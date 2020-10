Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Привет всем.

реклама

Сделал небольшой обзор по трем играм жанра, который по какой-то причине относят к action RPG. Хотя никаким RPG там и не пахнет...

Не являюсь специалистом в данном жанре. Попробовал только некоторые игры:

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Titan Quest, Victor Vran, Grim Dawn, The Incredible Adventures of Van Helsing 2 & 3, Torchlight 1 & 2, R.A.W. Realms of Ancient War. Но без Дьяблов... Поэтому не судите строго...

Все игры тестируемые были пройдены по нескольку раз, можно судить о сюжете, производительности и проблемах в них.

реклама

Итак, первой будем рассматривать Warhammer: Chaosbane.

Игра особо обласкана критиками не была. Но нужно "пощупать" самому...

реклама

Сразу скажу: сюжет можно охарактеризовать банальным "борьба добра со злом". В тонкости даже вникать было не интересно .Полностью сосредоточился на прохождении.

Играть нам предлагают четырьмя персонажами на выбор.

реклама