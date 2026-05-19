goldas
Windows 11 получит возможность настройки меню «Пуск» в стиле Windows 10
Microsoft возвращает в Windows 11 панель задач и возможность настройки меню «Пуск», как в системе Windows 10

Пользователи операционной системы Windows 10 могли настраивать расположение панели. Однако Microsoft долгое время ограничивала эту функцию в Windows 11. Теперь компания представляет полную поддержку настройки панели задач и меню «Пуск», которая станет доступна участникам программы Windows Insider в ближайшие недели.

Панель задач можно будет перемещать вверх, вниз, влево или вправо. Пользователи смогут настраивать выравнивание значков для каждого положения на панели задач: по центру, по левому или по правому краю. Для этого достаточно перейти в «Параметры» > «Персонализация» > «Панель задач» > «Поведение панели задач», где будут находиться все настройки. Панель задач также будет предлагать меньшие значки и уменьшенное отображение, что является хорошим дополнением для желающих максимально эффективно использовать пространство.

Источник: TechPowerUp

Также участники программы Windows Insider имеют возможность тестировать предварительную версию обновлённой настройки меню «Пуск», которая предоставляет пользователям больший контроль над поведением меню «Пуск». Одно из изменений включает в себя возможность выбора между меньшим и большим размером меню «Пуск», независимое отображение разделов, таких как «Закрепленные», «Недавние» и «Все», а также удаление имени и фотографии профиля для большей конфиденциальности во время демонстрации экрана или презентаций.

Ранее эти настройки были невозможны, поскольку Windows 11 поставлялась со стандартным внешним видом меню «Пуск» для каждой сборки. Не менее важно, что Microsoft разделяет рекомендации файлов в меню «Пуск» от списка недавних элементов и списков переходов в Проводнике, поэтому отключение рекомендаций в меню «Пуск» больше не будет влиять на активность в других областях Windows. В то же время компания пытается сделать область рекомендаций более полезной, переименовав ее в «Недавние», сохранив видимость недавно установленных приложений и уточнив, какие файлы отображаются в этом разделе.

Эти изменения будут внедряться в ближайшие недели для участников программы Windows Insider. Это значит, что обычные пользователи Windows 11 версий 24H2, 25H2 и 26H1 смогут оценить их примерно через месяц. К моменту выхода обновлений можно надеяться увидеть также некоторые обещанные улучшения производительности и удобства использования Windows K2.

#microsoft #windows 11 #windows #windows 10 #обновление #обновление windows 11
Источник: techpowerup.com
