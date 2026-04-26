crazycat21
Ростех запустил защищённую ИИ-платформу для предприятий промышленности
Это отраслевая языковая модель, предназначенная для решения задач отечественных предприятий.

Холдинг «Росэл», который является структурным подразделением государственной корпорации Ростех, запустил новую платформу искусственного интеллекта (ИИ) для предприятий отечественной промышленности. Основное назначение системы, получившей название ShokinGPT, – обработка документов и данных. Её применение позволяет сократить время поиска необходимой информации в среднем до 80%, тем самым сэкономив от трёх до пяти часов рабочего времени на одного специалиста. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Фото: Ростех

Отмечено, что Ростех запустил защищённую ИИ-платформу для предприятий промышленности, построенную по принципу мультиагентной системы. Это когда вместо одного универсального инструмента используется целый набор специализированных цифровых помощников, каждый из которых отвечает за свою конкретную задачу. Одни агенты осуществляют подготовку документов и регламентов, другие – обрабатывают обращения в техническую поддержку, третьи помогают сотрудникам обрабатывать номенклатуру и аналитику. Однако при этом все модули собраны в единую систему.

Сообщается, что новая платформа имеет встроенные инструменты для работы с текстовыми документами, файлами в формате PDF и электронными таблицами. В неё также интегрированы специализированные базы знаний, функции расшифровки аудиозаписей с разделением говорящих, построения диаграмм и анализа программного кода. При этом разработчик в перспективе планирует расширить функционал системы без внесения изменений в её базовую архитектуру.

Разработчиком новой платформы является научно-производственное предприятие «Исток» им. А.И. Шокина (структурное подразделение холдинга «Росэл»). Решение уже используется его сотрудниками. Оно позволяет снизить нагрузку на подразделения предприятия, где значительная часть времени занимают повторяющиеся операции. Автоматическое распределение заявок технической поддержки и приведение номенклатуры к единому стандарту для закупок является одним из первых сценариев применения платформы ShokinGPT,  что приводит к повышению качеству данных и снижает временные затраты персонала.

Как отметил Виталий Александров, директор по цифровой трансформации «Росэла», ShokinGPT представляет собой отраслевую языковую модель, разработанную специально под задачи российских промышленных предприятий и госструктур. Платформа не является инструментом общего назначения. Это система, учитывающая терминологию отраслей, их регламенты, техническую документацию и особенности управления активами промышленности. Холдинг создаёт ИИ-платформу, которая ориентирована именно на практические задачи предприятий.

Сообщается, что в будущем новый продукт может найти более широкое применение. ShokinGPT планируется использовать в инженерных и производственных процессах, поскольку платформа может обрабатывать конструкторскую и технологическую документацию, помогать в подготовке материалов для производства. Кроме того, платформа может быть использована для автоматизированного подбора и проектирования технологических решений в производственных системах планирования. А ещё ShokinGPT можно использовать для анализа телеметрических данных с промышленного оборудования для заблаговременного выявления возможных сбоев в его работе и дальнейшего прогнозирования работы техники. 

Опубликованная пресс-службой Ростеха информация действительно радует. Это говорит о том, что внутри страны ведётся активная работа над созданием собственных платформ искусственного интеллекта. Заявлено, что ShokinGPT является отраслевой платформой исключительно для отечественных предприятий, то есть широкого распространения она не получит. И это правильно, поскольку в современных геополитических реалиях полагаться на западные решения в сфере ИИ было бы не очень верным решением.

#новости #технологии #промышленность #ростех #искусстввенный интеллект #росэл #shokingpt
Источник: rostec.ru
