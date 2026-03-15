Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Китай разрабатывает недорогие варианты доставки грузов на Луну в рамках своей лунной программы
Концепция предусматривает создание аппаратов, способных доставлять на поверхность спутника Земли грузы массой от 120 до 5000 кг.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) представила концепцию недорогой системы доставки грузов на Луну в преддверии начала строительства базы на поверхности естественного спутника Земли.

Аппарат "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны. Фото: CNSA

Может быть интересно

На выставке Shanghai Commercial Aerospace Conference and Exhibition 2026 (CACE 2026), организованной Шанхайской академией космических технологий (SAST), представлен концепт цилиндрического посадочного модуля, описываемого как "экономичная система для транспортировки грузов на Луну". Об этом сообщает Space News.

Государственное информационное агентство Синьхуа опубликовало фотографию этого экспоната. А в социальных сетях появилась дополнительная информация, в том числе и видеоматериалы с работой демонстрационного аппарата. Были показаны испытания на взлёт, зависание, предотвращение аварий и посадку. В описании представленного на выставке образца указано, что посадочный модуль будет использовать метаново-жидкокислородную двигательную установку, а не двигатель на гиперголическом (самовоспламеняющемся) топливе, применявшийся на более ранних китайских аппаратах для дальнего космоса.

Концепция предполагает создание семейства грузовых посадочных аппаратов, способных доставлять на лунную поверхность от 120 до 5000 кг грузов. Такие посадочные модули потенциально могут быть использованы для доставки на поверхность Луны научной аппаратуры, луноходов, установки инфраструктуры или поддержки строительства баз. Многоуровневая система полезной нагрузки предполагает логистическую архитектуру, способную поддерживать регулярные поставки грузов.

Презентация нового лунного посадочного модуля состоялась после того, как в начале февраля текущего года Шанхайский институт космических двигателей (SISP, входит в состав CASC) объявил о проведении испытаний 300-ньютонного метанолоксного двигателя недалеко от Шанхая.

В настоящее время какие-либо комментарии со стороны официального Пекина о китайской программе по доставке грузов на поверхность Луны отсутствуют. Однако Китай давно заявляет о планах по строительству лунной базы, известной как Международная лунная исследовательская станция (International Lunar Research Station, ILRS ), поэтому поддерживающая её логистическая программа могла бы сыграть в этой программе свою роль.

Китай уже проводит испытания оборудования, необходимого для отправки своих космонавтов [тайконавтов, прим.] на Луну до 2030 года. В конце этого состоится запуск лунного посадочного модуля Chang'e 7 ("Чанъэ-7"), который должен совершить посадку на южном полюсе Луны в качестве предшественника программы ILRS. 

В рамках этапа строительства Международной лунной исследовательской станции был разработан ряд миссий, включая отправку на Луну средств связи и электропитания. Грузовые и научные миссии, вероятно, также станут необходимой частью программы.

Агентство пилотируемых космических полётов Китая (CMSEO),  которое курирует пилотируемый лунный проект, в последние годы объявило конкурс на разработку недорогих грузовых космических аппаратов для китайской орбитальной космической станции Tiangong ("Тяньгун"). Также были запрошены предложения по лунному орбитальному аппарату для поддержки пилотируемой миссии и концепции негерметичного лунохода для космонавтов на лунной поверхности.

#новости #китай #космос #лунная программа #высадка на луну #ilrs #tiangong #чанъэ-7 #chang&#x27;e 7 #international lunar research station
Источник: spacenews.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter