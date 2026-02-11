Еврокомиссия предложила к концу февраля запретить любые транзакции с криптовалютами, связанные с Россией, сообщает Financial Times, ссылаясь на документ комиссии о готовящихся санкциях против РФ.

Европейский союз (ЕС) планирует свои первые в истории криптосанкции в отношении России – об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Изображение: нейросеть freepikГосударства-члены ЕС еще должны проголосовать за пакет санкций, прежде чем он вступит в силу. ЕС ожидает, что пакет вступит в силу к концу месяца. С 2022 года Россия исключена из банковской сети SWIFT. С тех пор страна протестировала множество альтернатив. Блокчейны сейчас доказывают свою эффективность как выход из ситуации. Российские компании все чаще ведут свою международную торговлю, используя криптовалюты, такие как биткоин или стейблкоины.

По данным Financial Times, представители ЕС сообщили, что Россия использует создание постоянно новых компаний для обхода санкций. Когда конкретные компании попадают под санкции ЕС, Россия просто создает новые.

«Любое дальнейшее включение отдельных поставщиков криптоуслуг в списки, скорее всего, приведет к созданию новых компаний для обхода этих списков», — цитирует Financial Times внутренний документ ЕС.

Поэтому ЕС предлагает ввести всеобъемлющий запрет на криптовалюты для компаний российского происхождения.

Криптовалюты уже доказали свою эффективность в обходе финансовых санкций в различных странах мира. Децентрализованный характер технологии блокчейн препятствует эффективному применению санкций. Любой пользователь может отправлять средства через независимые криптосети, не опасаясь внешнего вмешательства. Россия намерена более широко использовать это преимущество в будущем. В конце 2025 года Центральный банк и и Министерство финансов совместно объявили о планах ослабить регулирующий надзор, чтобы стимулировать использование блокчейна российскими компаниями.

Фундаментальные принципы работы технологии блокчейн также усложняют применение санкций. Пользователи не обязаны указывать свое имя. Идентификация возможна только после длительного мониторинга и анализа. Даже подпадающие под санкции токены, такие как стейблкоин USDT, используются странами, находящимися под санкциями. Крайне маловероятно, что ЕС удастся подорвать российскую торговлю с помощью последних санкций.