Оглавление

Вступление

Магазин ключей для программного обеспечения KeysOff предлагает прекрасную возможность задёшево перейти на использование лицензионного софта. В рамках акции у вас есть шанс купить лицензии на популярное программное обеспечение компании Microsoft. В частности, на пакет офисных программ MS Office и операционную систему Windows 10 Home/Professional.



Распродажа OEM-лицензий – это очередная возможность перейти с Windows 7, которая лишилась официальной поддержки в начале нынешнего года, на более свежую версию ОС. К преимуществам операционной системы 2015 года можно отнести регулярный выход важных обновлений, возвращение меню «Пуск» в том виде, к которому все привыкли, поддержку нескольких рабочих столов без зависаний и невысокие системные требования.

Купить ключ для Windows 10 Home или Professional можно вместе с лицензией для программного обеспечения Microsoft Office 2016/2019 или Office 365 Pro Plus. В таком случае вы получите скидку на каждый продукт. В этом материале мы коротко перечислим основные предложения в KeysOff и рассмотрим сайт магазина.

реклама

Обзор магазина KeysOff

Ничем особенным сайт магазина KeysOff с точки зрения внешнего вида не отличается. Но это даже к лучшему. С главной страницы можно быстро перейти к ключам для игр разных магазинов, включая Origin, Epic Games и Steam.

Открывая домашнюю страницу, мы видим постеры, которые напоминают о возможности уже сейчас предзаказать ключи для будущих игр. А пролистывая вниз, видим, ключи на какие игры уже можно приобрести в магазине. Например, на Borderlands 3, Anno 1800 и Call of Duty Modern Warfare.

Блок внизу главной страницы содержит ряд ссылок, по которым можно ознакомиться с информацией правового характера, узнать больше о самом магазине и правилах покупки ключей для программного обеспечения.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Два недостатка сайта – отсутствие живого чата и категорий с лицензиями на антивирусы, операционные системы и офисный софт. Обе проблемы можно решить. Внизу есть адрес электронной почты, по которому легко связаться с технической поддержкой. Для поиска ключей придётся воспользоваться поисковой строкой – вводим нужный запрос и выбираем желаемое ПО.

Лучшие предложения в магазине KeysOff

В рамках очередной акции у всех желающих есть возможность использовать один из четырёх промокодов, которые позволяют сэкономить от 45% до 62%. Например, применив купон KOLE45, вам придётся выложить из кошелька на 45% меньше, чем в обычный день.

Чуть более чем в 8 долларов обойдётся ключ для операционной системы Windows 10 Professional. Домашнее издание с промокодом KOLE45 стоит менее 9 долларов. Точные цены и ссылки вас ждут в таблице ниже.



№ Продукт Промокод Цена со скидкой 1 Microsoft Windows 10 Professional KOLE45 $8.34 2 Microsoft Windows 10 Home KOLE45 $8.98

реклама

55% позволяет сэкономить промокод KOLE55. Он действует как на сам Microsoft Office 365 Professional Plus, который стоит примерно 15.50 доллара, так и на пакет в паре с Windows 10 Home или Pro. Комплект обойдётся примерно в 22 доллара или 21 доллар соответственно. Опять же, точные цены и ссылки в магазин KeysOff вас ждут в таблице.

В состав годовой подписки Microsoft Office 365 Professional Plus входят все знакомые нам настольные приложения во главе с Word и Excel, а также Skype для бизнеса. Программное обеспечение предлагает поддержку в режиме 24/7 и совместимо со всеми операционными системами Microsoft, начиная с Windows 7.

60% можно сэкономить на ключах для Microsoft Office 2016 Professional Plus. Сам пакет с промокодом KOLE60 обойдётся менее чем в 23 доллара. Комплект с Windows 10 Home стоит дороже на 4 доллара. Профессиональное издание операционной системы в паре с MS Office 2016 Pro Plus обойдётся чуть дешевле. Все цены и ссылки – в таблице.

Напомним, что пакет позволяет отслеживать примечания в документах, редактировать PDF-файлы сразу в Word, в записные книжки можно вставлять файлы любых типов, включая листы Excel, а через Интернет можно предоставить доступ ко всем презентациям, созданным в PowerPoint. MS Office Professional Plus обеспечивает возможность хранения файлов в Сети, получая доступ к ним с любой точки и любого устройства. Использовать пакет можно для просмотра, редактирования и совместной работы с файлами в реальном времени.

Завершаем подборку выгодных предложений в магазине KeysOff 62-процентными скидками по промокоду KOLE62. Его можно применить, если вы покупаете только Microsoft Office 2019 Pro Plus (около 25.5 доллара) или в комплекте с операционной системой Windows 10 Home/Pro (31/30 долларов). Все цены и ссылки, как всегда, для удобства добавлены в таблицу ниже.

MS Office 2019 Professional Plus представляет собой специальный пакет офисного ПО для IT-специалистов и разработчиков. Он даёт возможность выполнять задания в условиях многозадачности независимо от выбранного гаджета, оптимизируя при этом рабочий процесс и экономя время.

Пакет MS Office 2019 Pro Plus включает все основные офисные программы, с которым все мы имели дело. В него входят InfoPatch, Publisher, Access, OneNote, Excel, Outlook, PowerPoint и Word наряду с веб-приложениями Word, Excel, PowerPoint и Outlook.



реклама





Регистрация и оплата

Прежде чем перейти к покупке ключей в магазине KeysOff, стоит позаботиться о создании новой учётной записи, если оной у вас нет. Сделать это просто – достаточно лишь нажать LOG IN в правом верхнем углу и на новой странице перейти к соответствующему разделу.

Форма регистрации довольно простая и не требует от пользователей никаких дополнительных подтверждений. Просто вводим e-mail, логин, пароль и при желании можно подписаться на рассылку новостей. После регистрации сразу же открывается личный кабинет, где можно изменить указанные в предыдущем шаге данные.

реклама

Процесс покупки тоже особой сложностью не отличается. Рассмотрим на примере OEM-лицензии на операционную систему Windows 10 Home. Как вы можете видеть на первом изображении ниже, цена составляет 16.32 доллара. В корзине вводим промокод KOLE45, после чего стоимость падает до 9 долларов. Это уже видно на втором изображении.

После этого останется только заполнить ещё одну форму и оплатить покупку картой Visa или MasterCard. Ключ будет доставлен на почту после оплаты.

реклама

Заключение

Стоит помнить, что после оплаты ключ будет отправлен на указанный при регистрации на сайте KeysOff адрес электронной почты. Поэтому важно вводить правильный e-mail. В случае возникновения вопросов обращайтесь в техподдержку – service@keysoff.com.

В завершение добавим, что на странице распродажи на KeysOff вы можете найти больше выгодных предложений на офисные пакеты MS Office и операционную систему Windows 10, чем мы рассмотрели в данной статье.

mpanasovsky