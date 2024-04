Компания Gigabyte представила в Китае инновационный мини-ПК в рамках своей линейки ПК ITX и DIY, в котором используется APU AMD Ryzen 8000G.

Gigabyte выпустила линейку компактных игровых ПК Metal Gear Plus с новейшими APU AMD Ryzen 8000G. Эти миниатюрные компьютеры предлагают производительность настольных ПК и размеры игровых консолей.



В основе Metal Gear Plus лежат гибридные процессоры AMD Ryzen последнего поколения на основе моделей Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и флагмана Ryzen 7 8700G. А благодаря встроенным графическим ядрам Radeon ПК обеспечивают плавную работу современных игр в разрешении Full HD.



Уникальность решения Gigabyte заключается в компактной материнской плате B650I ITX Ultra с поддержкой памяти DDR5. Она разработана специально для корпуса Metal Gear Plus объемом 3 литра. За охлаждение отвечает производительная система Jonsbo.



Помимо игр, новые мини-ПК подойдут для мультимедиа и развлечений. Они оснащены разъемами для подключения к телевизорам, а также внешним блоком питания, что позволяет использовать Metal Gear Plus в качестве мощной игровой приставки или медиацентра.



Gigabyte Metal Gear Plus пока доступны в Китае по цене от 4000 юаней ($620). Можно выбрать готовую систему или купить отдельно комплектующие для самостоятельной сборки.