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Nivan
Qualcomm готовит Snapdragon X Plus - упрощенную версию флагманского чипсета
По тестам Geekbench, новый чипсет Snapdragon X Plus для ноутбуков будет оснащен 10-ядерным процессором.

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Компания Qualcomm готовится представить новый процессор Snapdragon X Plus для ноутбуков. Это будет упрощенная версия флагманского Snapdragon X Elite, ориентированная на менее производительные ноутбуки.

Согласно утечке результатов теста Geekbench 6, Snapdragon X Plus будет оснащен 10-ядерным процессорным кластером. Это на 2 ядра меньше, чем у Snapdragon X Elite. При этом, из 10 ядер 6 будут высокопроизводительными, а 4 энергоэффективными.

В тесте машинного обучения Snapdragon X Plus показал результаты 1903 и 2410 баллов. Это довольно высокие показатели, учитывая, что чипсет ориентирован на бюджетные ноутбуки. Возможно, Qualcomm выпустит несколько модификаций Snapdragon X Plus с разной производительностью.

Главное отличие от флагмана заключается в меньшем количестве ядер процессора, и в многопоточных приложениях Snapdragon X Plus будет немного уступать Snapdragon X Elite. Однако для бюджетных ноутбуков его характеристик должно хватить.

Также возможны отличия в работе искусственного интеллекта, поддержке 5G и других функциях. Подробности станут известны 24 апреля, когда Qualcomm официально анонсирует оба чипсета.

#qualcomm #geekbench #чипсеты #snapdragon x plus
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В Geekbench заметили компьютер на базе 10-ядерного Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm готовится представить свой новый процессор Snapdragon серии X
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