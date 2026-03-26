Американская технологическая компания Apple ввела требования к проверке возраста для пользователей из Великобритании. Согласно новым правилам, чтобы получить доступ к определённым функциям устройств, клиентам необходимо будет подтвердить своё совершеннолетие, то есть возраст не менее 18 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении на странице поддержки Apple указано, что пользователи продукции компании будут подтверждать свой возраст с помощью банковских карт или платежных систем из перечня либо путём предоставления скана удостоверения личности. Фильтры контента будут автоматически включены для несовершеннолетних пользователей или тех, кто не подтвердил свой возраст. Дети младше 13 лет не могут создать учетную запись без участия опекуна.

Британский регулятор в сфере связи Ofcom (Office of Communications) заявил, что проверка возраста направлена на поддержку Закона о безопасности в интернете и поможет «оградить молодых людей от вредоносного контента». Данный закон направлен на борьбу с цифровыми злоупотреблениями, мошенничеством и вредоносным контентом и включает меры по защите детей от публикации сообщений, содержащих негативную информацию.

Bloomberg отмечает, что, хотя закон и не обязывает магазины приложений осуществлять контроль за возрастом своих клиентов, но Ofcom осуществляет мониторинг того, как дети используют свои аккаунты.

Проверка возраста является частью более широкой дискуссии о влиянии социальных сетей на подростков и детей, которая побудила правительства многих стран мира ввести запреты и ограничения на доступ к этим платформам для несовершеннолетних пользователей.

По данным информационного агентства, Apple и другие компании, которые владеют магазинами приложений, выступают против возложения на них ответственности за проверку возраста пользователей. В Штатах США лоббисты фирм Apple и Google утверждают, что проверка возраста может нарушать конфиденциальность детей. При этом они заявляют, что отдельные приложения лучше подходят для проверки возраста пользователей. Вероятно, в последнем случае речь идёт именно о каких-то конкретных приложениях.