crazycat21
NI: В США признают неспособность Запада сокрушить экономику России
Даже по другую сторону океана стали видеть реалии

Коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами когда-то очень мечтал нанести России "стратегическое поражение". Однако результат оказался прямо противоположным. Публикация на эту тему вышла на страницах популярного в Америки аналитического сетевого издания The National Interest. Автором материала является Брэндон Дж. Вайхерт, старший редактор издания по вопросам национальной безопасности.

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: © AP Photo / Evan Vucci

Эксперт сообщает, что США и их союзники наконец-то осознают трагическую реальность, а именно то, что их поддержки явно недостаточно, чтобы дать возможность Украине "победить" Россию. Вайхерт приводит недавние слова министра финансов США Скотта Бессента, который честно признался, что многочисленные санкции в отношении России, особенно со стороны Евросоюза, не достигли поставленных целей.

"Если вам приходится повторять одно и то же действие девятнадцать раз, то вы потерпели неудачу", – глава минфина США, подразумевая европейских союзников.

Кроме того, в своих комментариях Бессент обвинил Европу, что она сама продолжает финансировать конфликт, закупая российскую нефть и другие ресурсы. Это подрывает тот эффект, который должны были оказать санкции. По словам Бесента, несмотря на комплекс мер, предпринятых странами Запада, экономика России адаптировалась и продолжает оставаться устойчивой, чтобы продолжать финансировать боевые действия "бесконечно".

Брэндон Дж. Вайхерт отмечает, что это всё было очевидно многими экспертам на протяжении длительного времени. Ещё с момента возвращения Крыма в свой состав, Россия стремилась к максимальной самодостаточности. Причём в качестве инструмента использовались богатейшие ресурсы страны. И Москва добилась успеха в своём стремлениям вопреки "лучшим" надеждам аналитических центров в Вашингтоне и прессы в Нью-Йорке.

Американский эксперт называет всю стратегию Запада по отношению к России, а особенно стратегию Европы, "совершенно шизофреничной". Он отмечает, что с одной стороны, европейцы хотят нанести поражение России, пошатнув её экономику. Но с другой стороны, всё те же европейцы продолжают покупать российские энергоресурсы, тем самым стимулируя экономику РФ.

"Если цель состоит в том, чтобы заставить Россию изменить своё поведение или больше соответствовать желаниям европейцев, оставив Украину в мире, то постоянное стимулирование российской экономики путём покупки её энергоносителей – идиотская стратегия. Это всё равно, что одной рукой подливать масло в огонь, а другой – воду", – пишет Брэндон Дж. Вайхерт.

С февраля 2022 года Евросоюз ввёл в отношении России 19 пакетов различных санкций. Однако, по словам главы минфина США Бессента, нынешняя "военная" экономика РФ выглядит одновременно функциональной и устойчивой. Более того, она настолько мощная для поддержки военных операций, что позволяет ВС РФ достигать успехов в тактических операциях. И, как констатирует Брэндон Дж. Вайхерт уже слишком поздно менять несерьёзную и саморазрушительную политику Евросоюза.

Отмечено, что Бессент прав, выражая разочарование, поскольку конфликт на Украине грозит перерасти в масштабное военное противостояние с Россией, к которому американский народ не стремится. Заявления стран Европы о якобы недопустимых действиях России на Украине при одновременной поддержке военных усилий Киева — это несправедливый поступок со стороны Европы, который лишь приближает более масштабный конфликт, нежелательный для граждан Америки. 

Тем временем, европейские экономики сталкиваются с сопутствующим ущербом. Конфликт привёл к росту цен на энергоносители, экономическому напряжению и, как следствие, к внутренней политической напряжённости. Европейский союз – это, прежде всего, экономическое образование. При этом действия блока НАТО на Украине ослабили экономический проект. Некогда сильнейшая экономика Европы – Германия, со слов Вайхерта, оказалась полностью ослабленной. И не только из-за действия санкций, но ещё из-за прекращения функционирования "Северного потока".  Российский природный газ был залогом промышленной мощи Берлина.

