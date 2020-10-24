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Обзор игр жанра Action RPG и тестирование на системе i5-4690K + GTX 1070
Пройдя игры Warhammer: Chaosbane, Vikings: Wolves of Midgard, Wolcen: Lords of Mayhem ( и не один раз), выскажу свое мнение по ним. Протестирую на своей системе (i5-4690k+1070).

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Привет всем.

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Сделал небольшой обзор по трем играм жанра, который по какой-то причине относят к action RPG. Хотя никаким RPG там и не пахнет...

Не являюсь специалистом в данном жанре. Попробовал только некоторые игры:

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Titan QuestVictor VranGrim DawnThe Incredible Adventures of Van Helsing 2 & 3Torchlight 1 & 2R.A.W. Realms of Ancient War. Но без Дьяблов... Поэтому не судите строго...

Все игры тестируемые были пройдены по нескольку раз, можно судить о сюжете, производительности и проблемах в них.

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Итак, первой будем рассматривать Warhammer: Chaosbane.

Игра особо обласкана критиками не была. Но нужно "пощупать" самому...

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Сразу скажу: сюжет можно охарактеризовать банальным "борьба добра со злом". В тонкости даже вникать было не интересно .Полностью сосредоточился на прохождении.

Играть нам предлагают четырьмя персонажами на выбор.

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Типичный рыцарь

 

Гном/варвар

 

Маг

 

Эльфийка-лучница

 Никакой кастомизации персонажей не предусмотрено: берите, что дают.

Процесс сражения ничем не отличается от подобных игр. Для "выхода из трудных ситуаций", каждый персонаж имеет способность. Эльфийка, например, делает откат, а рыцарь(солдат) прокладывает путь щитом. Это сильно облегчает ситуацию в некоторые моменты.

Покупать тут ничего не получится, довольствуйтесь подобранным на просторах. А вот сбагрить "хабар" можно, но это больше смахивает на благотворительность, за которую вам время от времени будут давать полезные вещицы для прокачки.

Навыки тоже особо ничем не выделяются. Только сами вы не сможете по отдельности прокачать здоровье или ловкость. Все идет заранее спланированным "комплектом" за повышение уровня героя. Вам остается только выбирать из доступных очков умения


Окно навыков

 У персонаже присутствует шкала здоровья и некоторое количество типичной мано - выносливости, которая тратится на применение ваших умений. Некоторые удары пополняют эту субстанцию. В этом вам помогает и ваш спутник: маленькая такая бабочка, собирающая ее на полях сражений

Маленькая светящаяся точка - и есть ваш спутник

 По мере прохождения, вы сможете призывать на помощь существ и впадать в кровавую ярость, которая наносит увеличенный урон противникам.

В такие моменты стрелять будете кровавыми стрелами с увеличенным уроном

 Локации в игре не особо разнообразны. В основном меняются от главы к главе. В конце каждой, по традиции, вас ждет босс уровня.

Типичное куче - малайское сражение...

 Первая стартовая локация

 Если отбросить сюжет, то имеем обычную игру такого жанра. Хорошо убивает время.

С игрой не было никаких проблем. Не зависала, не вылетала.

Создатели озвучили следующие системные требования:

Процессор Intel Core i5-6400 2,7 ГГц/AMD FX-8150 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM

Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 3 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 780/AMD Radeon R9 290

Проходил все игры на системе: i5-4690k и видеокарте GTX 1070.Разрешение монитора 1920х1080

Замер производительности проходил с помощью программы CapFrameX.

Тестовый замер проходил в первой главе в одном из подземелий.

Настройки игры - максимальные

  Игра абсолютно не требовательна ни к процессору, ни к видеокарте. Графика лично у меня не вызывала никакого отрицательного эффекта. Не притязательно, но довольно приятна.



Vikings: Wolves of Midgard. Тут уже по самому названию ясно: про что и кто в главной роли. Игра по мотивам скандинавских легенд, которые довольно фривольно интерпретированы.

Играть можно только за человека. Вам позволят выбрать пол персонажа, цвет волос(бороды), татуировки и все...Никаких рас и цвета кожи. Только-типичные скандинавские лица. Это вам не Ассассин...

Суровый мужик с мечом...

 или не менее грозная девица

 По сути классов нет. Только выбор оружия и покровительствующего ему бога.

Двуручное или одноручное оружие, посох(считай дубина) и лук. Все. Никаких вам магов.

С повышением уровня персонажу можно будет вложить заработанные очки в какой-нибудь атрибут: силу, здоровье и прочий стандарт. Все происходит на алтаре (ну язычники ведь...)

Сам алтарь подвергается со временем "апгрейду"

 Навыки будут совершенствоваться в соответствии с выбранным вами оружием. Это дары от покровительствующего бога


Прокачка навыков тут называется Дарами

 По классике вам доступен двойной набор оружия. И я всегда в качестве одного выбирал лук. Так как частенько он будет крайне полезен.

А в игре присутствует и необходимый сбор ресурсов! И тратить его надо на улучшение кузницы для получения более мощного оружия, мастерской брони, алтаря, корабля и местного шамана, который будет снабжать ваше оружие и броню рунами.

И вот это - худшая сторона игры. Собирать материалы долго и нудно. Немного помучившись с этим, я прибег к общеизвестному способу...

Сражения в игре сделаны довольно хорошо. Основной способ - ударил, откатился, снова ударил. Ну или применил способность.

Сражение на первом уровне игры

 С убитых противников выпадают сгустки крови, которые потом и пойдут на пополнение вашего здоровья и дальнейшую прокачку. Это не отменяет аптечки и места, где можно пополнить здоровье.

Многие локации наносят определенный стихийный урон здоровью. Таких видов урона несколько. На заснеженных локациях вы будете страдать от холода и спасаться у костров. В некоторых пещерах, наоборот, вред наносит жара и отравленная атмосфера. Поэтому нужно следить за полоской заполнения негативным эффектом.

Враги за время игры будут встречаться совершенно разные, в зависимости от локации.

Обычный великан

 

Ну и в конце задания - босс. Они довольно разнообразные в игре.
Самый первый босс

 

Что сказать по сюжету...Это просто адская смесь из скандинавского эпоса, легенд Туманного Альбиона и истории. Тут вам и Мерлин с королем Артуром и "проклятые римляне". Скучно не будет. Сюжет банален, но все равно мне было интересно. А ваш персонаж своими речами не даст скучать.

Системные требования к игре:

ОС: Windows 7/8/10 64Bit Versions

Процессор: Intel Core i7 

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 и выше

DirectX: Версии 11

Место на диске: 10 GB

Тестирование проходило на первой локации.

Настройки игры максимальные

 

 Несмотря на хорошие показания производительности, у игры в первой ее версии были проблемы. Я дважды сталкивался с тем, что видеокарта по непонятной причине переставала загружаться и работала на базовой частоте с аномально малой нагрузкой (в районе 10%). При этом фпс был очень низким. Решалось все перезагрузкой игры. В более поздних версиях с таким больше не сталкивался.

В общем: игра не требовательна к видеокарте и процессору. Картинка приятна для глаз.



Wolcen: Lords of Mayhem. Это третья игра данного жанра. Самая новая из них..

Играть вам предстоит за одного из трех персонажей

Воин

 Стрелок

 Маг

 Выбираем класс, небольшая персонализация и в бой.

Саму игру можно охарактеризовать одной фразой: пафос на пафосе сидит и пафосом погоняет. Это касается и внешности персонажей и их речей и общего сюжета. Даже многие локации чрезвычайно пафосные.

Но это совсем не плохо! Напыщенность прекрасно скрывает простой сюжет и играть интересно. А некоторые моменты вообще довольно нетривиальны.

Прокачка персонажа, в принципе, стандартная.

Меню прокачки персонажа

 Создатели добавили еще и некий Калейдоскоп Судьбы, который дает немножко того или иного выбранного эффекта.

 Ну и никуда не делись специальные удары, которые также можно прокачивать.

Локации в достаточной мере разнообразны. Только подкачали подземелья. Часто они абсолютно одинаковые, разница только в наполнении врагами.

Сражение в подземелье

 

Мини босс локации

 Просто стоять и наносить удары в игре не получиться даже на минимальной сложности. Нужно активно перемещаться. И такая возможность имеется изначально.

Немного позже вы получите возможность перевоплощения в одну из форм Апокалипсиса. Это очень пригодится в сражении с боссами.

 Системные требования:

ОС: Windows 7 64-Bit SP1, Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit.

Процессор: Intel Core i5-4570T 2.9 GHz / AMD FX-6100 3.3 GHz.

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 6850.

DirectX: Версии 11.

Место на диске: 18 GB.

Тестирование проходило во второй главе.

Настройки максимальные

 

 На первый взгляд кажется, что проблем нет. Но это самая тяжелая игра из трех для компьютера. В конце игры чистого четырехядерного процессора уже не особо и хватает. Сказываются большие "замесы" на локации. И видеокарта загружена гораздо сильнее. Да и с оптимизацией далеко не все хорошо. Может в последующих версиях это исправили, не проверял.

Вроде и все...

Четвертой игрой должна была стать свежая Torchlight III. Но меня в ней хватило всего на два вечера. Это при том, что первые две части мне очень понравились. А тут...И дизайн игры с первых минут знакомства просто выбесил и присутствие строительства своего форта (привет, Фоллаут 4). Да и сражения уж сильно уступают протестированным играм. Тупо стой болванчиком и раздавай "подарки". Да, можно прокачать навык телепортации. Но на него уходит тот же ресурс, что и на другие умения. А вот локации могут запросто вас загнать в тупик, откуда будет непросто выбраться.Не мое...

Вот так бы я оценил игры по пятибалльной шкале:

Warhammer: Chaosbane - "3" балла (за сюжет)

Vikings: Wolves of Midgard - "5-" баллов (за оптимизацию в ранней версии)

Wolcen: Lords of Mayhem  - "4" балла (за оптимизацию)

Вывод:

Если вы не особо привередливы к графике и сюжетной линии, то можно и поиграть в данные игры. А для комфортной игры хватит четырехядерного процессора и видеокарты уровня GTX 970. Ну и само собой вам должен нравится сам жанр "дьяблоподобных" игр.

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