Ракета вывела на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" №5.

В странах коллективного Запада пристально следят за успехами российского оборонного сектора и космонавтики. Поэтому от иностранных экспертов не укрылся и тот факт, что Россия возобновила запуски ракеты-носителя "Протон-М". Соответствующая информация появилась на страницах профильного сетевого ресурса Space24.

Старт ракеты-носителя "Протон-М". Скриншот видео Роскосмоса

Может быть интересно

Как сообщает издание, Россия запустила ракету-носитель "Протон-М" с метеорологическим спутником на борту. Отмечено, что это был первый запуск ракеты-носителя данного типа за последние почти три года и, вероятно, последний в такой конфигурации.

Старт "Протона-М" был осуществлён 12 февраля с космодрома Байконур в Казахстане. Основной полезной нагрузкой носителя стал метеорологический спутник "Электро-Л" №5, который был выведен на геостационарную орбиту на высоте примерно 35 000 километров над поверхностью Земли. Это был пятый спутник в серии. Предыдущие запуски аппаратов данного типа состоялись в 2011, 2015, 2019 и 2023 годах. При этом два первых спутника были выведены на орбиту с помощью ракет-носителей "Зенит".

Как сообщает Space24, метеорологические спутники, находящиеся на геостационарной орбите позволяют осуществлять непрерывный мониторинг определенной области земной поверхности. Такие технологии могут использоваться не только в гражданских целях, но и при вооруженных конфликтах, например, для осуществления логистики или "планирования нападений". Согласно данным зарубежных СМИ, спутники "Электро-Л" дополнят российскую группировку спутников серии "Метеор", находящихся на низкой околоземной орбите (НОО).

Ракета-носитель "Протон-М" – это трёхступенчатая ракета-носитель, дебют которой состоялся в 2001 году. В качестве топлива для двигателей ракеты используется закись азота и гидразин. В ходе крайнего старта четвёртой ступенью служил разгонный блок ДМ-3, который и вывел метеоспутник на орбиту. Как отмечает Space24, вероятно, это был последний запуск "Протона-М" с таким разгонным блоком. В последующих запусках будет использоваться разгонный блок "Бриз-М".

Согласно данным профильных ресурсов, находящиеся в производстве блоки ДМ-3 будут использоваться с ракетами-носителями "Ангара". Эта системная программа является одним из важнейших технологических проектов России, поскольку семейство ракет "Ангара" полностью разработано и запущено в производство в постсоветский период.

Состоявшийся запуск "Протона-М" завершил почти трёхлетний перерыв в использовании ракет данного типа. Перед этим такая система применялась в марте 2023 года, когда "Протон" вывел на орбиту военный спутник "Олимп-К-2". Этот аппарат используется для ведения радиоэлектронной разведки и обеспечения защищенных линий связи для нужд правительства.