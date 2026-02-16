В мероприятии примут участие лидеры 20 государств и руководители крупных технологических компаний.

На этой неделе в Нью-Дели, столице Индии, проходит саммит по искусственному интеллекту (India AI Impact), в котором принимают участие лидеры государств, высокопоставленные чиновники и руководители технологических компаний. Пятидневное мероприятие призвано подчеркнуть растущее глобальное значение этой технологии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Фото: AFP / JIJI

Как заявили организаторы мероприятия, Индийский саммит по влиянию искусственного интеллекта (ИИ) – это первое подобное мероприятие, проводимое в странах Глобального Юга. Целью саммита является обсуждение технологий, разработанных и используемых богатыми компаниями из развитых стран. Он проходит в тот решающий момент, когда ИИ быстро трансформирует экономику, меняет рынок труда и поднимает вопросы регулирования, безопасности и этики.

Искусственный интеллект стал центральным направлением деятельности правительств и корпораций по всему миру. ИИ применяется повсеместно, от инструментов генеративного создания текстов и изображений, до передовых систем, используемых в обороне, здравоохранении и климатическом моделировании.

Ранее саммиты по ИИ проводились во Франции, Великобритании и Южной Корее. Но тогда такие встречи были сосредоточенны исключительно на безопасности передовых систем искусственного интеллекта. С тех пор саммит значительно эволюционировал и превратился в многостороннюю выставку-ярмарку, на которой безопасность является всего лишь одним из направлением.

Индия, которая является самой густонаселенной страной в мире, стала одним из самых быстрорастущих цифровых рынков. Нью-Дели рассматривает саммит как возможность позиционировать страну в качестве моста между развитыми экономиками и странами Глобального Юга.

Согласно заявлениям официальных лиц, опыт Индии в создании крупномасштабной цифровой общественной инфраструктуры, включая цифровые платформы идентификации и платежей, предлагает модель для масштабного внедрения ИИ при сохранении низких затрат.

Саммит начался в понедельник, 16 февраля. В нём примут участие 20 глав государств и правительств, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступит на одном из заседаний в четверг.

Согласно информации AP, также ожидается присутствие генерального директора компании Google Сундара Пичаи, генерального директора Qualcomm Кристиано Амона, генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, президента Microsoft Брэда Смита и исполнительного председателя AMI Labs Янна Лекуна.

Ожидается, что, как и в предыдущие годы, нынешний саммит по влиянию ИИ не приведет к заключению совместного обязательного политического соглашения. Более вероятно, что мероприятие завершится необязывающим обязательством или декларацией о целях развития искусственного интеллекта.

В ходе Парижского саммита по ИИ, проходившего в 2025 году, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейцев за попытки ограничить риски, связанные с искусственным интеллектом. Он предупредил мировых лидеров и руководителей технологической отрасли о "чрезмерном регулировании", которое может затормозить быстрорастущую индустрию ИИ.

Агентство отмечает, что в преддверии встречи в Индии группа экспертов опубликовала второй ежегодный доклад о безопасности, посвященный рискам, связанным с самыми передовыми системами искусственного интеллекта, в том числе из-за неправильного использования, сбоев и так называемых системных рисков.

Как и в других странах, в Индии существуют опасения по поводу негативного влияния ИИ на занятость в технологическом и смежных секторах, однако эксперты указывают на переквалификацию как способ снижения рисков. То есть в той же Индии предполагают, что искусственный интеллект, становясь всё более распространённым, будет способствовать появлению новых профессий.