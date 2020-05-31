Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

Страница 1 из 2 +
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне до 90 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Assassin's Creed Origins

Настройки графики:
  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Origins на первом месте разместилась тройка систем с процессорами AMD: Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2060 Super, Ryzen 5 3600X & GeForce RTX 2070 и Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 ХТ.

Borderlands 3

Настройки графики:
  • Версия 1.05.
  • DirectX 12.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Поле зрения - 90.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
    • Эффект скорости камеры - отключен.
    • Трансляция текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Сложность материалов - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Качество пейзажей - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Объемное освещение - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

В зубодробительном шутере Borderlands 3 уверенно лидировали связки Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 ХТ. Второе место заняли конфигурации Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super. За третью позицию развернулась нешуточная борьба сразу между четырьмя системами.

Gears 5

Настройки графики:
  • Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество текстур персонажа - ультра высокое.
    • Качество текстур окружения - ультра высокое.
    • Качество текстур эффектов - ультра высокое.
    • Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
    • Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
    • Детализация персонажа - ультра высокая.
    • Детализация мира - ультра высокая.
    • Детализация листвы - ультра высокая.
    • Качество анимации - наилучшее.
    • Качество динамических теней - ультра высокое.
    • Качество капсульных теней - ультра высокое.
    • Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
    • Интенсивность рассеянного затенения - 15.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения экранного пространства - ультра высокие.
    • Преломления - включены.
    • Стиль пост-обработки - стандартный.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество бликов объектива - ультра высокое.
    • Качество лучей света - ультра высокое.
    • Качество глубины резкости - ультра высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Размытие в движении - включено.
    • Интенсивность размытия - 2.
    • Резкость - 6.
    • Мозаичные ресурсы - включены.
    • Асинхронное вычисление - включено.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама



В фантастическом боевике Gears 5 первую строчку разделили сразу четыре конфигурации: Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super, Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 ХТ и Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 Super. Примечательно, что они были заметно быстрее остальных участников тестирования.

Grand Theft Auto V

Настройки графики:
  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

В знаменитой песочнице Grand Theft Auto V лидировали системы с процессорами Intel: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2070, Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 ХТ, Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super и Core i7-9700F & Radeon RX 5700. Следом за ними, буквально наступая на пятки, расположились конфигурации с процессорами AMD.

Red Dead Redemption 2

Настройки графики:
  • Версия 1232.13.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество дальних теней - среднее.
    • Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Качество зеркал - высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Качество объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Сглаживание ТАА - выключено.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Сглаживание MSAA - выключено.
    • Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
    • Высокая детализация лучей света - включена.
    • Качество освещения частиц - ультра высокое.
    • Качество мягких теней - высокое.
    • Качество теней травы - низкое.
    • Длинные тени - включены.
    • Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
    • Качество преломления воды - высокое.
    • Качество отражений воды - высокое.
    • Качество физики воды - ультра высокое.
    • Масштабирование разрешения - выключено.
    • Резкость сглаживания ТАА - выключена.
    • Размытие при движении - включено.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
    • Детализация травы - низкая.
    • Качество деревьев - ультра высокое.
    • Качество рельефных текстур - ультра высокое.
    • Качество декалей - ультра высокое.
    • Качество меха - среднее.
    • Тесселяция деревьев - выключена.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

В приключенческом боевике Red Dead Redemption 2 на первой позиции расположилась связка Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super. Вторую строчку разделили сразу четыре конфигурации: Core i5-9600KF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 ХТ, Core i5-9600KF & GeForce RTX 2070 и Ryzen 5 3600X & GeForce RTX 2070. Замкнула тройку лидеров система Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 Super.

Продолжение материала

Предыдущие материалы Phoenix

Страницы материала
Вступление, Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2
The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Three Kingdoms, World War Z, заключение
Страница 1 из 2
следующая страница
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
80

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 354
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 80
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
25 мая 2020 29
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена Samsung Galaxy S10+ упала на 55 000 рублей с начала продаж
20
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
210
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
184
Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер
11
AMD Ryzen Threadripper 3990X потерял 540 долларов и стал доступен по минимальной цене
17
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
70
MSI рассказала, какие материнские платы будут совместимы с процессорами Ryzen 4000-й серии
33
Xiaomi Mi Band 4 с NFC и поддержкой бесконтактных платежей уже в России – цена и характеристики
4
Выясняем, почему большая часть игр на ПК имеет оптимизацию под 1 ядро, и когда ждать улучшений на примере World of Tanks
55
Игровой процесс фанатского ремейка Diablo II на базе движка Unreal Engine 4 записали на видео
12
Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
30
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
70
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
59
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
89
Samsung снизила цены на флагманы 2020 года – Galaxy S20 Ultra подешевел на 26 000 рублей
3
Death Stranding полностью окупилась
14
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
40
Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое
41
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 начнут поставляться в конце года
23
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
15

Сейчас обсуждают

Александр Ко
09:09
Чуть не так ты выразился, партнеры интел в панике, процы не покупаются. Но лишь по тому что в России большой процент бомжей
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
ZEN3
09:07
А че из тех кто пишет его кто то собрался брать, выбора нет? Лучше интел взять за 16 тысяч и мать за 12? На интеле матерей нет и что? Все такие нетерпеливые, и потом год другой проходит никому ничего ...
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Каа
09:07
+100500
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
Max Payne
09:05
На том же алли б\ушные хасвелл стоят дороговато.
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
ZEN3
09:04
Нету потому что не закупают, что непонятно? А если и закупали то уже продали Когда первый FX пришел за сутки 200 штук продали.
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Jack Reacher
09:01
который может быть и феиком?
Графический процессор Xe DG1 протестирован в 3DMark - он быстрее, чем все интегрированные графические процессоры
Kopcheniy
08:59
Я как-то столько не ощутил, сейчас в компе стоят и 7, и 10, но как-то незаметно. Хотя когда была система на Xeon под 775 сокет, там минимум 20-25% было замечено при переходе с 7 на 10.
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
ZEN3
08:57
Опыт показывает в кризисы люди берут самое дешевое, так сейчас надо рекомендовать брать 1200 райзен и какую нибудь видеокарту. А уж потом, в лучше времена делать апгрейд. Тут многие скажут что типа 26...
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
Kopcheniy
08:56
Я про это и говорю, что Регард не сможет продать дешевле, чем взял, потому у них до сих пор и продаются i5 Haswell за 15 тысяч и выше. И пофиг, что за эту цену там же можно взять 6-ядерник на Coffee L...
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
Гржегорж Бржешчичикевич
08:55
И Пурген
Слухи о 5-нм мобильном процессоре AMD Gauguin взбудоражили сообщество
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем