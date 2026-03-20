crazycat21
Amazon планирует вернуться на рынок смартфонов спустя более чем десятилетие после провала Fire Phone
Информация о проекте довольно скудная.

В 2014 году компания Amazon представила свой первый смартфон Fire Phone, в надежде составить конкуренцию Apple и Samsung. Его разработка велась под непосредственным руководством основателя компании Джеффа Безоса, но модель была снята с производства уже через год, став одним из самых громких провалов Amazon. Теперь, согласно Reuters, компания занимается разработкой нового аппарата.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос представляет новый смартфон Fire Phone, Сиэтл, 18 июня 2014 года. Фото: Ted S. Warren / Associated Press

По информации источников агентства Reuters, разработка смартфона с кодовым обозначением «Transformer», ведется в подразделении устройств и услуг. Аппарат рассматривается в качестве устройства для персонализации, с возможностью синхронизации с голосовым помощником Alexa и канала связи с клиентами Amazon.

Новинка попытается реализовать давнюю мечты Безоса о голосовом помощнике, подобно компьютеру с голосовым управлением из научно-фантастического сериала «Звездный путь».

Безос представлял себе смартфон с сервисом покупок, конкурирующий с продукцией Apple и предлагающий удобную доставку и скидки для подписчиков Prime. Параллельно компания Amazon желал получить новые данные о пользователях, собираемые через мобильные телефоны, включая историю покупок и предпочтения в контенте.

Ранее не было известно о каких-либо попытках Amazon разработать новый смартфон. Сроки реализации проекта Amazon Transformer также остаются неясными. Источники Reuters предупреждают о возможности его отмены в случае изменения стратегии компании или финансовых проблем.

В самой компании Amazon отказались от комментариев на эту тему.

Анонимные источники агентства, отметили, что новый смартфон сильно упростит покупки на сервисе Amazon, просмотр Prime Video, прослушивание Prime Music или заказ еды у партнеров, таких как Grubhub. 

Одним из ключевых направлений проекта Transformer стала интеграция возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в устройство. Такой подход может устранить необходимость в традиционных магазинах приложений, которые требуют загрузки и регистрации приложений перед их использованием. Виртуальный ассистент Alexa вероятно станет ключевой функцией телефона.

Reuters отмечает, что несмотря на то, что Amazon Web Services (AWS) является лидером в предоставлении глобальной инфраструктуры облачных вычислений, компания стремится преодолеть репутацию неподготовленной к внедрению приложений ИИ, в то время как конкуренты стремительно развиваются в данной сфере.

Аппарат от Amazon, появившийся на рынке смартфонов в 2014 году имел в своём функционале инструмент для покупок на основе камеры, который распознавал товары, находил их в продаже на сайте Amazon.com и добавлял в онлайн-корзины покупателей. Фирменная операционная система Fire OS, установленная на Fire Phone, не содержала популярных приложений, доступных в магазинах приложений конкурентов, и имела сложную систему многокамерного экрана для отображения 3D-изображений, которая потребляла так много энергии батареи, что телефон часто перегревался.

Amazon предлагала Fire Phone в комплекте с бесплатной годовой подпиской на Amazon Prime. Однако продажи оставались низкими. Компании пришлось снизить цену с 649 долларов за разблокированный телефон до 159 долларов. В конечно итоге, спустя четырнадцать месяцев после выхода, Amazon сняла смартфон с продажи. Компании также пришлось выплатить 170 миллионов долларов за нераспроданные запасы.

По мнению аналитиков, повторная попытка Amazon выйти на рынок смартфонов не является невозможной, однако сделать это будет достаточно сложно. Компании придётся найти веский аргумент для потребителей, чтобы те согласились на смену телефонного аппарата, поскольку люди сильно привязаны к уже существующим магазинам приложений.

Как и более десяти лет назад, Amazon сталкивается с непростой задачей – сместить с лидирующих позиций Apple и Samsung, на долю которых в 2025 году приходилось около 40% мировых продаж смартфонов.

По информации источников Reuters, проектом нового смартфона руководит созданная год назад в подразделении Amazon, занимающемся разработкой устройств, группа ZeroOne. Задача группы – создание «прорывных» гаджетов. ZeroOne возглавляет Джей Аллард, бывший руководитель Microsoft, участвовавший в создании таких устройств, как музыкальный плеер Zune и игровая консоль Xbox.

Три человека, работавшие над проектом Transformer, заявили, что аппарат всё еще находится в разработке. Также Amazon пока не искала партнёров среди операторов беспроводной связи для нового устройства.

#новости #смартфоны #samsung #apple #искусственный интеллект #amazon #amazon alexa
Источник: reuters.com
