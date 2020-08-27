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Вступление

Компания Micro-Star International нацелена на создание единой экосистемы на базе собственных компонентов, и у производителя это неплохо получается. После выпуска серий игровых корпусов и кулеров разработчики анонсировали блоки питания, расширили модельный ряд новыми актуальными решениями и подготовили другие сюрпризы.

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MSI MAG CoreLiquid – это первая линейка жидкостных систем охлаждения семейства MSI Arsenal Gaming, нацеленная на массового пользователя. В нее входят модели с алюминиевым радиатором (типоразмера 240 мм или 360 мм) с фирменным логотипом на помпе. Главная особенность новинок – поворотный механизм логотипа на выносном водоблоке. По словам производителя, такое решение позволяет беспроблемно установить СЖО внутри корпуса, в случае надобности изменить ориентацию дракона и тем самым не портить внешний вид сборки.

Для расширения функциональности модели MSI MAG CoreLiquid поставляются в классическом варианте и в расширенном – с хабом для вентиляторов и подсветки, последние получили приписку к названию «RH».

Упаковка и комплектация

На тестирование поступила старшая модель MSI MAG CoreLiquid 360R. Новинка поставляется в белой упаковке с изображением жидкостной системы охлаждения и активной подсветкой Mystic Light.

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С обратной стороны приведены ключевые особенности: простота установки, радиатор со встроенной помпой, поворотный механизм корпуса водоблока, конструкция радиатора с двумя каналами.

Производитель приводит технические характеристики устройств на торцевой части коробки. Имеется поддержка актуальных платформ.

Внутренняя часть коробки достаточно классически построена с использованием картонных материалов для компонентов, бережно расфасованные каждый в свой элемент дополнительной защиты.

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Аксессуары можно разделить на три основных набора поставки. В первую входят руководство пользователя, Y-разветвитель для трех вентиляторов, переходник Low-Noise для понижения скорости вращения и потребления, что позволит подключить вертушки к разъему на материнской плате и не боятся за его повреждения из-за высокой силы тока и соответствующий переходник на Molex, что в случае необходимости дает возможность запитать их от блока питания, правда с постоянной скорость вращения (нюансы коннектора Molex).

Каждый набор винтов упакован в соответствующий пакет с характерным наименованием, что позволит избежать путаницы. Производитель поступил умело, унифицировав большинство креплений для сокетов AMD и Intel. Отдельно располагается маленький тюбик термопасты 1,5 г на одно-два нанесения.

Последний комплект – самый тяжелый, включает бэкплейт для сокетов Intel LGA115x/1200, и соответствующие крепежные пластины.

Внешний вид и особенности конструкции

MSI MAG CoreLiquid 360R является необслуживаемой системой жидкостного охлаждения замкнутого типа, использующая компоновку AIO-систем: радиатор, помпа, водоблок, два соединительных шланга. Однако инженеры слегка модифицировали классическую схему, чтобы не попадать под влияние основного патента компании Asetek.

Новинка получила достаточно строгий дизайн выносного корпуса со встроенным водоблоком и длинные трубки в плотной нейлоновой оплетке. Помпа переместилась в тело радиатора, что является оригинальной конструкцией, но разработчики MSI не первопроходцы в данном направлении: нечто подобное я рассматривал на модели NZXT M22.

Для отвода тепла в конструкции MSI MAG CoreLiquid 360R используется новый 360 мм алюминиевый радиатор с 14 плоскими каналами, между которыми располагаются ряды гофрированной ленты. Он рассчитан на установку трех 120 мм вентиляторов с возможностью расширения до шести.

Плотность расположения ребер составляет 19-20 FPI. Размеры трехсекционного радиатора достигают внушительные 394 х 120 х 27 мм, толщина рабочего тела составляет классические 17 мм.

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Встроенная помпа MSI MAG CoreLiquid 360R представляет собой отдельную вставку в конструкции радиатора, защищенную отдельной пластиной, грамотно расположенной за мертвой зоной одного из вентиляторов. Скорость вращения помпы составляет 4200 об/мин с пиковым потреблением 4,08 и силой тока 0,34 А. Подключение организовано коннектором 4-Pin.

Структура радиатора переработана и имеет два основных направления по каналам, где горячий хладагент протекает по бокам и охлаждается воздушным потоком, а по центральному охлажденная жидкость попадает на ротор помпы для комфортной работы последней и увеличения срока службы. Сбоку располагается заправочное отверстие с пломбой без гарантийного стикера.

Выносной водоблок соединен с телом радиатора парой прорезиненных шлангов в нейлоновой оплетке длиной ~340 мм.

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Оригинальная конструкция корпуса водоблока имеет цилиндрическую форму с поворотным механизмом на 270°.

Последнее является одним из основных «ноу-хау» рассматриваемой модели MSI MAG CoreLiquid 360R со слов разработчиков.

Концепция заключается в более грамотном расположении выносного элемента на процессорном сокете с правым расположением шлангов для наилучшей производительности водоблока: не забываем про микроканальную структуру, впуск-выпуск боковых трубок и прямую зависимость от расположения последних. Можно отыграть несколько градусов Цельсия.

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Поворотный механизм MSI MAG CoreLiquid 360R также влияет на дизайн и внешний вид жидкостной системы охлаждения.

В соответствии с управляемой ARGB подсветкой последняя подключается отдельным проводом, но разработчики дали возможность избежать лишнего кабель-менеджмента и отключить коннектор, правда потеряв и LED-свечение полностью.

Основание водоблока защищено специальной наклейкой от царапин при транспортировке. Подошва обработана до зеркального состояния.

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Отметим небольшой горб в центре основание водоблока.

Вентиляторы MSI MAG CoreLiquid 360R

Новинка комплектуется тремя фирменными вентиляторами из новой линейки, являющиеся дальнейшим развитием комплекта MSI Rainbow 3xfans, точное наименование – неизвестно.

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Вентиляторы выполнены в черном корпусе с антивибрационными вставками и полупрозрачными лопастями. Перед нами модель MSI APA1225M12 с силой тока 0.35 А и потреблением 4,2 Вт, что суммарно для трех вентиляторов дает силу тока более 1 А, больше, чем рассчитан один основной коннектор 4-Pin на материнской плате, что может повлечь к выходу его из строя. Поэтому производитель рекомендует подключать вертушки к разным портам, задействовать более мощный разъем на плате, если таковой имеется, или использовать переходники из комплекта.

Заявленная скорость вращения составляет 500 – 2000 об/мин с погрешностью в 10%, на тестируемом образце она составила 390 – 2030 об/мин. Они поддерживают ШИМ-регулировку скоростью вращения. Вентиляторы построены на двойном подшипнике качения.

От вентилятора отходят два провода для подключения к материнской плате 4-Pin и спаренный коннектор 5V-RGB (ARGB) для управления подсветкой, позволяя подключать их последовательно и управлять подсветкой синхронно.

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Подсветка RGB

MSI MAG CoreLiquid 360R оснащена адресуемой подсветкой корпуса водоблока и трех вентиляторов, управление можно организовать синхронно при последовательном подключении или параллельное – при независимом. На примере следующего проекта на основе компонентов компании MSI с материнской платой MPG B550 Gaming Carbon WiFi и GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO новинка выглядит живописно.

Единая эко-система компании MSI начинает воплощать в металле в новом корпусе MSI MPG Sekira 100R. Система охлаждения MSI MAG CoreLiquid 360R установлена на передней панели, где просматриваются штатные вентиляторы СЖО с ARGB-подсветкой.

Установка на платформы AMD Socket AM4 и Intel LGA 1200

Процесс монтажа на платформе AMD AM4 легок и прост: требуется оригинальное крепление, пара защелок из комплекта и скоба в виде подковы. Процесс занимает менее двух минут.

Отпечаток термопасты на крышке процессора AMD Ryzen 7 3800XT и основании водоблока. Заметен перекос по бокам.

На установку на сокет Intel LGA1200 требуется бэкплейт из набора и крепежная рамка в виде перекрестия.

Когда СЖО компании MSI выглядит красивее на материнской плате ASUS.

Отпечаток также не самый лучший, но очень приемлемый: основной кристалл процессора Intel Core i5-10600K как раз накрывается вдоль основания.

Краткие технические характеристики

Модель MSI MAG CoreLiquid 360R Тип радиатора Трехсекционный Материал рассеивающей части радиатора Алюминий Внешние габариты радиатора, мм 394 х 120 х 27 Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~12 000 Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 6 х 120 Вентиляторов в комплекте, шт. 3 Маркировка вентиляторов MSI APA1225M12 Диапазон скоростей вращения, об/мин ~500-2000 ±150 RPM Масса системы с вентиляторами, г ~2256 Материал основания водоблока Медь Тип водоблока Микроканальный Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~4200 ±200 RPM Высота подъема жидкости, мм H 2 O Н/Д Максимальная производительность, л/ч Н/Д Максимальное энергопотребление помпы, Вт 4.08 Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X, LGA 1200;

AMD Socket TR4, sTRX, SP3, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Тестовый стенд

В очередной раз тестовая система была перестроена в связи с постоянным обновлением модельного ряда и наличием необходимого оборудования.

На момент подготовки материала по MSI MAG CoreLiquid 360R в моем распоряжении оказался процессор AMD Ryzen 7 3800XT, также будет задействован мой основной процессор Intel Core i5-10600K, участвующий практически во всех тестах.

Тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 360R проводилось в составе следующих конфигураций:

Первый стенд:

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;

Процессор: Intel Core i5-10600K.

Второй стенд:

Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-I Gaming;

Процессор: AMD Ryzen 7 3800XT.

Основные компоненты:

Системы охлаждения процессора:

MSI MAG CoreLiquid 360R;

Deepcool Castle 240 RGB V2;

EKWB EK-KIT Classic RGB P240;

Noctua NH-U12A;

Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce GTX 1650;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры ИК-термометром Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Начнем тестирование с процессора Intel Core i5-10600K. Вначале результаты снимались с процессора в стоковом состоянии с уровнем потребления ~118 Вт, демонстрирующем стабильную частоту по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1,15 В в стресс-тесте LinX версии 0.9.5.

Для конкурентной борьбы были добавлены: один из топовых воздушных кулеров Noctua NH-U12A, часть бюджетных необслуживаемых СЖО защищает Deepcool Castle 240 RGB V2 и, конечно же, кастомный контур от компании EKWB модель EK-KIT Classic RGB P240.

При использовании процессора в стоке новинка демонстрирует хорошую эффективность среди соперников, уступая лишь полноформатному контуру EKWB EK-KIT Classic RGB P240 с более мощной помпой и толстым радиатором.

Тест с комплектными вентиляторами



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Linx 0.9.5





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Произведем оверклокинг процессора Intel Core i5-10600K до отметки 5000 МГц при напряжении 1,35 В, что поднимет уровень потребления до отметке 190 Вт.

Благодаря большему радиатору и объему охлаждающей жидкости MSI MAG CoreLiquid 360R лучше справляется с отводом нагрева и удержанием температуры, нежели двухсекционная модель Deepcool, но отставание от полноценного контура становится видно сильнее.

Разогнанный процессор



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Linx 0.9.5





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Теперь обратимся к результатам на платформе AMD с горячим процессором Ryzen 7 3800XT, который параллельно находился у меня в руках на тестировании.

Процессор AMD Ryzen 7 3800XT горяч и прихотлив. Небольшие чиплетсы под крышкой очень сложно мгновенно охладить, тем более они разведены от центра, и часть эффективности охлаждения будет зависеть от ровности основания водоблока. В нашем случае MSI MAG CoreLiquid 360R показывает себя достойно, но к идеалу еще можно стремиться.

Тест с комплектными вентиляторами



Температура AMD Ryzen 7 3800XT, °C

Linx 0.7.0





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MSI MAG CoreLiquid 360R использует вентиляторы MSI APA1225M12 с двойным подшипником качения. Их можно назвать условно бесшумным до 1000 об/мин, тихим - до 13000 об/мин и комфортным - до 1550 об/мн. При максимальной скорости вращения отчетлив слыше воздушный поток сквозь радиатор, а при близком расположении – легкий гул роторов.

Тест с комплектными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м





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Несмотря на различные попытки и кконнектор 4-Pin, скорость помпы не регулируется и составляет 4000-4200 об/мин.

Тестирование помпы



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Linx 0.9.5





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Помпа встроена в радиатор и работает тихо, заметен электрический гул, который теряется за работой вентиляторов уже при малой мощности, поэтому ее работа не беспокоит.

Тестирование помпы



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.1 м





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Заключение

Линейка систем жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid стартовала отлично, показав хорошую эффективность для необслуживаемых AIO своего класса, и способна потягаться с оппонентами.

Обычно на первом этапе не каждый производитель может выпустить столь удачный продукт, но разработчикам из MSI это удалось. Их заслуга кроется в оригинальной схеме со встроенной помпой, которая начинает повсеместно появляться в новых моделях. У рассмотренной модели MSI MAG CoreLiquid 360R большую роль играют мощные вентиляторы 120 мм с сильным воздушным потоком.

Из приятных особенностей – в дизайне MSI MAG CoreLiquid 360R применена концепция с поворотным механизмом корпуса водоблока, что позволяет обыграть некоторые сцены со внешним видом и установкой. Кроме того, общая конструкция собрана качественно, оплетка шлангов выполнена хорошо, а комплектные переходники и различные типы крепления облегчат использование.

Аллегорично, но другим поворотом в случае MSI MAG CoreLiquid 360R станет конечная стоимость. Компания MSI входит в основную пятерку узнаваемых брендов, которые на основе своего имени могут не гнаться за демократичным ценником. Хотя, как показал анализ, среди трехсекционных готовых AIO стоимость новинки самая низкая и составляет ~12 000 рублей. За имя нужно платить.

Подводя итоги, MSI MAG CoreLiquid 360R – это первая фирменная СЖО от красного дракона с хорошей производительностью и интересным дизайном. Новинка будет интересна в первую очередь фанатам компании MSI и энтузиастам, которым внешний вид и поворотный корпус водоблока пригодятся в сборках.

Александр Андерсон

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