Претензия поступила от южнокорейской компании, выпустившей приложение-календарь с идентичным названием.

В начале 2023 года игру The Day Before удалили из магазина Steam. Стали выяснять причины и оказалось, что одна южнокорейская компания подала жалобу на название. Началось судебное разбирательство, в ходе которого выяснилось, что претензия на название "The Day Before" со стороны данной компании была совершенно необоснованной.

Однако на основании их претензии игра была удалена из Steam - игра, на разработку которой было потрачено 5 лет, вложен огромный труд, и при этом не взято ни одной копейки с пользователей.

Но справедливость восторжествовала - якутская компания Fntastic добилась признания интеллектуального права на название. Разработчики выразили признательность своим волонтерам и пожелали будущим игрокам никогда не сдаваться. Игра возвращена в Steam.