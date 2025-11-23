Если всё пойдёт по плану, то шесть дополнительных установок будут поставлены в 2028-2029 годах.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что несмотря на задержки с поставками Таллинн по-прежнему хочет купить у США дополнительные системы залпового огня M142 HIMARS в количестве шести единиц, а возможно и больше. Об этом сообщает профильный ресурс Breaking Defense.

"У нас есть деньги, у нас есть поставка по нашему списку", – заявил Певкур в кулуарах Галифаксского международного форума по безопасности.

Системы M142 HIMARS Сил обороны Эстонии в Эмари. Фото: Kaitsevägi / Kaur Kantsik

С его слов, американская корпорация Lockheed Martin уже производит эти системы, однако необходимо получить одобрение Пентагона для FMS [программа военных продаж, прим.].

Если все пойдет по плану, Эстония может получить вторую партию систем HIMARS в период с 2028 по 2029 годы. Подробности о планах Эстонии по приобретению дополнительных систем появились после года вопросов относительно того, будет ли страна покупать вторую партию пусковых установок для получения возможности нанесения дальних высокоточных ударов.

В 2022 году Таллинн подписал контракт на поставку шести систем M142 HIMARS. Стоимость сделки составила 200 миллионов долларов. Пусковые были поставлены в начале этого года. Затем Эстония планировала разместить дополнительный заказ. Однако потом Ханно Певкур предупредил, что планы могут быть отменены, если США не смогут развеять опасения по поводу сроков поставки.

А в конце октября, Таллинн объявил о заключении сделки на приобретение систем залпового огня K239 Chunmoo у южнокорейской компании Hanwha Aerospace.

Breaking Defense отмечает, что из-за конфликта на Украине Эстония ищет варианты укрепления своей системы ПВО и арсенала средств для нанесения глубоких ударов. Дорожной карты включает четырёхлетний план инвестиций в оборону, в котором предусмотрено дополнительное финансирование в размере 2,8 миллиарда евро.