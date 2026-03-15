Концепция предусматривает создание аппаратов, способных доставлять на поверхность спутника Земли грузы массой от 120 до 5000 кг.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) представила концепцию недорогой системы доставки грузов на Луну в преддверии начала строительства базы на поверхности естественного спутника Земли.

Аппарат "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны.

Может быть интересно

На выставке Shanghai Commercial Aerospace Conference and Exhibition 2026 (CACE 2026), организованной Шанхайской академией космических технологий (SAST), представлен концепт цилиндрического посадочного модуля, описываемого как "экономичная система для транспортировки грузов на Луну". Об этом сообщает Space News.

Государственное информационное агентство Синьхуа опубликовало фотографию этого экспоната. А в социальных сетях появилась дополнительная информация, в том числе и видеоматериалы с работой демонстрационного аппарата. Были показаны испытания на взлёт, зависание, предотвращение аварий и посадку. В описании представленного на выставке образца указано, что посадочный модуль будет использовать метаново-жидкокислородную двигательную установку, а не двигатель на гиперголическом (самовоспламеняющемся) топливе, применявшийся на более ранних китайских аппаратах для дальнего космоса.

Концепция предполагает создание семейства грузовых посадочных аппаратов, способных доставлять на лунную поверхность от 120 до 5000 кг грузов. Такие посадочные модули потенциально могут быть использованы для доставки на поверхность Луны научной аппаратуры, луноходов, установки инфраструктуры или поддержки строительства баз. Многоуровневая система полезной нагрузки предполагает логистическую архитектуру, способную поддерживать регулярные поставки грузов.

Презентация нового лунного посадочного модуля состоялась после того, как в начале февраля текущего года Шанхайский институт космических двигателей (SISP, входит в состав CASC) объявил о проведении испытаний 300-ньютонного метанолоксного двигателя недалеко от Шанхая.

В настоящее время какие-либо комментарии со стороны официального Пекина о китайской программе по доставке грузов на поверхность Луны отсутствуют. Однако Китай давно заявляет о планах по строительству лунной базы, известной как Международная лунная исследовательская станция (International Lunar Research Station, ILRS ), поэтому поддерживающая её логистическая программа могла бы сыграть в этой программе свою роль.

Китай уже проводит испытания оборудования, необходимого для отправки своих космонавтов [тайконавтов, прим.] на Луну до 2030 года. В конце этого состоится запуск лунного посадочного модуля Chang'e 7 ("Чанъэ-7"), который должен совершить посадку на южном полюсе Луны в качестве предшественника программы ILRS.

В рамках этапа строительства Международной лунной исследовательской станции был разработан ряд миссий, включая отправку на Луну средств связи и электропитания. Грузовые и научные миссии, вероятно, также станут необходимой частью программы.

Агентство пилотируемых космических полётов Китая (CMSEO), которое курирует пилотируемый лунный проект, в последние годы объявило конкурс на разработку недорогих грузовых космических аппаратов для китайской орбитальной космической станции Tiangong ("Тяньгун"). Также были запрошены предложения по лунному орбитальному аппарату для поддержки пилотируемой миссии и концепции негерметичного лунохода для космонавтов на лунной поверхности.