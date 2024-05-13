Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Разработчики уточнили детали предстоящего релиза продолжения культовой стратегии Men of War II
Релиз Men of War II намечен на 15 мая

                                                                         Изображение: @Steam

реклама

Студия Best Way и издательство Fulqrum Publishing объявили о скором выходе долгожданного продолжения культовой стратегии "В тылу врага" - игры Men of War II. Релиз намечен на 15 мая, так что до официального старта продаж осталось совсем немного времени. Разработчики решили использовать этот момент, чтобы прояснить некоторые важные детали предстоящего запуска.

Стало известно, что игра изначально будет требовать постоянного подключения к интернету. Это связано с необходимостью оперативно отслеживать данные по таблицам лидеров и получаемым наградам. Кроме того, онлайн-подключение позволит бороться с читерами. Однако после волны критики от игроков, желающих иметь возможность проходить Men of War II в офлайн-режиме, разработчики пообещали выпустить соответствующее обновление уже после релиза. Конкретные сроки пока не озвучены.

                                                                      Изображение: @Steam

Также подтверждена информация о том, что игра по умолчанию будет поддерживать модификации и предоставит полноценный редактор карт/модов для их создания. Более того, в день релиза выйдет уже первый масштабный мод под названием Lost Eagles, представляющий из себя ремейк одноименной модификации "В тылу врага 2", посвященный альтернативной истории провала высадки союзников в Нормандии. 

Что касается самой игры, то разработчики обещают 3 сюжетные кампании и 2 исторические, 15 режимов мультиплеера и 8 кооперативных миссий. Количество многопользовательских карт превысит 20. Также подтверждена широкая поддержка кооперативного прохождения как отдельных миссий, так и полных кампаний.


Ну и напоследок, при предзаказе в течение первой недели после релиза игроки получат эксклюзивный набор Frontline Hero Pack, который включает специальные аватары, обои, значки профиля и мгновенный доступ к 4 уникальным премиум-танкам. Этот бонус также входит в расширенное издание игры. 

#men of war ii
Источник: steamcommunity.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
36
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
3
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
5
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
2
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
14
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
5
Саудовский NEOM объявляет о создании крупнейшего в мире порта для частных яхт
+
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
Италии пришлось потратить 32 млн. на обслуживание арестованных яхт российских олигархов
+
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
+
Snapdragon 8 Gen 4 показывает высокую производительность в требовательных к графике играх
1
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
4
Ремейк игры Resident Evil 2 получил мод трассировки пути
2

Популярные статьи

Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
14
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
66
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
63
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
76
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
79
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
56
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
2
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
17

Сейчас обсуждают

Легенда
21:19
завидуй нищ
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Vorvort
21:17
Обожаю Disciples 2: Восстание эльфов, скинулся бы на памятник людям, кто сделает ремастер. Также восхищаюсь HoMM V, кампанией за эльфов, и Disciples 3: Возрождение. У всех геймплей отточен до блеска, ...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
beltar
21:16
В этом жанре есть игры получше, но я в стелсяки не играю. Я люблю УБИВАТЬ. На экране, конечно, только.
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
beltar
21:15
Ну иди умничай дальше.
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
VermeeY
21:15
5к баксов - копейки. Возьму 5090 на работу в качестве затычки.
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
beltar
21:13
Ты вообще читал? AoW 4 вышла год назад. Это живая и актуальная серия в которой за последние 10 лет вышло 3 игры, в отличие от помершей HoMM. Я написал 4 статьи про 4 игры в серии, из них 2 большие, по...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
El Grechko
21:12
LGшные W-OLED и гнусмасовские QD-OLED отличаются: 1. Экономичностью. W-OLED-субпиксель состоит из 3х цветных светодиодов, которые смешиваются в белый, а потом цветофильтром поглощается 2/3 света, выда...
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
A224
21:11
как- то сессию я тоже сдавал в перерывах... значит игра интересная раз настолько зацепила про то что "не в порядке с психикой" можешь применить к себе в 2024м накатавшем 10 статей про твою игру из 90х...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Daniil Beliaev
21:10
Почему мы (Россия) спим? зачем один авианосец "золотой" планируем делать?
Пентагон выбрал Aurora Flight Science для разработки своего будущего широкофюзеляжного гидросамолета
LovePc
21:00
Ставить в 5080 16 гб памяти будет для нвидиа смертью, как с 4080 уже не получится, если АМД напряжёт булки то выкинет её и с топ 2. С ограничением в 32 Гб , при этом ставить в видюху 16 Гб самое тупое...
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем