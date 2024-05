F1. Знаменитая трасса в Монако. В пятницу, на тренировках быстрее всех был Шарль Леклер,

реклама





для которого это домашняя гонка. Второе время показал, страдающий в этом сезоне, Льюис Хэмилтон. А третье время у Фернандо Алонсо. Но это вообще ничего не значит...

Квалификацию выиграл Шарль Леклер.

реклама





Он вообще довольно силен на этой трассе. Макс Ферстаппен показал лишь 6 результат и это может стать проблемой в гонке. Но посмотрим...

Гонка сразу пошла не так, как планировалось: покрышка подводит Сайнса и он останавливается.

А чуть позже происходит очень серьезная авария из трех болидов (пара HAAS и Red Bull). Причем от Red Bull Переса остался только кокпит...

реклама





А потом... А потом, была очень скучная гонка, в которой победил Шарль Леклер.

Он это заслужил. И это, пока единственная гонка, где Макс Ферстаппен проиграл сам, без вины техники. Он вообще ничего не показал в гонке, доказывая, что нынешняя F1 делает многократных чемпионов за счет правил, которые не дают возможности нормальной конкуренции. Иначе, не было бы многократных Хэмильтонов и Ферстаппенов...

реклама









INDYCAR . Знаменитая гонка INDY 500. Джозеф Ньюгарден, выступающий за Team Penske, финишировал первым, обогнав Пато О'Уорда на 0,34 секунды. Для Джозефа это уже вторая победа в Indy 500.

А участник NASCAR, Кайл Ларсон добрался до финиша на 18-й позиции.





NASCAR. Трасса Charlotte Motor Speedway. В NASCAR Craftsman Truck Series победил Ник Санчес, который лидировал последние девять кругов.

Для Санчеса это вторая победа в сезоне.

В серии Xfinity победил Чейз Эллиот, который выдержал атаки Брэндона Джонса на последнем круге.

Ну, а другой пилот Hendrick Motorsport, Кайл Ларсон пытается усидеть сразу на двух стульях: в воскресенье он будет участвовать в гонке INDY 500, как приглашенный пилот команды Arrow McLaren

(квалифицировался, кстати, на пятом месте!), а потом сразу улетит в Шарлотту, где примет участие уже в серии Cup гонок NASCAR!

К началу гонки Ларсон не успел, начало гонки за него проводил другой пилот. Но гонка также проходила в сложных погодных условиях. Гроза и град были в районе трассы и гонку приостановили. Но погода не улучшилась и гонку признали завершенной. В итоге, победил Кристофер Белл, который на момент остановки гонки лидировал.





Formula E . Двойной этап прошел в Шанхае. В первой гонке чуть быстрее остальных оказался Митч Эванс (Jaguar TCS Racing).

Во второй гонке, в воскресенье, победил Антонио Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche).





SuperCup Porsche. Монако. И второй раз подряд победу в этом моноклассе одерживает Ларри Тен Ворде.





MotoGP. Барселона. Гран При Каталуньи. Поул взял Алейш Эспаргаро, попутно установив новый рекорд трассы.

Спринт был ужасен для лидеров. Но сначала, Эспаргаро потерял сразу лидерство. Потом "запинали" Баньйяю. Некоторое время лидирует Фернандес на незаводской Aprilia, но падает. Лидерство переходит к Брэду Биндеру (KTM) и он тоже падает! Франческо Баньяйя становится лидером и немного отрывается от других. Но за полтора круга до финиша - падает! В итоге, победу одерживает Алейш Эспаргаро.

Основная гонка была достаточно жесткой. После легкой неразберихи первых кругов, сложилась такая лидирующая троица: Хорхе Мартин, Педро Акоста и Франческо Баньяйя. Эти трое немного оторвались от других. Но - опять падение! На этот раз упал Акоста. Возможно, при атаках он уничтожил свой софт. Так или иначе, лидирующих осталось двое и во второй половине гонки, Баньяйя стал накатывать на Хорхе Мартина, сокращая дистанцию в секунду. Он догнал и виртуозно обошел испанца.

После стал понемногу отрываться. А позади, кипела борьба за третье место. И в группе Эспаргаро, Фернандес, Маркес, именно Марк Маркес оказался быстрее. Несмотря на покрышки софт, он обошел обе Aprilia и занял третье место. На подиуме три Ducati от разных команд. Франческо Баньяйя был несказанно рад победе.

Пока его выступление полностью соответствует формуле: "или со щитом (победа), или на щите (сход)"





MotoE. Там же, в Барселоне, прошел и этап гонок электробайков. В первой гонке победил Оскар Гутьерас.

Для него это первая победа в электроклассе.

Во второй гонке было много падений, Оскар Гутьерас снова имел все шансы на победу. Но за два круга до финиша, его обгоняет Кевин Заннони.

И эта победа выводит его в лидеры чемпионата, благодаря еще и падению конкурентов.





Новости и слухи.

WEC. BMW представила арт-кар для гонки в Ле-Мене.

Это "художество" - результат работы художницы Джули Мехрету. Выглядит дико, но может хоть поедет быстрее. За руль этого гиперкара сядут Шелдон ван дер Линде, Робин Фрайнс и Рене Раст.

MotoGP . Алейш Эспаргаро официально заявил об уходе из мотогонок после окончания этого сезона.

Сейчас 34-х летний пилот заводской команды Aprilia является самым возрастным гонщиком из ныне выступающих.





По материалам NASCAR Official Home, indycar.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.