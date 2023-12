Samsung будет использовать популярные игры Activision Blizzard для продвижения своих игровых устройств.

Компания Samsung Electronics совместно с Activision Blizzard запускает маркетинговую кампанию под названием "Embrace Your Game". В ней будут использованы популярные игры Activision Blizzard для продвижения ассортимента игровых устройств Samsung - от телевизоров и мониторов до смартфонов.



Сотрудничество будет способствовать проведению многоканальной маркетинговой кампании в 44 странах.



Кампания "Embrace Your Game" также знаменует собой запуск программы Samsung по обучению геймеров, которая помогает игрокам всех типов совершенствовать свои навыки.



На обновленном сайте Samsung Game Portal будут размещены советы от профессиональных игроков и создателей контента, видеосеминары и учебные пособия, рекомендации по продуктам, интерактивные тренинги и многое другое.

Игры Activision Blizzard объединяются с оборудованием Samsung

реклама

Samsung проведет кампанию на всех цифровых каналах в Европе и продемонстрирует игры Activision Blizzard, включая Crash Team Rumble, Overwatch 2, Diablo Immortal и World of Warcraft, для продвижения своих телевизоров, игровых мониторов и телефонов Galaxy.



Директор по маркетингу Samsung Europe сказал: "Мир игр развивается. Мы в Samsung хотим поддержать всех геймеров, от любителей до профессионалов. Embrace Your Game предлагает всем типам геймеров возможность полностью погрузиться в свои видеоигры, находясь дома или в любом другом месте".



Эта новость появилась вскоре после того, как стало известно, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет компанию в конце месяца. Издатель игр, наиболее известный такими играми, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, был приобретен Microsoft в октябре в результате сделки стоимостью 68,7 миллиарда долларов.