Обзор игр жанра Action RPG и тестирование на системе i5-4690K + GTX 1070
Пройдя игры Warhammer: Chaosbane, Vikings: Wolves of Midgard, Wolcen: Lords of Mayhem ( и не один раз), выскажу свое мнение по ним. Протестирую на своей системе (i5-4690k+1070).
Привет всем.
реклама
Сделал небольшой обзор по трем играм жанра, который по какой-то причине относят к action RPG. Хотя никаким RPG там и не пахнет...
Не являюсь специалистом в данном жанре. Попробовал только некоторые игры:
Titan Quest, Victor Vran, Grim Dawn, The Incredible Adventures of Van Helsing 2 & 3, Torchlight 1 & 2, R.A.W. Realms of Ancient War. Но без Дьяблов... Поэтому не судите строго...
Все игры тестируемые были пройдены по нескольку раз, можно судить о сюжете, производительности и проблемах в них.
реклама
Итак, первой будем рассматривать Warhammer: Chaosbane.
Игра особо обласкана критиками не была. Но нужно "пощупать" самому...
реклама
Сразу скажу: сюжет можно охарактеризовать банальным "борьба добра со злом". В тонкости даже вникать было не интересно .Полностью сосредоточился на прохождении.
Играть нам предлагают четырьмя персонажами на выбор.
реклама
Никакой кастомизации персонажей не предусмотрено: берите, что дают.
Процесс сражения ничем не отличается от подобных игр. Для "выхода из трудных ситуаций", каждый персонаж имеет способность. Эльфийка, например, делает откат, а рыцарь(солдат) прокладывает путь щитом. Это сильно облегчает ситуацию в некоторые моменты.
Покупать тут ничего не получится, довольствуйтесь подобранным на просторах. А вот сбагрить "хабар" можно, но это больше смахивает на благотворительность, за которую вам время от времени будут давать полезные вещицы для прокачки.
У персонаже присутствует шкала здоровья и некоторое количество типичной мано - выносливости, которая тратится на применение ваших умений. Некоторые удары пополняют эту субстанцию. В этом вам помогает и ваш спутник: маленькая такая бабочка, собирающая ее на полях сражений
По мере прохождения, вы сможете призывать на помощь существ и впадать в кровавую ярость, которая наносит увеличенный урон противникам.
Локации в игре не особо разнообразны. В основном меняются от главы к главе. В конце каждой, по традиции, вас ждет босс уровня.
Если отбросить сюжет, то имеем обычную игру такого жанра. Хорошо убивает время.
С игрой не было никаких проблем. Не зависала, не вылетала.
Создатели озвучили следующие системные требования:
Процессор Intel Core i5-6400 2,7 ГГц/AMD FX-8150 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM
Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 3 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 780/AMD Radeon R9 290
Проходил все игры на системе: i5-4690k и видеокарте GTX 1070.Разрешение монитора 1920х1080
Замер производительности проходил с помощью программы CapFrameX.
Тестовый замер проходил в первой главе в одном из подземелий.
Игра абсолютно не требовательна ни к процессору, ни к видеокарте. Графика лично у меня не вызывала никакого отрицательного эффекта. Не притязательно, но довольно приятна.
Vikings: Wolves of Midgard. Тут уже по самому названию ясно: про что и кто в главной роли. Игра по мотивам скандинавских легенд, которые довольно фривольно интерпретированы.
Играть можно только за человека. Вам позволят выбрать пол персонажа, цвет волос(бороды), татуировки и все...Никаких рас и цвета кожи. Только-типичные скандинавские лица. Это вам не Ассассин...
По сути классов нет. Только выбор оружия и покровительствующего ему бога.
Двуручное или одноручное оружие, посох(считай дубина) и лук. Все. Никаких вам магов.
С повышением уровня персонажу можно будет вложить заработанные очки в какой-нибудь атрибут: силу, здоровье и прочий стандарт. Все происходит на алтаре (ну язычники ведь...)
Навыки будут совершенствоваться в соответствии с выбранным вами оружием. Это дары от покровительствующего бога
По классике вам доступен двойной набор оружия. И я всегда в качестве одного выбирал лук. Так как частенько он будет крайне полезен.
А в игре присутствует и необходимый сбор ресурсов! И тратить его надо на улучшение кузницы для получения более мощного оружия, мастерской брони, алтаря, корабля и местного шамана, который будет снабжать ваше оружие и броню рунами.
И вот это - худшая сторона игры. Собирать материалы долго и нудно. Немного помучившись с этим, я прибег к общеизвестному способу...
Сражения в игре сделаны довольно хорошо. Основной способ - ударил, откатился, снова ударил. Ну или применил способность.
С убитых противников выпадают сгустки крови, которые потом и пойдут на пополнение вашего здоровья и дальнейшую прокачку. Это не отменяет аптечки и места, где можно пополнить здоровье.
Многие локации наносят определенный стихийный урон здоровью. Таких видов урона несколько. На заснеженных локациях вы будете страдать от холода и спасаться у костров. В некоторых пещерах, наоборот, вред наносит жара и отравленная атмосфера. Поэтому нужно следить за полоской заполнения негативным эффектом.
Враги за время игры будут встречаться совершенно разные, в зависимости от локации.
Что сказать по сюжету...Это просто адская смесь из скандинавского эпоса, легенд Туманного Альбиона и истории. Тут вам и Мерлин с королем Артуром и "проклятые римляне". Скучно не будет. Сюжет банален, но все равно мне было интересно. А ваш персонаж своими речами не даст скучать.
Системные требования к игре:
ОС: Windows 7/8/10 64Bit Versions
Процессор: Intel Core i7
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 и выше
DirectX: Версии 11
Место на диске: 10 GB
Тестирование проходило на первой локации.
Несмотря на хорошие показания производительности, у игры в первой ее версии были проблемы. Я дважды сталкивался с тем, что видеокарта по непонятной причине переставала загружаться и работала на базовой частоте с аномально малой нагрузкой (в районе 10%). При этом фпс был очень низким. Решалось все перезагрузкой игры. В более поздних версиях с таким больше не сталкивался.
В общем: игра не требовательна к видеокарте и процессору. Картинка приятна для глаз.
Wolcen: Lords of Mayhem. Это третья игра данного жанра. Самая новая из них..
Играть вам предстоит за одного из трех персонажей
Выбираем класс, небольшая персонализация и в бой.
Саму игру можно охарактеризовать одной фразой: пафос на пафосе сидит и пафосом погоняет. Это касается и внешности персонажей и их речей и общего сюжета. Даже многие локации чрезвычайно пафосные.
Но это совсем не плохо! Напыщенность прекрасно скрывает простой сюжет и играть интересно. А некоторые моменты вообще довольно нетривиальны.
Прокачка персонажа, в принципе, стандартная.
Создатели добавили еще и некий Калейдоскоп Судьбы, который дает немножко того или иного выбранного эффекта.
Ну и никуда не делись специальные удары, которые также можно прокачивать.
Локации в достаточной мере разнообразны. Только подкачали подземелья. Часто они абсолютно одинаковые, разница только в наполнении врагами.
Просто стоять и наносить удары в игре не получиться даже на минимальной сложности. Нужно активно перемещаться. И такая возможность имеется изначально.
Немного позже вы получите возможность перевоплощения в одну из форм Апокалипсиса. Это очень пригодится в сражении с боссами.
Системные требования:
ОС: Windows 7 64-Bit SP1, Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit.
Процессор: Intel Core i5-4570T 2.9 GHz / AMD FX-6100 3.3 GHz.
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 6850.
DirectX: Версии 11.
Место на диске: 18 GB.
Тестирование проходило во второй главе.
На первый взгляд кажется, что проблем нет. Но это самая тяжелая игра из трех для компьютера. В конце игры чистого четырехядерного процессора уже не особо и хватает. Сказываются большие "замесы" на локации. И видеокарта загружена гораздо сильнее. Да и с оптимизацией далеко не все хорошо. Может в последующих версиях это исправили, не проверял.
Вроде и все...
Четвертой игрой должна была стать свежая Torchlight III. Но меня в ней хватило всего на два вечера. Это при том, что первые две части мне очень понравились. А тут...И дизайн игры с первых минут знакомства просто выбесил и присутствие строительства своего форта (привет, Фоллаут 4). Да и сражения уж сильно уступают протестированным играм. Тупо стой болванчиком и раздавай "подарки". Да, можно прокачать навык телепортации. Но на него уходит тот же ресурс, что и на другие умения. А вот локации могут запросто вас загнать в тупик, откуда будет непросто выбраться.Не мое...
Вот так бы я оценил игры по пятибалльной шкале:
Warhammer: Chaosbane - "3" балла (за сюжет)
Vikings: Wolves of Midgard - "5-" баллов (за оптимизацию в ранней версии)
Wolcen: Lords of Mayhem - "4" балла (за оптимизацию)
Вывод:
Если вы не особо привередливы к графике и сюжетной линии, то можно и поиграть в данные игры. А для комфортной игры хватит четырехядерного процессора и видеокарты уровня GTX 970. Ну и само собой вам должен нравится сам жанр "дьяблоподобных" игр.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила