина, что и на Intel H510, когда разгон памяти упирается в максимальную допустимую частоту для модели. У Intel Core i5-12600K это оказалось DDR4-3200. Поэтому установка частот 3300, 3600 и 4000 не работает и это какой-то программный ограничитель, поскольку превышение этого порога просто подвешивает систему. Она не загружается. Такая же ситуация была с моделью на Intel H510.

Что касается нагрева, то он достаточно умеренный. При этом стоит сказать, что плата не рассчитана на использование процессоров с индексом «K». Очевидно, что 125 Вт она вытягивает, но вот 150-170 Вт оборачиваются нагревом транзисторов, причём именно верхних, без радиатора. Справедливости ради, мало кто использует такие процессоры вместе с такими платами, а с обычными ЦП проблем возникнуть не должно, и это я увидел своими глазами при использовании Intel Core i3-12100F. В целом вышла отличная бюджетная плата, и я даже не знаю к чему тут можно придраться.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS Prime H610M-A D4.

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