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Gorovic
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
Компания Nvidia продемонстрировала, как проекты Lost Soul Aside, Stellar Blade и Tides of Annihilation работают с частотой до 500 FPS на флагманской видеокарте RTX 5090.

                                                               Источник изображения: Nvidia

Nvidia представила трейлеры трех долгожданных экшенов, которые продемонстрировали невероятную производительность благодаря технологии DLSS 4. Как сообщает Wccftech, речь идет о Lost Soul Aside, Stellar Blade и Tides of Annihilation, разработанных азиатскими студиями. Все они поддерживают технологию Multi Frame Generation, что позволяет достигать частоты кадров до 500 FPS в Lost Soul Aside.  

Проект Lost Soul Aside, разработка которого длилась почти семь лет, наконец выйдет 30 мая на PC и PlayStation 5. Изначально это был проект одного человека Яна Бина (Yang Bing), который привлек внимание игрового сообщества и получил поддержку. Проект, созданный на движке Unreal Engine 4, станет первой однопользовательской игрой от Sony Interactive Entertainment, которая одновременно выйдет на двух платформах с поддержкой трассировки лучей.  

Stellar Blade, разработанная корейской студией Shift Up, уже год доступна на PlayStation 5, благодаря DLSS 4 демонстрирует до 371 кадра в секунду и в целом получила высокие оценки игроков и критиков. Однако разработчик и издатель столкнулись с судебными исками за нарушение прав на товарный знак. На PC игра выйдет в июне.

Что касается Tides of Annihilation, то это новый проект, вдохновленный мифами о короле Артуре. Разработкой занимается студия Eclipse Glow Games, используя движок Unreal Engine 5. Ориентировочный релиз запланирован на 2026 год. В трейлере игра показывает до 359 кадров в секунду с использованием DLSS 4.  

Все представленные трейлеры были записаны на флагманской видеокарте Nvidia GeForce RTX 5090. Игры работали в режиме Performance Mode с разрешением 4K, что позволило достичь рекордных показателей частоты кадров. Однако автор Wccftech отмечает, что реальная плавность игрового процесса может зависеть и от других факторов.

Технология DLSS 4 Multi Frame Generation продолжает удивлять своими возможностями. DLSS 4 не только повышает производительность, но и позволяет играм выглядеть максимально детализированно даже на высокой частоте кадров. Это особенно важно для экшен-игр, где плавность играет ключевую роль.  

Несмотря на впечатляющие цифры, окончательные выводы о качестве игр можно будет сделать только после их выхода, так как высокая частота кадров — это конечно важный, но не единственный показатель.

#nvidia #rtx 5090
Источник: wccftech.com
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