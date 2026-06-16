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techbaza
Logitech выпустит игровую мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатуру G316 X
Ассортимент игровых устройств Logitech пополнился двумя моделями серии G3. Мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатура G316 X поступят в продажу в конце июня.
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Бренд Logitech G объявил о расширении линейки игровых периферийных устройств G3. Компания представила беспроводную мышь G305 X SUPERLIGHT и проводную механическую клавиатуру G316 X. Продажи обеих новинок в черном и белом цветовых вариантах начнутся 30 июня 2026 года.

Мышь получила оптический датчик Hero 44K с чувствительностью до 44 000 DPI и весит около 59 граммов.

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Logitech

Устройство поддерживает подключение по кабелю, Bluetooth и радиоканалу. Частота опроса составляет 1 кГц, но увеличивается до 8 кГц при использовании отдельного приемника. Встроенный аккумулятор рассчитан на 130 часов автономной работы в движении. Стоимость манипулятора составит 80 евро.

Logitech

Клавиатура G316 X выполнена в компактном формате 98% с сохранением цифрового блока и подключается через кабель. Конструкция предусматривает быструю замену переключателей, многослойную виброизоляцию и частоту опроса 8000 Гц. Модель снабдили матричным светодиодным экраном, колесом регулировки параметров и 30-зонной подсветкой. Цена устройства на момент старта продаж составит 120 евро.

#logitech #компьютерная мышь #клавиатера
Источник: clubic.com
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