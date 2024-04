Старт сети поиска устройств от Google спровоцировал взлёт продаж у производителей трекеров.



На днях компания Google запустила собственную сеть поиска устройств Find My Device, аналогичную системе Find My от Apple. Эта новость вызвала ажиотаж среди производителей трекеров и других автономных гаджетов, которые теперь смогут интегрироваться в платформу Google для поиска пропавших вещей.



Одним из первых партнеров Find My Device стала компания Pebblebee, выпускающая миниатюрные Bluetooth-трекеры. После подключения к системе Google продажи ее устройств взлетели до небывалых высот и продолжают стремительно расти. По словам Pebblebee, последние дни стали самыми успешными за все время существования бренда, начавшего свой путь в 2013 году. Количество заказов выросло в 10 раз по сравнению с периодом до старта Find My Device.



Успех Pebblebee объясним. Во-первых, трекеры компании очень компактные и удобные в использовании. А главное, теперь они получили возможность взаимодействовать с миллиардами смартфонов и других устройств на Android по всему миру. Потеряв вещь, например ключи от автомобиля, к которым прикреплен трекер Pebblebee, можно легко отследить их местоположение через мобильное приложение.



Ассортимент Pebblebee включает три модели трекеров: Tag, Card и Clip стоимостью от $29,99. Все они компактные, с батарейкой длительного действия и возможностью крепления к любым предметам - ключам, сумкам, велосипедам, даже домашним животным. Трекеры полностью совместимы как с Android сетью Find My Device, так и экосистемой поиска Apple.



Похоже, интеграция с Google станет мощным драйвером роста для Pebblebee и других производителей подобных устройств. А для рядовых пользователей Find My Device открывает новые возможности поиска своих "потеряшек". Первые поставки обновленных трекеров Pebblebee ожидаются уже в мае.