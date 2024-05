Релиз Men of War II намечен на 15 мая

Изображение: @Steam

Студия Best Way и издательство Fulqrum Publishing объявили о скором выходе долгожданного продолжения культовой стратегии "В тылу врага" - игры Men of War II. Релиз намечен на 15 мая, так что до официального старта продаж осталось совсем немного времени. Разработчики решили использовать этот момент, чтобы прояснить некоторые важные детали предстоящего запуска.

Стало известно, что игра изначально будет требовать постоянного подключения к интернету. Это связано с необходимостью оперативно отслеживать данные по таблицам лидеров и получаемым наградам. Кроме того, онлайн-подключение позволит бороться с читерами. Однако после волны критики от игроков, желающих иметь возможность проходить Men of War II в офлайн-режиме, разработчики пообещали выпустить соответствующее обновление уже после релиза. Конкретные сроки пока не озвучены.

Изображение: @Steam

Также подтверждена информация о том, что игра по умолчанию будет поддерживать модификации и предоставит полноценный редактор карт/модов для их создания. Более того, в день релиза выйдет уже первый масштабный мод под названием Lost Eagles, представляющий из себя ремейк одноименной модификации "В тылу врага 2", посвященный альтернативной истории провала высадки союзников в Нормандии.

Что касается самой игры, то разработчики обещают 3 сюжетные кампании и 2 исторические, 15 режимов мультиплеера и 8 кооперативных миссий. Количество многопользовательских карт превысит 20. Также подтверждена широкая поддержка кооперативного прохождения как отдельных миссий, так и полных кампаний.





Ну и напоследок, при предзаказе в течение первой недели после релиза игроки получат эксклюзивный набор Frontline Hero Pack, который включает специальные аватары, обои, значки профиля и мгновенный доступ к 4 уникальным премиум-танкам. Этот бонус также входит в расширенное издание игры.