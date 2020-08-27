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Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%

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Оглавление

Вступление

Магазин ключей для программного обеспечения KeysOff предлагает прекрасную возможность задёшево перейти на использование лицензионного софта. В рамках акции у вас есть шанс купить лицензии на популярное программное обеспечение компании Microsoft. В частности, на пакет офисных программ MS Office и операционную систему Windows 10 Home/Professional.

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Распродажа OEM-лицензий – это очередная возможность перейти с Windows 7, которая лишилась официальной поддержки в начале нынешнего года, на более свежую версию ОС. К преимуществам операционной системы 2015 года можно отнести регулярный выход важных обновлений, возвращение меню «Пуск» в том виде, к которому все привыкли, поддержку нескольких рабочих столов без зависаний и невысокие системные требования.

Купить ключ для Windows 10 Home или Professional можно вместе с лицензией для программного обеспечения Microsoft Office 2016/2019 или Office 365 Pro Plus. В таком случае вы получите скидку на каждый продукт. В этом материале мы коротко перечислим основные предложения в KeysOff и рассмотрим сайт магазина.

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Обзор магазина KeysOff

Ничем особенным сайт магазина KeysOff с точки зрения внешнего вида не отличается. Но это даже к лучшему. С главной страницы можно быстро перейти к ключам для игр разных магазинов, включая Origin, Epic Games и Steam.

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Открывая домашнюю страницу, мы видим постеры, которые напоминают о возможности уже сейчас предзаказать ключи для будущих игр. А пролистывая вниз, видим, ключи на какие игры уже можно приобрести в магазине. Например, на Borderlands 3, Anno 1800 и Call of Duty Modern Warfare.

Блок внизу главной страницы содержит ряд ссылок, по которым можно ознакомиться с информацией правового характера, узнать больше о самом магазине и правилах покупки ключей для программного обеспечения.

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Два недостатка сайта – отсутствие живого чата и категорий с лицензиями на антивирусы, операционные системы и офисный софт. Обе проблемы можно решить. Внизу есть адрес электронной почты, по которому легко связаться с технической поддержкой. Для поиска ключей придётся воспользоваться поисковой строкой – вводим нужный запрос и выбираем желаемое ПО.

Лучшие предложения в магазине KeysOff

В рамках очередной акции у всех желающих есть возможность использовать один из четырёх промокодов, которые позволяют сэкономить от 45% до 62%. Например, применив купон KOLE45, вам придётся выложить из кошелька на 45% меньше, чем в обычный день.

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Чуть более чем в 8 долларов обойдётся ключ для операционной системы Windows 10 Professional. Домашнее издание с промокодом KOLE45 стоит менее 9 долларов. Точные цены и ссылки вас ждут в таблице ниже.

Продукт Промокод Цена со скидкой
1 Microsoft Windows 10 Professional KOLE45 $8.34
2 Microsoft Windows 10 Home KOLE45 $8.98

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55% позволяет сэкономить промокод KOLE55. Он действует как на сам Microsoft Office 365 Professional Plus, который стоит примерно 15.50 доллара, так и на пакет в паре с Windows 10 Home или Pro. Комплект обойдётся примерно в 22 доллара или 21 доллар соответственно. Опять же, точные цены и ссылки в магазин KeysOff вас ждут в таблице.

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В состав годовой подписки Microsoft Office 365 Professional Plus входят все знакомые нам настольные приложения во главе с Word и Excel, а также Skype для бизнеса. Программное обеспечение предлагает поддержку в режиме 24/7 и совместимо со всеми операционными системами Microsoft, начиная с Windows 7.

Продукт Промокод Цена со скидкой
1 Microsoft Office 365 Professional Plus KOLE55 $15.57
2 Microsoft Office 365 Professional Plus + Windows 10 Professional KOLE55 $21.11
3 Microsoft Office 365 + Windows 10 Home KOLE55 $21.75

60% можно сэкономить на ключах для Microsoft Office 2016 Professional Plus. Сам пакет с промокодом KOLE60 обойдётся менее чем в 23 доллара. Комплект с Windows 10 Home стоит дороже на 4 доллара. Профессиональное издание операционной системы в паре с MS Office 2016 Pro Plus обойдётся чуть дешевле. Все цены и ссылки – в таблице.

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Напомним, что пакет позволяет отслеживать примечания в документах, редактировать PDF-файлы сразу в Word, в записные книжки можно вставлять файлы любых типов, включая листы Excel, а через Интернет можно предоставить доступ ко всем презентациям, созданным в PowerPoint. MS Office Professional Plus обеспечивает возможность хранения файлов в Сети, получая доступ к ним с любой точки и любого устройства. Использовать пакет можно для просмотра, редактирования и совместной работы с файлами в реальном времени.

Продукт Промокод Цена со скидкой
1 Microsoft Office 2016 Professional Plus KOLE60 $22.31
2 Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Professional KOLE60 $26.05
3 Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home KOLE60 $26.33

Завершаем подборку выгодных предложений в магазине KeysOff 62-процентными скидками по промокоду KOLE62. Его можно применить, если вы покупаете только Microsoft Office 2019 Pro Plus (около 25.5 доллара) или в комплекте с операционной системой Windows 10 Home/Pro (31/30 долларов). Все цены и ссылки, как всегда, для удобства добавлены в таблицу ниже.

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MS Office 2019 Professional Plus представляет собой специальный пакет офисного ПО для IT-специалистов и разработчиков. Он даёт возможность выполнять задания в условиях многозадачности независимо от выбранного гаджета, оптимизируя при этом рабочий процесс и экономя время.

Пакет MS Office 2019 Pro Plus включает все основные офисные программы, с которым все мы имели дело. В него входят InfoPatch, Publisher, Access, OneNote, Excel, Outlook, PowerPoint и Word наряду с веб-приложениями Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Продукт Промокод Цена со скидкой
1 Microsoft Office 2019 Professional Plus KOLE62 $25.44
2 Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional KOLE62 $30.03
3 Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home KOLE62 $30.89

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Регистрация и оплата

Прежде чем перейти к покупке ключей в магазине KeysOff, стоит позаботиться о создании новой учётной записи, если оной у вас нет. Сделать это просто – достаточно лишь нажать LOG IN в правом верхнем углу и на новой странице перейти к соответствующему разделу.

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Форма регистрации довольно простая и не требует от пользователей никаких дополнительных подтверждений. Просто вводим e-mail, логин, пароль и при желании можно подписаться на рассылку новостей. После регистрации сразу же открывается личный кабинет, где можно изменить указанные в предыдущем шаге данные.

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Процесс покупки тоже особой сложностью не отличается. Рассмотрим на примере OEM-лицензии на операционную систему Windows 10 Home. Как вы можете видеть на первом изображении ниже, цена составляет 16.32 доллара. В корзине вводим промокод KOLE45, после чего стоимость падает до 9 долларов. Это уже видно на втором изображении.

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После этого останется только заполнить ещё одну форму и оплатить покупку картой Visa или MasterCard. Ключ будет доставлен на почту после оплаты.

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Заключение

Стоит помнить, что после оплаты ключ будет отправлен на указанный при регистрации на сайте KeysOff адрес электронной почты. Поэтому важно вводить правильный e-mail. В случае возникновения вопросов обращайтесь в техподдержку – service@keysoff.com.

В завершение добавим, что на странице распродажи на KeysOff вы можете найти больше выгодных предложений на офисные пакеты MS Office и операционную систему Windows 10, чем мы рассмотрели в данной статье.

mpanasovsky

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Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
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