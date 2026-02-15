Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Россия возобновила запуски тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М»
Ракета вывела на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" №5.

В странах коллективного Запада пристально следят за успехами российского оборонного сектора и космонавтики. Поэтому от иностранных экспертов не укрылся и тот факт, что Россия возобновила запуски ракеты-носителя "Протон-М". Соответствующая информация появилась на страницах профильного сетевого ресурса Space24.

Старт ракеты-носителя "Протон-М". Скриншот видео Роскосмоса

Может быть интересно

Как сообщает издание, Россия запустила ракету-носитель "Протон-М" с метеорологическим спутником на борту. Отмечено, что это был первый запуск ракеты-носителя данного типа за последние почти три года и, вероятно, последний в такой конфигурации.

Старт "Протона-М" был осуществлён 12 февраля с космодрома Байконур в Казахстане. Основной полезной нагрузкой носителя стал метеорологический спутник "Электро-Л" №5, который был выведен на геостационарную орбиту на высоте примерно 35 000 километров над поверхностью Земли. Это был пятый спутник в серии. Предыдущие запуски аппаратов данного типа состоялись в 2011, 2015, 2019 и 2023 годах. При этом два первых спутника были выведены на орбиту с помощью ракет-носителей "Зенит".

Как сообщает Space24, метеорологические спутники, находящиеся на геостационарной орбите позволяют осуществлять непрерывный мониторинг определенной области земной поверхности. Такие технологии могут использоваться не только в гражданских целях, но и при  вооруженных конфликтах, например, для осуществления логистики или "планирования нападений". Согласно данным зарубежных СМИ, спутники "Электро-Л" дополнят российскую группировку спутников серии "Метеор", находящихся на низкой околоземной орбите (НОО).

Ракета-носитель "Протон-М" – это трёхступенчатая ракета-носитель, дебют которой состоялся в 2001 году. В качестве топлива для двигателей ракеты используется закись азота и гидразин. В ходе крайнего старта четвёртой ступенью служил разгонный блок ДМ-3, который и вывел метеоспутник на орбиту. Как отмечает Space24, вероятно, это был последний запуск "Протона-М" с таким разгонным блоком. В последующих запусках будет использоваться разгонный блок "Бриз-М".

Согласно данным профильных ресурсов, находящиеся в производстве блоки ДМ-3 будут использоваться с ракетами-носителями "Ангара". Эта системная программа является одним из важнейших технологических проектов России, поскольку семейство ракет "Ангара" полностью разработано и запущено в производство в постсоветский период.

Состоявшийся запуск "Протона-М" завершил почти трёхлетний перерыв в использовании ракет данного типа.  Перед этим такая система применялась в марте 2023 года, когда "Протон" вывел на орбиту военный спутник "Олимп-К-2". Этот аппарат используется для ведения радиоэлектронной разведки и обеспечения защищенных линий связи для нужд правительства.

#новости #технологии #космос #ракеты #спутники #ангара #протон-м #дм-3
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
1
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
+
Предполагаемый Xiaomi 18 оказался похож на iPhone 16 Pro на появившемся в сети изображении
+
В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
В России компании массово пересматривают условия вознаграждения для сотрудников
+
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
Темпы предзаказов Samsung Galaxy S26 отражают спад интереса к серии
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
2
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
Раскрыта генетика грибов, способных превращаться в две разные формы жизни подобно оборотням из мифов
+
Полностью прокачать 52-ядерные Nova Lake смогут лишь топовые материнские платы с чипсетом Intel Z990
+
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Tom's Hardware сравнили в играх Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D
+
В США могут отказаться от использования в автомобилях системы «старт-стоп»
+
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
4
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
5
Lenovo продемонстрировала модуль LPCAMM2 от Samsung объёмом 96 ГБ и со скоростью 9600 МТ/с
+

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
14
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
13

Сейчас обсуждают

daring
16:47
а зачем держишь? с балкона его
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Котэ
16:39
когда не помогает, ИрэнПёзду на помощь проползает Avenger в леопардовых стрингах и весь в масле
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Василий Коренков
16:26
Когда этот пузырь, под названием ИИ лопнет, то всех разметает, слишком много производителей железа на этом сейчас помешались. Будет им большой сюрприз, когда куча ненужного более хлама в виде памяти и...
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
Anti liberast
16:14
10 числа в смысле 10 января? а то у меня оно уже больше месяца назад установлено.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Dimon1996
15:57
Магазина, видимо.
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Родион Вестов
15:43
Фото биткоина только не понятно. Биткоин эти новые протоколы убьют как медленное старье).
Блокчейн Psy Protocol установил рекорд скорости в 521 тысяч транзакций в секунду на протоколе PoUW
Родион Вестов
15:38
Китайцы с корейцами победили именитых брендов)
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
linux4ever
15:30
Вас ожидает много сюрпризов после обновлений: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/print/end-of-servicing-plan-for-third-party-printer-drivers-on-windows
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Bernigan
15:30
iranpast это не помогает(
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
ark-bak
14:51
Онанируй если хочешь быть здоров.
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter