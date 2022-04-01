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Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

Сводный тест десяти конфигураций игровых ПК (на базе новых платформ AMD и Intel с видеокартами AMD и NVIDIA) в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

700x600 62 KB

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне от 100 000 до 120 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник. Производители компонентов указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
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Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Assassin's Creed Origins

750x360 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins лидировали системы Core i7-11700КF + Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 ХТ.

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Cyberpunk 2077

750x600 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 на первом месте расположились сразу четыре конфигурации: Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080, Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080 и Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super.

Days Gone

750x260 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone вне конкуренции были связки Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080 и Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080.

Far Cry 5

750x280 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 победу праздновали системы Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super и Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super. Следом за ними расположились конфигурации Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 ХТ и Core i7-11700КF + Radeon RX 5700 ХТ. Третью строчку разделили связки Ryzen 7 3800 ХТ + GeForce RTX 2080, Ryzen 7 3800 ХТ + Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600 ХТ + GeForce RTX 2080 и Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080.

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Hitman 3

750x290 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В проекте Hitman 3 на первой строчке расположились связки с видеокартой компании NVIDIA.

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Humankind

750x60 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В стратегии Humankind все участники тестирования показали приблизительно одинаковую производительность.

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The Witcher 3: Wild Hunt

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В игре The Witcher 3: Wild Hunt лидировали системы Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080.

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Watch Dogs Legion

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В проекте Watch Dogs Legion первую позицию разделили сразу четыре конфигурации: Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080, Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 7 3800 ХТ + GeForce RTX 2080 и Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super.

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Десять конфигураций, участвовавших в данном тестировании, показали высокие результаты во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировали связки Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080, Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080 и Ryzen 7 3800 ХТ + GeForce RTX 2080.

Второе место разделили системы: Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super, Core i7-11700КF + Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600 ХТ + GeForce RTX 2080 и Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 ХТ. На третьей позиции расположились игровые ПК: Core i5-11600KF + Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3800 ХТ + Radeon RX 5700 ХТ.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

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Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

500x870 62 KB 500x870 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем

1920х1080

Рублей / average FPS

В дисциплине «соотношение цена/производительность» лидировали три связки: Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080, Core i5-11600KF + Radeon RX 5700 ХТ и Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что лучшими вариантами для приобретения станут системы Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080 и Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080. Они лидировали, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Победу обеспечила связка умеренно мощного процессора и старшей видеокарты.

Хорошими альтернативами станут связки Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3800 ХТ + GeForce RTX 2080, которые показали высокие результаты во всех играх. Также данные игровые ПК попали в лидеры по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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