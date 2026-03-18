Магистральный тягач оснащён передовыми системами для помощи водителю.

Компания "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" на 30-й юбилейной Международной выставке TransRussia, проходящей в Москве, представила магистральный тягач КАМАЗ-54901 в версии Hi-tech. Об этом сообщает государственная корпорация Ростех.

Двухосный магистральный тягач КАМАЗ-54901, оснащённый интеллектуальной системой помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) является воплощением передовых разработок инженеров завода из Набережных Челнов. Отмечено, что грузовик создан с учётом мировых тенденций в автомобилестроении.

В представленной версии экстерьер флагманского автомобиля серии K5 дополняют обтекатели на крыше и шасси, которые улучшают аэродинамические характеристики и позволяют снизить расход топлива от 5 до 10%. Также существенно изменилась и "начинка" грузовика. Он получил более мощный мотор, были улучшены комфорт и безопасность водителя.

КАМАЗ-54901 Hi-tech оснащён адаптивным круиз-контролем, позволяющим поддерживать заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля в автоматическом режиме. Кроме того, система круиз-контроля контролирует нахождение тягача в пределах полосы движения и предупреждает о её покидании, что существенно повышает активную безопасность автомобиля. Другими преимуществами грузовика являются система электронного торможения EBS, система курсовой устойчивости ESP, антиблокировочная система ABS, противобуксовочная система ASR.