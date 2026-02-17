Силовая установка предназначена для лёгких гражданских самолётов, вертолётов и автожиров.

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) создала новую силовую установку M115 мощностью 115 л.с., специально предназначенную для лёгких самолётов гражданской авиации. Об этом сообщается в телеграм-канале Ростеха.

Авиационный поршневой двигатель М115. Скриншот видео Ростеха

Может быть интересно

Заявлено, что производство таких авиационных двигателей является востребованным и перспективным направлением в авиастроении.

Отличительными чертами нового двигателя являются его компактные габариты, небольшая масса (75 килограммов) и оптимальный рабочий объём (1211 куб. см). Его модификация М115В предназначена для небольших вертолётов и автожиров. В последнем случае именно литера "В" как раз и указывает на назначение силовой установки.

В летательных аппаратах новый двигатель может быть использован для привода электрогенераторов и толкающего или тянущего воздушного винта, а также передачи создаваемой тяги.

Подчёркнуто, что новая отечественная разработка обладает конкурентными преимуществами и может заменить иностранные аналоги на внутреннем рынке.

Авиационный поршневой двигатель М115. Скриншот видео Ростеха

Согласно данным, представленным Ростехом, срок службы нового двигателя составляет 10 лет, полный назначенный ресурс – 10000 часов, а межремонтный ресурс –750 часов. Двигатель четырёхцилиндровый, четырёхтактный.

Опытный образец силовой установки М105 был представлен широкой публике на стенде Ростеха в ходе выставки NAIS 2026, проходившей в Москве.

Необходимо отметить довольно любопытный момент. Учитывая приведённые Ростехом характеристики нового авиационного двигателя, а именно то, что он четырёхтактный и четырёхцилиндровый, а также его мощность и рабочий объём, сразу непроизвольно возникают ассоциации с другим продуктом отечественной промышленности... С автомобилем ВАЗ-2101, выпускавшимся в советские годы. Мотор легендарной "копейки" имел аналогичный рабочий объём, немного меньшую мощность и славился своей тягой и надёжностью. Только новый авиационный двигатель значительно меньше.