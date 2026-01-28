Похоже, что у самолёта просто не вышло шасси.

Утром 27 января исследовательский самолёт WB-57F Canberra Космического агентства США (NASA), совершавший высотные полеты, совершил посадку на брюхо в аэропорту Эллингтон в Хьюстоне, штат Техас. Соответствующую информацию опубликовал популярный на Западе военно-аналитический ресурс TWZ.

Скриншот видео телеканала KHOU

Как сообщает KHOU, местный филиал телеканала CBS инцидент произошел около 11:30 утра по местному времени. KHOU также опубликовал видеозапись, на которой видно, как двухместный WB-57F после касания взлётно-посадочной полосы "разбрасывает искры и дым". На дополнительных кадрах видно, как экипаж при помощи прибывших спасателей покидает кабину летательного аппарата.

Скриншот видео телеканала KHOU

"Сегодня техническая неисправность одного из самолётов NASA WB-57 привела к посадке на аэродроме Эллингтон-Филд без шасси. Работа по ликвидации последствий инцидента продолжается, и на данный момент весь экипаж находится в безопасности", – говорится в официальном сообщении Космического агентства США.

Также в NASA отметили, что проведут тщательное расследование причин инцидента. Кроме того, агентство будет прозрачно информировать общественность по мере сбора дополнительной информации.

Согласно данным портала TWZ, все три самолёта WB-57F, принадлежащих NASA, базируются в Космическом центре имени Джексона. Последний также расположен в Хьюстоне. Эти летательные аппараты известны своими высотными возможностями. Максимальная высота полёта может достигать 19 200 метров (в зависимости от конфигурации летательного аппарата). Они могут нести различные датчики и другие системы в модульных отсеках полезной нагрузки под фюзеляжем, а также в носовой части и подкрыльевых гондолах.

Самолёт WB-57F первоначально был разработан для ВВС США в период Холодной войны в качестве высотной платформы для сбора разведывательной информации. В настоящее время такие летательные аппараты используются для различных научных исследований. Эти самолёты также использовались для поддержки различных оперативных и испытательных миссий американских военных. Один из них был задействован в реагировании на продолжавшиеся несколько недель необъяснимые вторжения беспилотников в воздушное пространство над авиабазой Лэнгли, штат Вирджиния, в декабре 2023 года.

Кроме того, многие опубликованные видеоролики с запуском космических аппаратов, также сняты с самолётов WB-57F.