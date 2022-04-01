Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне от 100 000 до 120 000 рублей.
Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник. Производители компонентов указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Origins
1920х10801% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Origins лидировали системы Core i7-11700КF + Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 ХТ.
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Cyberpunk 2077
1920х10801% low и average FPS
В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 на первом месте расположились сразу четыре конфигурации: Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080, Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080 и Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super.
Days Gone
1920х10801% low и average FPS
В зомбо-шутере Days Gone вне конкуренции были связки Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080 и Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080.
Far Cry 5
1920х10801% low и average FPS
В боевике Far Cry 5 победу праздновали системы Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super и Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super. Следом за ними расположились конфигурации Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 ХТ и Core i7-11700КF + Radeon RX 5700 ХТ. Третью строчку разделили связки Ryzen 7 3800 ХТ + GeForce RTX 2080, Ryzen 7 3800 ХТ + Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600 ХТ + GeForce RTX 2080 и Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080.
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Hitman 3
1920х10801% low и average FPS
В проекте Hitman 3 на первой строчке расположились связки с видеокартой компании NVIDIA.
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Humankind
1920х10801% low и average FPS
В стратегии Humankind все участники тестирования показали приблизительно одинаковую производительность.
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The Witcher 3: Wild Hunt
1920х10801% low и average FPS
В игре The Witcher 3: Wild Hunt лидировали системы Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080.
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Watch Dogs Legion
1920х10801% low и average FPS
В проекте Watch Dogs Legion первую позицию разделили сразу четыре конфигурации: Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080, Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 7 3800 ХТ + GeForce RTX 2080 и Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super.
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Десять конфигураций, участвовавших в данном тестировании, показали высокие результаты во всех играх без исключения.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировали связки Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080, Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080 и Ryzen 7 3800 ХТ + GeForce RTX 2080.
Второе место разделили системы: Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super, Core i7-11700КF + Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600 ХТ + GeForce RTX 2080 и Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 ХТ. На третьей позиции расположились игровые ПК: Core i5-11600KF + Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3800 ХТ + Radeon RX 5700 ХТ.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
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Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Соотношение стоимости и производительности систем
1920х1080Рублей / average FPS
В дисциплине «соотношение цена/производительность» лидировали три связки: Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080, Core i5-11600KF + Radeon RX 5700 ХТ и Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080.
Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что лучшими вариантами для приобретения станут системы Core i5-11600KF + GeForce RTX 2080 и Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080. Они лидировали, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Победу обеспечила связка умеренно мощного процессора и старшей видеокарты.
Хорошими альтернативами станут связки Ryzen 5 5600Х + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 5600Х + Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3800 ХТ + GeForce RTX 2080, которые показали высокие результаты во всех играх. Также данные игровые ПК попали в лидеры по привлекательности для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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